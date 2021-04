SECONDO TURNO DI PROVE Il piccolo paddock della Formula 3 si è ritrovato a neanche due settimane dai recenti test di Spielberg sul circuito di Barcellona per la seconda tornata di test collettivi. In Spagna, dopo che in Austria trovarono addirittura neve, i trenta piloti della categoria cadetta hanno dovuto combattere con la pioggia che nel mattino del primo giorno ha visto registrare tempi molto alti.

MARTINS LEADER DI GIORNATA Se al mattino il miglior riscontro cronometrico era stato fatto segnare da Jack Crawford, al pomeriggio la miglior prestazione assoluta l'ha messa a segno Victor Martins. Il pilota del vivaio Alpine ha rifilato sei decimi a Jack Doohan mentre terzo è Frederik Vesti. Una sfida dal sapore di Formula 1 quindi, con Doohan che è parte del vivaio Red Bull e Vesti è seguito dalla Mercedes. Risale Clement Novalak, ultimo nel turno mattutino mentre Crawford chiude con la quinta prestazione. Tempi non esaltanti per la Prema che nelle condizioni mutevoli ha solamente badato a macinare chilometri. Il primo pilota del team veneto in classifica è Dennis Hauger, settimo. Ai margini della top ten Caio Collet e Logan Sargeant. Più indietro gli italiani Matteo Nannini e Lorenzo Colombo. Domani la seconda e ultima giornata di prove sul circuito che vedrà il via della stagione nel week end dell'8-9 maggio prossimi.

Test Barcellona, Day 1 (riepilogativa di giornata)

1. Victor Martins - MP Motorsport - 1'31.743

2. Jack Doohan - Trident - 1'32.369

3. Frederik Vesti - ART GP - 1'32.423

4. Clement Novalak - Trident - 1'32.447

5. Jak Crawford - Hitech GP - 1'32.493

6. Michael Belov - Charouz Racing - 1'32.543

7. Dennis Hauger - Prema Racing - 1'32.639

8. Caio Collet - MP Motorsport - 1'32.642

9. Logan Sargeant - Charouz Racing - 1'32.679

10. Alexander Smolyar - ART GP - 1'32.747

11. Oliver Caldwell - Prema Racing - 1'32.800

12. Roman Stanek - Hitech GP - 1'32.821

13. Calan Williams - Jenzer Motorsport - 1'32.852

14. David Schumacher - Trident - 1'32.915

15. Matteo Nannini - HWA Racelab - 1'32.940

16. Arthur Leclerc - Prema Racing - 1'32.947

17. Kaylen Frederick - Carlin - 1'32.960

18. Juan Manuel Correa - ART GP - 1'33.013

19. Rafael Villagomez - HWA Racelab - 1'33.170

20. Amaury Cordeel - Campos Racing - 1'33.198

21. Oliver Rasmussen - HWA Racelab - 1'33.223

22. Jonny Edgar - Carlin - 1'33.313

23. Lorenzo Colombo - Campos Racing - 1'33.328

24. Ido Cohen - Carlin - 1'33.343

25. Tijem Van der Helm - MP Motorsport - 1'33.364

26. Pierre-Louis Chovet - Jenzer Motorsport - 1'33.448

27. Filip Ugran - Jenzer Motorsport - 1'33.497

28. Reshad De Gerus - Charouz Racing - 1'33.933

29. Ayumu Iwasa - Hitech GP - 1'34.048

30. Laszlo Toth - Campos Racin - 1'34.485