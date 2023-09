MotoGP Catalunya 2023, Espargaro imbattibile nella Sprint! Bagnaia argina Vinales ed è 2°

Aleix Espargaro trionfa nella sprint di Barcellona, con Bagnaia bravissimo a non farsi passare da Vinales, entrambi sul podio. Binder e Martin in top 5

La gara sprint del Gran Premio di Catalunya si decide all'incirca a metà, quando Aleix Espargaro riesce - al terzo tentativo - a superare Francesco Bagnaia e a involarsi verso il successo. L'Aprilia ha dimostrato di gradire la pista iberica meglio della Ducati, e infatti sul podio sale anche Maverick Vinales, che sfiora la seconda piazza ma viene rimbalzato negli ultimi giri dal campione del mondo. Nella top five riescono a chiudere anche i due aspiranti all'iride Brad Binder su KTM e Jorge Martin con la seconda delle Ducati, bravi a limitare i danni, mentre Miguel Oliveira si arrende nel finale e scivola in una comunque onorevole sesta posizione. Chiudono la zona punti le tre Ducati di Zarco, Bezzecchi e Bastianini, mentre Marc Marquez ha assaggiato i punti per tre quarti di gara, prima di scivolare in 11° piazza alle spalle anche del fratello Alex. Marini, Di Giannantonio, Raul Fernandez e Morbidelli chiudono nei 1, mentre deludono Miller, 16°, Quartararo, 18° e Mir, 21° e ultimo, vista la caduta di Pol Espargaro.

SUBITO PECCO! Cielo coperto ma non c'è ancora la pioggia prima del via della gara sprint di Barcellona. Allo spegnimento dei semafori scatta molto bene dalla prima fila Bagnaia ma anche Martin che supera in blocco le tre Aprilia e si presenta alla staccata affiancato a Vinales, il quale però gliela rende alla prima curva. Poco dopo passa anche Espargaro che si mette in terza piazza, con le due Aprilia ufficiali a caccia del leader del mondiale. Bravo anche Bezzecchi che è quinto conquistando 5 posizioni al via, così come Binder da 9° a 6°. Chiudono i dieci un ottimo Marquez davanti a Oliveira, Bastianini e Miller. Scivola fuori dai dieci Di Giannantonio. Ma è solo il primo giro.

CHE BAGARRE! All'inizio del secondo giro Espargaro passa il compagno Vinales e si incarica lui di attaccare Bagnaia per la prima posizione, con l'italiano che non se ne va ma resta locomotiva di un lungo trenino. Oliveira, nel frattempo, si riprende la settima piazza su Marquez così come Diggia torna in top 10 ai danni di un Miller che perde quattro posizioni in un sol colpo, passato anche da Zarco, Alex Marquez e Marini. A perdere due posizioni anche Bezzecchi che sbaglia la staccata e si fa in filare da Binder e Oliveira. All'inizio del terzo giro arriva lungo Martin che rischia di centare Vinales, perdendo posizioni dalla quarta alla sesta piazza, davanti a Bezzecchi dopo un bel sorpasso su quest'ultimo, con Binder e Oliveira che entrano nella top 5. Marquez, con la nuova carena, sembra riuscire a mantenere una posizione nella top ten con comodità, mentre davanti Espargaro si fa molto minaccioso su Bagnaia con Vinales che si stacca di qualche metro.

ALEIX PASSA PECCO! Nel corso del quarto giro cade Pol Espargaro che va lungo in curva 5, mentre all'inizio del quinto giro il fratello Aleix Espargaro prova a prendere la scia a Bagnaia senza riuscire a passarlo: ma ci sono altri 8 giri per provarci. I due hanno 7-8 decimi su Vinales, Binder e Oliveira, mentre la seconda Ducati, quella di Martin, è sesto davanti a Bezzecchi, Marc Marquez e Bastianini che chiudono la zona punti. Zarco è decimo davanti a Diggia, Alex Marquez e Marini, mentre la prima delle Yamaha è 17° con Morbidelli. All'inizio del giro 6 ci riprova di nuovo Espargaro ma Bagnaia resiste con una staccata profondissima e si tiene la vetta. Da dietro Vinales risale a mezzo secondo dal compagno, portandosi dietro Binder e Oliveira, poi passa più di un secondo per vedere la Ducati Pramac di Martin. Il terzo tentativo è quello buono con Espargaro che affianca Bagnaia e lo supera in staccata di curva 1 quando inizia il settimo passaggio.

ALEIX SE NE VA! Nel corso del suo primo giro in testa Espargaro fa vedere le sue traiettorie a Bagnaia, che con la Ducati non riesce a seguirle, perdendo qualche decimo e dovendo iniziare a preoccuparsi della crescita delle tre moto alle sue spalle. Non una pista propriamente per la casa di Borgo Panigale, di cui Bagnaia è l'unico rappresentante in top 5. Dietro ai primi cinque Martin e Bezzecchi restano in zona punti con Zarco che passa Bastianini e con quest'ultimo che passa Marquez, sceso in decima posizione con la prima delle Honda. Aleix Espargaro prende 3 decimi al giro a Pecco e se ne va, e tre decimi è il risicato vantaggio che il ducatista mantiene su Vinales, il quale sembra non riuscire ad attaccarlo con lo stesso vigore del compagno. Si chiude anche il nono giro e cominciano gli ultimi tre.

ESPARGARO VERSO IL TRIONFO! A un ritmo insostenibile per chiunque, Espargaro porta il suo margine su Bagnaia a oltre un secondo, con quest'ultimo che ormai pensa solo a difendere la seconda piazza da Vinales. Si staccano di qualche metro Binder e Oliveira, con Martin che sembra riuscire a riportarsi sotto al portoghese, avendo dimezzato il suo ritardo negli ultimi tre giri, da 1''5 a 7 decimi e mezzo. Il penultimo giro inizia con Espargaro comodamente in testa, con oltre 1''5 di margine su Bagnaia. Vinales si fa sempre più minaccioso, riuscendo a portandosi a un decimo prima dell'ultimo rettilineo, per provare a fotocopiare la manovra del compagno sul ducatista.

PECCO ARGINA MAVERICK! Lo spagnolo si avvicina tantissimo ma Bagnaia stacca profondissimo. Maverick ci riprova alla 4, ma Pecco chiude anche lì nonostante la posteriore finita. Vinales ci riprova alla dieci ma Bagnaia stacca nacora forte, andando largo e chiudendo la porta in faccia allo spagnolo. Transita per primo sul traguardo Espargaro che vince, ma Bagnaia mantiene il secondo posto in volata su Vinales! Binder quarto con Martin che ha passato Oliveira all'ultimo giro e si è preso un punticino in più con il 5° posto. A punti anche Zarco, Bezzecchi e Bastianini. Alex Marquez passa il fratello Marc per un posto nei dieci che, però, non porta punti. Nei quindici anche Marini, Diggia e Morbidelli, con Miller solo 16° e Quartararo 18°. Mir, infine, non cade, ma è miseramente 21° e ultimo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/09/2023