MotoGP Italia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Toscana per il GP d'Italia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Mugello

GP ITALIA IN TV In Francia abbiamo assistito al terzo successo su sette gare per Enea Bastianini e al brutto errore di ''Pecco'' Bagnaia che con la sua Ducati è finito a terra quando era in lotta per la vittoria con quello che potrebbe diventare il suo prossimo compagno di team. Ma in testa alla classifica c'è ancora Fabio Quartararo su Yamaha, seguito dalla sorprendente Aprilia di Aleix Espargarò. Domenica però i centauri italiani giocheranno in casa e la Ducati non vorrà farsi sfuggire la vittoria davanti a più di 100 mila tifosi ululanti. Sarà il primo mugello post Valentino Rossi, ma ci sarà anche lui, alla cerimonia in cui verrà ritirato per sempre il suo numero 46.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Il pubblico alla Casanova-Savelli, Circuito del Mugello, GP Italia 2015

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) E TV8

Venerdì 27 maggio

08.25 - Prove Libere 1 - MotoE (SKY, NOW)

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Prove Libere 2 - MotoE (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

16.50 - Qualifiche - MotoE (SKY, NOW)

Sabato 28 maggio

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

16.15 - Gara-1 MotoE (SKY, NOW)

Domenica 29 maggio

09.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - Gara - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

12.20 - Gara - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

14.00 - Gara - MotoGP (SKY, NOW, TV8)

15.30 - Gara - MotoE (SKY, NOW)

Rettilineo, San Donato, Luco-Poggio Secco, Materassi-Borgo San Lorenzo, Casanova-Savelli, Arrabbiata 1 e 2, Scarperia-Palagio, Biondetti 1 e 2, Correntaio, Bucine e di nuovo rettilineo. Questo è il Mugello, dove si può superare in diversi punti, ma solo i campioni riescono a farlo in tutti. La pista si trova a 30 km da Firenze, è di proprietà della Ferrari ed è lunga 5.245 metri, con 6 curve a sinistra, 9 a destra, 14 metri di carreggiata e un lunghissimo rettilineo di 1141 metri da affrontare in piena fino alla staccatona della San Donato. 23 saranno i giri che i centauri della classe regina hanno percorso ininterrottamente dal 1994 al 2019. Prima il Mugello è stato sede del GP in altre 4 occasioni: 1976, 1978, 1985 e 1992.

Per battere il record del tracciato i ragazzi della MotoGP dovranno fare meglio di quanto fatto lo scorso anno da Fabio Quartararo che per prendersi la pole avvicinò il muro dei 105 secondi, marcando un roboante 1'45''187, un tempo mostruoso sull'impegnativo tracciato toscano, ben distante dal record in gara che appartiene invece a Johann Zarco e che è stato ritoccato anch'esso nel 20221 in 1'46'810. Ma la cosa che più impressiona qui sono le velocità raggiunte dalle moto in fondo al rettilineo principale: fino al GP di Losail 2021 con il record di Zarco tutte e dieci le migliori prestazioni velocistiche della storia in MotoGP erano state raggiunte al Mugello, dove il primato da battere è 356,7 kmh per Andrea Dovizioso nel 2019 con la Ducati! Di questa pista Rossi è stato in passato eletto ''sindaco'', con 7 affermazioni consecutive dal 2002 al 2008, dopodiché non è più riuscito a trionfare e la fascia tricolore è passata sulle spalle di Jorge Lorenzo, 6 vittorie tra il 2011 e il 2018. Tra i partenti di domenica solo in tre hanno vinto al Mugello in MotoGP: Marc Marquez (2014), Andrea Dovizioso (2017) e Fabio Quartararo (2021). Chi sarà il prossimo?

Prevista pioggia per il prossimo weekend tra le colline toscane, dal venerdì alla domenica, con poche speranze di uan gara asciutta. Una seconda incognita saranno le temperature, in caduta libera di circa 10 gradi dal venerdì alla domenica. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 27 maggio: temperature: max 31°, min 17°; nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 48%, vento 10 km/h.

Sabato 28 maggio: temperature: max 27°, min 13°; temporali sparsi, precipitazioni 70%, umidità 55%, vento 16 km/h.

Domenica 29 maggio: temperature: max 21°, min 11°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 53%, vento 18 km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/05/2022