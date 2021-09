WorldSBK 2021

SUPERPOLE RACE La giornata si apre con i fuochi d'artificio sulla pista di Barcellona: Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu se le danno di santa ragione nella superpole race, che alla fine viene vinta dal nord irlandese della Kawasaki per appena 2 decimi. Il turco della Yamaha, dopo la beffa di ieri, perde altri 3 punti in classifica e scivola a -9. La gara è stata divisa in due tronconi dall'incidente tra Davies e Mahias, fortunatamente senza conseguenze gravi. Alla ripartenza Toprak e Johnny si toccano rischiando di cadere, e poi lottano fino alla fine, mentre Redding è sfortunato e per evitare Nozane e Locatelli va largo e getta alle ortiche la gara: terminerà 15°. Sul podio c'è Alvaro Bautista con la Honda, davanti ad Alex Lowes (Kawasaki) e ai due italiani della Ducati, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani. Tra i delusi della mattinata anche i due piloti BMW Sykes e Van der Mark, ritirati dopo un incidente al primo dei due via.

Risultati Superpole Race - Round Superbike Barcellona

Pos Pilota Moto Tempo 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 8'32.847 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 0.211 3 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 2.771 4 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 2.948 5 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 3.428 6 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 5.431 7 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 5.729 8 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 5.814 9 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 9.514 10 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 9.818 11 Samuele Cavalieri Ducati Panigale V4 R 10.767 12 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 12.713 13 Jonas Folger BMW M 1000 RR 13.005 14 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 14.513 15 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 19.893 16 Lachlan Epis Kawasaki ZX-10RR 28.773 RET Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 2 Laps RET Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 4 Laps RET Kotha Nozane Yamaha YZF R1 RET Chaz Davies Ducati Panigale V4 R RET Tom Sykes BMW M 1000 RR RET Michael Van der Mark BMW M 1000 RR

Risultati Gara-2 - Round Superbike Barcellona

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/09/2021