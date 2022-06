Come frena una MotoGP a Barcellona? I segreti del GP Catalunya 2022 con Brembo

È il momento di conoscere i segreti del Montmelò! Scopriamo come si guida (e si frena!) in Catalogna grazie ai dati Brembo

CATALUNYA, NONA TAPPA A stretto giro dopo il Gran Premio d'Italia al Mugello, la MotoGP si sposta nella calda Catalogna per il Gran Premio della Catalunya sulla pista del Montmelò. Fabio Quartararo è saldamente in testa alla classifica iridata con la sua Yamaha, e l'unico che tiene il passo è Aleix Espargarò su Aprilia. La Ducati è forte e ha vinto più di tutti, 3 gare con Enea Bastianini e 2 con Pecco Bagnaia (trionfatore domenica scorsa al Mugello) ma troppo ondivaga. Barcellona è la pista decisiva per trovare un po' di costanza in casa Borgo Panigale. Lo scorso anno, però, vinse la KTM di Miguel Oliveira, e allora per arrivare preparati al weekend di gara fate come il portoghese e scoprite tutti i segreti del Mugello, svelati da Brembo, l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti ai 12 team della MotoGP e a gran parte della griglia del Motomondiale. Di seguito troverete la carta d'identità del circuito catalano, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa della pista. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DEL MONTMELÒ

Secondo Gran Premio della stagione in Spagna, cinque settimane dopo lo spettacolo garantito da Jerez de la Frontera. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti della MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya rientra nella categoria delle piste altamente impegnative per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 5, identico al Sepang International Circuit e inferiore solo al Red Bull Ring, al Twin Ring Motegi e al Chang International Circuit. L’impianto frenante è soggetto ad un enorme stress alla prima curva, complice il rettilineo di 1.047 metri che la precede. Quasi tutte le altre staccate sono invece decise e ravvicinate.​

Categoria di frenata : Hard (5 su 6)

: Hard (5 su 6) Tempo speso in frenata : 34%

: 34% Lunghezza circuito 4.627 metri

4.627 metri Numero di giri : 24

: 24 Numero di frenate : 10

: 10 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 10 e curva 4

I dati delle frenate sul circuito della Catalunya-Barcellona by Brembo

Il materiale d’attrito utilizzato per le pastiglie Brembo della MotoGP è il carbonio. L’eccezionale coefficiente d’attrito e la costanza di rendimento a caldo garantiscono una frenata potente, uniforme e stabile, senza che si verifichino fenomeni di fading, ossia allungamento della leva. Rispetto ai freni di una moto sportiva stradale sono differenti la massa, la durata e persino la temperatura massima. Il peso delle pastiglie Brembo per la MotoGP è di soli 50 grammi, meno della metà della variante stradale, la durata non supera invece i 900 km e la temperatura massima raggiungibile è di 800°C.

Test Mandalika 2022, dettaglio impianto frenante by Brembo

Per chi utilizza principalmente le moto in strada Brembo mette a disposizione diverse varianti: alle iconiche Z03 e Z04 è stata affiancata di recente la Z10, disponibile per le più diffuse supersportive. Tutte e tre i modelli sono realizzati in materiale sinterizzato, con particolari composti agglomerati tra loro attraverso un processo privo di collanti. L’impiego di lubrificanti aggiunti al composto iniziale assicura una frenata costante e priva di strappi, anche con temperature elevate dei dischi freno. Ciò rende meno probabile la perdita di efficienza frenante, scongiurata anche dagli abrasivi della pastiglia che rimuovono i depositi sulla fascia frenante dei dischi.

Per toglierti ogni dubbio sulle pastiglie giuste per la tua moto guarda il nostro speciale.

Pastiglie per i freni stradali by Brembo

In ogni giro del Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti usano i freni 10 volte per un totale di poco inferiore ai 34 secondi, equivalenti al 34 per cento della durata della gara. Su questa pista invece le monoposto di Formula 1 utilizzano i freni 8 volte per meno di 13 secondi e mezzo al giro, pari al 17 per cento del tempo della loro gara, nonostante siano chiamate ad affrontare due curve in più. Ogni giro i piloti della MotoGP esercitano un carico sulla leva del freno di 48 kg. Dalla partenza alla bandiera a scacchi il valore è di 12 quintali. D’altra parte in 5 punti del Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti applicano un carico superiore ai 5 kg.

I dati delle frenate sul circuito della Catalunya-Barcellona by Brembo

Delle 10 frenate del Circuit de Barcelona-Catalunya 2 sono classificate come impegnative per i freni, 5 sono di media difficoltà e le restanti 3 scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla prima curva: le moto passano da oltre 340 km/h a 99 km/h in 5,6 secondi durante i quali percorrono 275 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 6,4 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge i 13,6 bar.

Test Mandalika 2022, impianto frenante Ducati by Brembo

In copertina il video della frenata più impegnativa del circuito di Barcellona.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/06/2022