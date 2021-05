STAGIONE AL VIA Parte questo fine settimana la stagione 2021 della Formula 3, categoria cadetta che seguirà anche quest'anno il circus della Formula 1, ma non più in tutte le tappe europee. Un intervento per ridurre fortemente i costi ha portato gli organizzatori a dividere su week end separati Formula 2 e Formula 3, questo per permettere ai team di abbattere i costi delle trasferte e del personale. Qualche appuntamento in meno ma tre gare ad ogni tappa: questo il nuovo format per il 2021. Dopo Barcellona si passerà a Le Castellet a fine giugno. Appuntamento poi a Spielberg una settimana dopo per poi dirigersi verso Budapest quasi un mese dopo. Altro mese di stop prima di ritrovare la pista in quel di Spa a fine agosto. Il week end successivo sarà la volta della prima new-entry, il circuito di Zandvoort in Olanda a cui farà seguito la tappa conclsiva ad Austin, in Texas, a fine ottobre. Emerge fin da subito, come per la Formula 2, la distanza tra i vari appuntamenti. Se i team risparmieranno qualche risorsa, i piloti più ''munifici'' cercheranno di macinare qualche chilometro anche altrove.

DIECI SQUADRE, TRENTA GIOVANI PILOTI Confermate le dieci squadre della passata stagione con l'italiana Prema che sarà nuovamente il team da battere. Squadre dall'ottimo potenziale saranno sicuramente anche Trident, Art ed Hitech, ma non si esclude che qualcuno possa inserirsi con qualche giovane interessante. I veterani che ci riproveranno sarano in primis Frederik vesti, ora pilota Mercedes a tutti gli effetti in seno al team ART dove avrà come compagno Alexander Smolyar. Non sarà la prima esperienza nemmeno per il duo Prema composto da Dennis Hauger e Olli Caldwell. Hitech affiderà il ruolo dell'esperto del box a Roman Stanek mentre Trident ha scelto l'esperienza di Clement Novalak e David Schumacher. Non è esordiente nemmeno Matteo Nannini, quest'anno lo ricordiamo al via di entrambi i campionati: Formula 3 e Formula 2. Da Charouz si rivede Pietro Fittipaldi, nonostante l'uscita dal ferrari driver academy e la carriera che sembrava avesse preso la strada a stelle e strisce. Al suo fianco l'ex Prema Logan Sargeant, veterano della griglia con già due stagioni piene all'attivo.

18 ESORDENTI, DIECI JUNIOR F1 Saranno esattamente il 60% dei piloti in pista gli esordienti assoluti. Molti di questi saranno seguiti da vicino dai team di Formula 1 essendo parte delle varie filiere dove crescono i giovani talenti messi sotto contratto dai top team. In casa Prema il fratello minore di Charles Leclerc, Arthur, sarà l'unico esponente della Ferrari. Esordiente - si fa per dire - Juan Manuel Correa che ritornando alle corse dopo il grave incidente di Spa ha scelto la Formula 3 per riprendere confidenza con la monoposto. Lo statunitense accasatosi in ART mantiene la collaborazione quale pilota junior di Alfa Romeo. Due piloti Red Bull in casa Hitech con Jak Crawford e Ayumu Iwasa. Esordienti ma indipendenti in HWA saranno Oliver Rasmussen e Rafael Villagomez. Tre rookie invece per MP Motorsport che con Caio Collet e Victor Martins sarà junior team Renault. A questi si aggiunge Tijmen Van der Helm. Tre debuttanti anche per Campos e Carlin. La prima avrà Lorenzo Colombo, Laszlo Toth e Amaury Cordeel, la seconda Ido Cohen, Kaylen Frederiksen e Johnny Edgar, quest'ultimo nell'orbita Red Bull. Un esordiente ciascuno per Charouz e Jenzer che avranno Reshad de Gerus e Filip Ugran. Non è esordiente ma sempre nell'orbita Red Bull anche Jack Doohan, figlio dell'ex campione motociclistico Mick, che correrà per Trident.

DIRETTA TV SU SKY La casa della Formula 3 in Italia sarà Sky Sport con il suo canale dedicato 'Sky Sport F1' che trasmetterà in diretta libere, qualifica e tutte e tre le gare. Appuntamento quindi venerdì con le libere alle ore 10.05, mentre la qualifica si disputerà alle 13.35. Sabato gara 1 scatterà alle 10.35 mentre la seconda manche alle 16.45. Domenica la corsa conclusiva alle ore 12.05. Tutte e tre le gare si svilupperanno sulla lunghezza di 22 giri.