Barcellona 2023, Bautista si prende anche la superpole race

SUPERPOLE RACE Lo spagnolo Alvaro Bautista su Ducati continua a dominare il weekend del round di Barcellona. Come Gara-1, anche la superpole race è facile terra di conquista per il leader del mondiale, che prosegue la sua fuga solitaria in classifica. Il divertimento di questa mattina arriva però dal bellissimo duello finale di gruppo quando le gocce di pioggia iniziano a cadere sull'asfalato del Montmelò. Bautista ha troppo vantaggio per essere ripreso, mentre dietro Rea sembra quello più attrezzato per il secondo posto ma si sdraia in staccata di curva 1 toccando la riga bianca. Ne approfitta il duo Yamaha con Razgatlioglu e Locatelli che riescono a salire sul podio. Nella top ten chiudono Lecuona, Lowes, Aegerter, Gerloff, Rinaldi (-sprofondato nel finale con la pioggia, mentre fino a pochi giri stava lottando per la seconda piazza), Vierge e Bassani, quest'ultimo che non ha preso punti perché nella gara breve toccano solo ai primi nove. Petrucci chiude in decima posizione, mentre non è partito Eric Granado dopo la brutta caduta di ieri, dichiarato ''unfit to race'' dalla direzione gara.

Risultati Superpole Race Superbike Round Barcellona

Pos. Pilota Moto Tempo Giri 1 Alvaro Bautista Ducati 17'10.303 10 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha +2.110 10 3 Andrea Locatelli Yamaha +2.385 10 4 Iker Lecuona Honda +2.868 10 5 Alex Lowes Kawasaki +2.965 10 6 Dominique Aegerter Yamaha +3.257 10 7 Garrett Gerloff BMW +3.398 10 8 Michael Ruben Rinaldi Ducati +4.102 10 9 Xavi Vierge Honda +4.884 10 10 Axel Bassani Ducati +6.031 10 11 Danilo Petrucci Ducati +6.154 10 12 Scott Redding BMW +9.424 10 13 Philipp Oettl Ducati +10.428 10 14 Bradley Ray Yamaha +14.325 10 15 Ivo Lopes BMW +14.441 10 16 Hafizh Syahrin Honda +21.393 10 17 Lorenzo Baldassarri Yamaha +23.623 10 18 Loris Baz BMW +26.209 10 19 Tom Sykes Kawasaki +26.566 10 20 Isaac Vinales Kawasaki +34.300 10 RIT Jonathan Rea Kawasaki +1 giro 9 RIT Remy Gardner Yamaha +1 giro 9

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/05/2023