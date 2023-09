MotoGP Catalunya 2023, Aleix Espargaro primo col record! Poker di italiani in Q2!

È un Aleix Espargaro in versione 2022 - ossia, spaziale - quello sceso in pista in questo venerdì del Gran Premio di Catalunya! Lo spagnolo, dopo aver realizzato il miglior tempo anche nella mattinata, si è preso il primo tempo nella sessione di ''practice'', o prequalifiche che dir si voglia, del pomeriggio, quelle qualificanti alla Q2 di domattina. Aleix con la sua Aprilia ha siglato anche il nuovo record della pista spagnola con il tempo di 1:38.686, unico - e di parecchio - sotto al muro del 99 secondi! Muro lambito dal compagno Maverick Vinales, secondo, e da Francesco Bagnaia, terzo con una Ducati all'inizio imbizzarrita e poi, giro dopo giro, sempre più mansueta nelle mani del campione del mondo. Questi due hanno incassato poco meno di 4 decimi dal leader di giornata.

CRISI GIAPPONESE Si qualificano direttamente alla Q2 altri sette piloti, tra cui altri tre italiani che si aggiungono a Bagnaia. Oltre alle Ducati di Johann Zarco e Alex Marquez, 4° e 6°, con in mezzo la KTM di Brad Binder, ci sono anche Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio (bravo!) ed Enea Bastianini, un terzetto ducatista che occupa dalla 7° alla 9° piazza. Ultimo qualificato alla Q2 è Jorge Martin, secondo nella classifica iridata, che nel finale riesce a salvarsi per il rotto della cuffia. Primo degli esclusi è Pol Espargaro con la KTM-GasGas, davanti a un delusissimo Jack Miller che si è visto cancellare il tempo per via di una bandiera gialla provocata nel finale da Luca Marini, fermo a bordo pista e anche lui deluso con il 15° posto. In mezzo a loro le due Aprilia di Raul Fernandez e Miguel Oliveira, e subito dietro la KTM GasGas di Augusto Fernandez. Crisi nera per le moto giapponesi. Quartararo e Morbidelli sono insieme in 17° e 18° posizione, mentre gli ultimi quattro posti sono tutti delle Honda di Marquez, Nakagami, Lecuona e Mir.

VEDI ANCHE

At a total loss for an explanation 😮



A frustrated @FabioQ20 will have to head through Q1 tomorrow 🛑#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/gQeLfVFVgZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 1, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/09/2023