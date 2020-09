SI RIPARTE DA ZERO Lo scorso weekend con il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico si è arrivati a metà stagione esatta, 7 gare disputate su 14, e la situazione in classifica vede ben quattro piloti raccolti in appena quattro punti, e i primi dieci inseguitori racchiusi in meno di trenta. In poche parole da Andrea Dovizioso, primo con 84 punti, a Brad Binder, 11° a 53, tutti possono ancora dire la loro da qui a fine stagione, soprattutto Fabio Quartararo e Maverick Vinales, a quota 83 punti, e il sorprendente Joan Mir, che con la sua bilanciatissima Suzuki se non fosse per due ritiri e per la sfortunata gara di Spielberg - sospesa quando era in fuga - oggi sarebbe leader di un campionato che senza Marc Marquez è aperto a ogni possibilità, anche quella che un 41enne di Tavullia riesca a conquistare la sua decima corona. Certo, dopo la caduta di Misano-2 Valentino Rossi paga 26 punti di ritardo dalla vetta, ma per lui, e per Franco Morbidelli (quinto a 20 punti dal Dovi), è ancora tutto da giocare, a partire dal Gran Premio di Catalunya di questo weekend a Barcellona, teatro di alcune delle gesta più epiche nella carriera del Dottore. E occhio anche a Francesco Bagnaia, detto Pecco, caduto a Misano quando stava involandosi verso la prima affermazione in MotoGP.

La diretta inizierà alle 14.45 di domenica 27 settembre 2020. Segui il Gran Premio di Catalunya 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.