MotoGP Catalunya 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

GP CATALUNYA IN TV Francesco Bagnaia si presenta all'inizio del secondo tempo del mondiale in una situazione speculare rispetto a quella dello scorso anno. Un anno fa era quinto in classifica a oltre 90 punti da Fabio Quartararo, e da Assen in poi cominciò la sua rimonta. Il calendario è cambiato però, le gare di Assen, Silverstone e Spielberg sono già alle spalle e a fine estate è stata collocata la gara di Barcellona, il Gran Premio della Catalunya. Nel 2022 ''Pecco'' fu steso al via da Takaaki Nakagami, e Jorge Martin - che quest'anno con lui si gioca il mondiale - fu terzo. Marco Bezzecchi - altro protagonista della stagione - cadde, mentre sul podio salirono il vincitore Fabio Quartararo, in crisi profonda, e Aleix Espargaro. Come andrà quest'anno?

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'undicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2, Moto3 e nel penultimo della MotoE trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Venerdì 1 settembre

08.25 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

10.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

12.25 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

17.00 - Qualifiche - MotoE

Sabato 2 settembre

08.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

10.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

10.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

12.15 - GARA 1 - MOTOE (SKY, NOW)

12.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

13.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

15.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

16.10 - GARA 2 - MOTOE (differita SKY, NOW alle 18.00)

Domenica 3 settembre

09.45 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - GARA MOTO3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.00)

12.15 - GARA MOTO2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.15)

14.00 - GARA MOTOGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

Fu nel 1998, grazie agli sforzi della Generalitat Catalana, del Comune di Montmeló e la Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), che si iniziò a costruire un circuito che fosse all'altezza di una delle più attrattive capitali europee. Situato a 20 chilometri a nord di Barcelona, fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa di Motociclismo prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori disegnati tra quelli di ultima generazione, è lungo 4,6 km e conta 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo principale è lungo 1.047 metri e largo 12. Il record della pista in gara appartiene al francese Johann Zarco, che nel 2021, sul layout più recente, girò in 1:39.939. In qualifica, invece, è stato Aleix Espargaro a staccare il miglior tempo in 1:38.742 lo scorso anno. La massima velocità toccata in sella a una moto è invece ancora del 2021, ma appartiene a Jack Miller, che in sella alla GP21 fece arrivare il tachimetro a 355.2 kmh, ben 2,3 km/h più in là rispetto al precedente record di ''Pecco'' Bagnaia.

Previsto tempo incerto e pioggia per il weekend di Barcellona, con temperatura comunque ancora accettabilii, comprese tra i 19° e i 28° gradi. Occhio anche al vento, perché potrebbe essere un fattore disturbante. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 1 settembre: temperature: max 28°, min 19°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 66%, vento 24 km/h.

Sabato 2 settembre: temperature: max 26°, min 19°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 74%, vento 19 km/h.

Domenica 3 settembre: temperature: max 27°, min 19°; temporale, precipitazioni 70%, umidità 69%, vento 19 km/h.

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/08/2023