WRT SOLIDA VITTORIA Successo solido e meritato per il WRT, squadra che debutta in pianta stabile nell'European Le Mans Series e che si è imposta nell'apertura stagionale di Barcellona. Al termine delle quattro ore di gara l'Oreca LMP2 della squadra belga, specialista delle competizioni GT3 dove ha sempre difeso i colori dell'Audi in forma ufficiale, ha visto il traguardo con oltre ventidue secondi di vantaggio sugli inseguitori. A siglare il successi sono stati Robert Kubica, Louis Deletraz e Yifei Ye.

G-DRIVE IN DIFFICOLTA' Gara storta per la vettura che aveva siglato la pole position. Roman Rusinov è scattato al comando ma dopo una ventina di minuti Deletraz che partiva anch'egli dalla prima fila è riuscito a sopravanzarlo. In un attimo la vettura russa è finita in terza posizione. Poi, due penalità ne hanno compromesso ogni speranza di ritornare a battagliare per la vittoria. Storia curiosa per Franco Colapinto, in equipaggio con Nyck De Vries e Rusinov, che neanche doveva correre a Barcellona. L'argentino era atteso ad Imola per la Formula Regional, ma in Italia non è mai arrivato. Terzo posto per la vettura dell'United Autosport di Phil Hanson (campione in carica), Johnathan Aberdein e Tom Gamble dopo che la vettura gemella si è insabbiata appena alla seconda curva.

COOL RACING VITTORIA IN LMP3 Nella classe minore dei prototipi il successo è andato al team Cool Racing dopo che Matt Bell ha sopravanzato la vettura al comando - finita poi quinta di classe - a meno di mezz'ora dalla bandiera a scacchi. La vittoria è andata quindi a Bell in equipaggio con Nicolas Maulini e Niklas Kruetten. I tre hanno preceduto le vetture dell'RLR Sport e dell'InterEuropol. Appena fuori dal podio l'italiana Villorba Corse che dalla settima posizione al via ha man mano guadagnato posizioni.

FERRARI IN GTE Vittoria con ampio margine sugli inseguitori anche nella classe GTE dove la Ferrari 488 dell'Iron Lynx ha colto la vittoria guidata da Rino Mastronardi, Matteo Cressoni e Miguel Molina. I tre hanno rifilato un giro intero alla Porsche del Proton Racing di Gimmi Bruni, Christian Ried e Jaxon Evans che avevano siglato la pole. Ancora Ferrari sul podio con il terzo posto della 488 schierata da AF Corse per Duncan Cameron, Matt Griffin e David Perel. Un giro più indietro le ''Iron Dames'', le tre ragazze a bordo della Ferrari di Iron Lynx.

Barcellona, Gara (top five di classe)