Moto3 Italia 2022, Doppietta GasGas con Garcia-Guevara. Foggia, che peccato!

Dennis Foggia cade mentre prova ad andare in fuga e raccoglie zero punti al Mugello. Vince Garcia; Guevara, penalizzato per track limits, secondo. 4° Migno

DOPPIETTA SPAGNOLA! Una gara amarissimo quella della Moto3 del Mugello per i colori italiani. Il Gran Premio di Italia lo vince Sergio Garcia, che nonostante sia stato battuto allo sprint dal compagno Izan Guevara è stato penalizzato di una posizione per track limits warning. Resta la doppietta GasGas: terzo Tatsuki Suzuki del team Leopard. Gli italiani: quarto Andrea Migno, sesto Riccardo Rossi, ma soprattutto è caduto Dennis Foggia quando era in testa e sembrava poter staccare tutto il gruppone. Una gara in cui l'italiano perde 25 punti netti da Garcia e vede complicarsi mostruosamente la lotta per l'iride, ora lontano 42 punti. Domenica nera anche per Masia e Oncu, velocissimi ma entrambi nella ghiaia e staccati alla fine. Nella top ten anche i due rookie azzurri Elia Bartolini ottavo e Matteo Bertelle, nono.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta bene Dennis Foggia dalla terza casella ma meglio di lui fanno Oncu, Moreira e Guevara, che scavano subito un piccolo solco con il resto del gruppo. Il loro vantaggio è di circa un secondo ma grazie al gioco delle scie sul lungo rettilineo del Mugello in tre giri il gruppone si riporta sotto. Nelle retrovie Masia e Nepa si toccano e solo lo spagnolo (Secondo in classifica) riesce a ripartire ma molto lontano dai primi 20. Una volta che il gruppo torna compatto la gara del Mugello ha un solo copione: rimescolamento delle posizioni a ogni giro, e dunque sul traguardo passano in testa di volta in volta Oncu, Foggia, Guevara, Suzuki, ancora Foggia, Foggia, Foggia che per tre giri di fila riesce a tenere la testa per tutto il rettilineo. A 10 giri dal termine si sdraia Oncu, toccato da Suzuki, mentre nel gruppo di testa il forcing di Foggia riesce a ridurre il gruppetto a une decina di unità, ma è proprio Foggia a cadere mentre stava tentando la fuga e aveva preso quasi un secondo! Nello stesso giro cadono anche McPhee e Holgado che si centrano tra loro e devanti restano solo in sette: il leader iridato Garcia, che ora può andare in fuga nel mondiale, i lsuo compagno Guevara, poi Yamanaka e Moreira, Suzuki e, soprattutto, Migno e Rossi. Suzuki deve però fare un long lap penalty per aver provocato la caduta di Oncu e dunque ne rimangono solo sei davanti a 8 giri dalla conclusione. A questo punto si ripete il copione in piccolo con piccoli rimescolamenti nel gruppetto dei sei e con Suzuki non troppo lontano che riesce a rientrare a 5 giri dalla bandiera a scacchi. Negli ultimi giri ognuno dei primi sette mette il naso davanti. L'ultimo giro lo comincia in testa Moreira, ma alla staccata della San Donato è Guevara che prende la testa su Suzuki e Migno. Garcia prova a risalire e si prende la posizione su Migno all'arrabbiata due, poi passa anche Suzuki e le due GasGas si mettono in testa, ma Suzuki non ci sta, e mentre dietro cade Moreira, in tre passano in parata sul traguardo: vince Guevara

Lap 11 has been a disaster for 4 of the lead group! 💢



Race leader @dennisfoggia71 goes down, @carlostatay99 takes avoiding action with @Denizoncu53 separate incident and @johnmcp17, Daniel Holgado crashing together! 💥#Moto3 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/0BfORf4f6S — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2022

Ordine d'arrivo GP Italia 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Italia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Sergio GARCIA GasGas SPA 137 2 Izan GUEVARA GasGas SPA 109 3 Jaume MASIA KTM SPA 95 4 Dennis FOGGIA Honda ITA 95 5 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 75 6 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 71 7 Andrea MIGNO Honda ITA 71 8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 54 9 Carlos TATAY CF Moto SPA 52 10 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 43 12 Riccardo ROSSI Honda ITA 42 14 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 37 13 Kaito TOBA KTM JPN 37 11 Diogo MOREIRA Honda BRA 34 15 Daniel HOLGADO KTM SPA 28 16 Ivan ORTOLA KTM SPA 23 17 Elia BARTOLINI KTM ITA 21 18 Joel KELSO KTM AUS 18 19 John MCPHEE Husqvarna GBR 15 20 Scott OGDEN Honda GBR 14 21 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 13 22 Matteo BERTELLE KTM ITA 13 23 Stefano NEPA KTM ITA 8 24 David MUNOZ KTM SPA 5 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 5 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 0 28 Ana CARRASCO KTM SPA 0 29 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 30 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 31 Alberto SURRA Honda ITA 0 32 David SALVADOR Husqvarna SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/05/2022