Formula 1 GP Spagna 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP di Spagna di Formula 1 a Barcellona: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP SPAGNA IN TV La sesta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2022 è quella spagnola. Sulla pista di Barcellona-Catlunya, situata nel comune del Montmelò, i piloti torneranno in azione questo weekend. A vestire i panni dei favoriti saranno, come ormai d'abitudine quest'anno, Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc con la Ferrari, senza dimenticare che il suo compagno Carlos Sainz qui corre in casa e ha sempre fatto molto bene sul tracciato catalano. Ma proprio perché sede dei test da tempo immemore, possiamo aspettarci sorprese anche da altri, visto che non è facilissimo superare tra le curve del Montmelò, e che tanti le conoscono a menadito. E allora spazio per Sergio Perez (Red Bull), per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, per l'Alpine dell'idolo di casa Fernando Alonso e per le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, che hanno fatto molto bene qui lo scorso inverno.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 Test Barcellona 2022: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 20 maggio

Prove libere 1: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 21 maggio

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 22 maggio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 21 maggio

Qualifiche: 16.00

VEDI ANCHE

Domenica 22 maggio

Gara: 15.00

TUTTO SUL GP DI SPAGNA 2022

Charles Leclerc (Ferrari) impegnato nei test di Barcellona 2020

Sede per molto tempo dei test invernali, ma anche in alcuni casi di quelli post GP, il Circuit de Catalunya è una delle piste che team e piloti conoscono meglio. Situato tra i due comuni di Montmeló e Granollers, il circuito catalano dista una trentina di chilometri dal centro di Barcellona. 4.655 metri per 16 curve che riescono a replicare fedelmente quasi tutte le caratteristiche che è possibile incontrare nelle altre piste in calendario: un lunghissimo rettilineo, curve veloci da alta velocità ma anche un terzo settore piuttosto tortuoso in cui è importante avere una macchina reattiva, precisa sull’anteriore e una buona trazione in uscita. 1:18.149 il record della pista siglato in gara nel 2021 da Max Verstappen su Red Bull, con il finlandese Valtteri Bottas che detiene invece il giro più veloce fatto in condizioni da qualifica con la sua Mercedes e un crono di 1:15.406 realizzato però nel 2019.

Temperature estive attendono la Formula 1 a Montmelò, dove si svolgerà il prossimo Gran Premio di Spagna. Occhio ai pneumatici e ai motori, perché saranno messi a dura prova. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 20 maggio: temperature: max 29°, min 17°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 47%, vento 16km/h.

Sabato 21 maggio: temperature: max 30°, min 18°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 42%, vento 18km/h.

Domenica 22 maggio: temperature: max 32°, min 18°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 34%, vento 19km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/05/2022