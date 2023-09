MotoGP Catalunya 2023, Bagnaia rovina la festa Aprilia con la sesta pole stagionale

E poteva andare anche più forte! Francesco Bagnaia si prende il record della pista del Montmelò, soffiandolo ad Aleix Espargarò che lo aveva stabilito ieri, nelle ''practice'' del Gran Premio di Catalunya, nonostante i due primi intertempi siano stati migliori di due decimi al tentativo successivo, quando poi la gomma è calata non permettendogli di migliorare anche nella seconda metà della pista catalana. Un tracciato che è sempre stato indigesto al campione italiano, che ha in mente però di sfatare ogni tabù con questa pole cristallina, presa trainandosi appresso tutta una serie di piloti che non riescono però a tenere il suo passo! Sesta pole dell'anno, 23° in carriera e 80° pole per la Ducati in MotoGP. Dietro a Pecco ci saranno tre Aprilia, due delle quali scatteranno con lui in prima fila sia nella sprint di oggi pomeriggio, sia nella gara di domani, quelle di Aleix Espargaro e Miguel Oliveira, alla fine staccate di meno di circa un decimo.

MARTIN E BEZ INSEGUONO In seconda fila ci sarà Maverick Vinales, anch'esso staccato di poco più di un deicimo, che sarà accompagnato dalla coppia di piloti della Ducati Pramac, Jorge Martin e Johann Zarco, con distacchi di 158 e 219 millesimi. Lo spagnolo non molla la corsa all'iride e cercherà di dire la sua nelle due gare, sebbene stamattina abbia mostrato di avere la GP23 in mano un po' meno di Bagnaia, finendo anche lungo sulla ghiaia a fine sessione. In terza fila altre due Ducati, quelle del team Gresini Racing di Alex Marquez e di un ottimo (finalmente!) Fabio Di Giannantonio, che sta cercando di conservare la sua sella in MotoGP. Solo nona la KTM di Brad Binder, che poco prima della prima tornata di tentativi era addirittura al comando. In quarta fila un delusissimo Marco Bezzecchi, con la GP22 che non è riuscito a portare a meno di 7 decimi da Bagnaia. Con lui non scatterà Enea Bastianini nonostante l'11° tempo, visto che l'italiano è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Pol Espargaro ieri nel corso delle Prequalifiche, ci sarà dunque Marc Marquez che ha fatto fatica a seguire il solito Pecco in pista, venendo anche passato da Oliveira nel corso del suo tentativo migliore.

SUPER OLIVEIRA! Dalla Q1 erano avanzati Miguel Oliveira con l'Aprilia, tra i migliori del turno di libere mattutine, e il sorprendente Marc Marquez, che dopo essere stato in estrema difficoltà tutto il venerdì, ha piazzato la zampata del campione, estromettendo dalla Q2 Jack Miller con la KTM, primo degli esclusi. L'australiano scatterà comunque dalla quarta fila, con Pol Espargaro con l'altra moto austriaca targata GasGas, e Raul Fernandez con la quarta Aprilia, in quinta fila con Bastianini. Sesta fila per le due Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo (scivolato nel corso del primo tentativo) e per un Luca Marini che non riesce a trovare il bandolo della matassa sul circuito del Montmelò ed è solo 18° con la sua Ducati. La settima fila è aperta dalla KTM-GasGas di Augusto Fernandez, che precede un terzetto di Honda, quelle di Joan Mir, Takaaki Nakagami e Iker Lecuona, quest'ultimo da solo in ottava fila.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/09/2023