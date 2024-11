MotoGP Solidarietà 2024. Bagnaia vince la sprint e tiene aperto il mondiale

Il mondiale non finisce qui. La gara sprint del Gran Premio della Solidaietà è un monologo di Francesco Bagnaia, che dopo aver perso la posizione al via su Jorge Martin ed Enea Bastianini, torna al comando in un paio di curve e lo mantiene fino alla fine. L'attenzione si sposta sullo splendido duello tra gli altri due, vinto dal compagno di Pecco, che gli consente di rosicchiare 5 dei 24 punti di svantaggio in classifica. Domani Jorge Martin avrà l'occasione della vita, potrà disinteressarsi di tutto e pensare solo a stare in piedi e a finire tra i primi 9 per non fare tardi all'appuntamento con la storia. Dal canto suo, Bagnaia, non poteva fare di più. Sempre primo, sempre perfetto. Gli errori che pesano sono ormai un ricordo, domani capiremo se ininfluente o meno, lui, intanto dovrà solo vincere e sperare in disavventure altrui. Dietro alle tre Ducati sul podio c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro, che precede altre quattro Ducati: quelle di Alex Marquez, Franco Morbidelli, Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Chiude la zona punti la KTM di Brad Binder. In virtù di questo risultato Martin può contare su 19 punti di margine su Bagnaia per il titolo, mentre Bastianini ne ha 5 su Marquez. Alla gara di domani la sentenza, che non sembra così ardua, ma in MotoGP non si può mai dire.

LA GARA. Allo spegnimento dei semafori scatta come un fulmine Martin che affianca Bagnaia e lo brucia alla staccata, dove Pecco rischia di essere centrato da Marquez. Il campione in carica imposta curva-1 in terza posizione dietro a Bastianini e Martin, infilandosi però subito nei pertugi lasciati dai due e balzando in testa già a metà giro. Bastianini, scattato come un razzo dalla terza fila, è ora il suo scudiero con Martin che lo segue da vicino e Morbidelli subito dietro, poi i due Marquez, con Alex davanti a Marc mentre Acosta è costretto a ritirarsi dopo un contatto con Marc Marquez in cui ha perso tutta la carena anteriore. Solo ottavo, invece, Aleix Espargaro, scivolato indietro dopo il via. Bagnaia già dal giro tre comincia a fare il ritmo, mentre Martin infila Bastianini e si mette in seconda posizione, a mezzo secondo dall'iberico. Da dietro rimonta bene Espargaro che è già sesto all'inizio del quarto giro, proprio quando Bastianini si riprende la piazza d'onore con una staccata profondissima incurva 1. Bagnaia ne approfitta per allungare e lasciare Martin alle prese con il suo compagno in un gruppo di 5-6 piloti. All'inizio del giro 5 torna secondo Martin, lasciando Bastianini a difendersi dall'attacco di Morbidelli. Pecco, però, ha giovato del ''tappo'' del compagno, scappando a 1''5. Dal canto suo Jorge può anche accontentarsi così, arriverebbe a domani con 21 punti di margine e avrebbe bisogno di un 11° posto per laurearsi campione. Ma Martin vuole dimostrare di meritare il titolo, stacca i compagni diviaggio e recupera qualche decimo sul capofila. Il divario a metà gara, però, resta lo stesso tra i primi due, mentre dietro Alex Marquez diventa quarto bruciando Morbidelli. Giro 8 di 13 e il distacco tra i due è cristallizzato, mentre Bastianini sembra riavvicinarsi un po' a Martin, transitando a 4 decimi dal leader della classifica. I più pimpanti, però, sembrano essere Alex e Aleix, che sono più vicini allaBestia rispetto a quanto non lo sia lui con Martin, mentre dietro perdono terreno Morbidelli e Marc Marquez con Bezzecchi e Quartararo in zona punti. Tre giri alla fine e Bagnaia ha sempre 1''3 su Martin, che continua a mantenere quei 4 preziosissimi decimi su Bastianini. Nel corso del terz'ultimo passaggio Martin torna a 1''1 dal rivale guadagnando un decimo su chi lo insegue. Ma forse in quel giro Jorge ha stressato un po' la gomma e Bastianini si riavvicina pericolosamente. Al penultimo giro va largo Alex Marquez che lascia la porta aperta a Espargaro. Comincia l'ultimo giro e Bagnaia ha un margine di 1''2 su Jorge, con Bastianini che ci prova in ogni modo, a 2 decimi da Jorge. A cruva 5 Bastianini supera Martin e si mette in seconda piazza, provando a regalare due punticini al compagno. E ci riesce. Finisce così: Bagnaia, Bastianini e Martin sul podio, poi Espargaro, Alex Marquez, Morbidelli, Marc Marquez, Bezzecchie Binder, che beffa Quartararo per l'ultimo punticino.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/11/2024