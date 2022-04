Moto3 Portogallo 2022, trionfo Garcia su Masià! Foggia ottavo

Giornata amara in Moto3 per gli italiani. Vince Garcia davanti a Masià e Sasaki. Migno 7°, Foggia 8°, perde la leadership iridata per 1 punto

URAGANO GARCIA! Il Gran Premio del Portogallo della classe Moto3 premia i piloti iberici rispetto agli italiani con cui si stanno giocando le posizioni importanti in classifica. A vincere è stato Sergio Garcia, al termine di una gara magistrale per intelligenza e strategia. All'ultimo giro l'iberico del team GasGas ha sferratto l'attaco decisivo non facendosi più riprendere né da Masià, comunque ottimo secondo dopo il successo di Austin, né da Sasaki. I primi cinque sono andati via presto e già dal podio sono finiti Oncu e Guevara. Migno è stato il migliore degli italiani, settimo alle spalle di Tatay. Foggia è arrivato ottavo, al termine di una gara difficile, che gli ha fatto perdere la leadership iridata su Garcia per appena un punto. Altri due gli italiani a punti: 11° Riccardo Rossi, 15° Stefano Nepa.

LA GARA Al via scatta subito bene dalla pole il turco Oncu, seguito da Garcia. I due provano a fare un buco ma Guevara ricuce in poche curve. Nelle prime fasi restano impantanati a centro gruppo sia Migno che Foggia, mentre il migliore italiano è Rossi, che resta nella top ten. Al secondo passaggio Sergio Garcia prende il comando delle operazioni e prova ad andare in fuga, scavando un solco di oltre un secondo e mezzo sugli inseguitori. Anche in questo caso, a ricucire è Izan Guevara, che riporta il distacco sotto al secondo, trascinando con sé anche Sasaki, Masià e Oncu. Migno e Foggia nel frattempo si avvicinano alla top ten ma restano staccatissimi dai primi cinque, con massimo obiettivo possibile il sesto posto. Si forma un quintetto al comando quando mancano ancora 13 giri al termine, mentre il secondo gruppo è staccato di 4 secondi abbondanti. Davanti si alternano un po' tutti: Guevara, Masià, Sasaki, mentre il distacco sugli inseguitori sale oltre i 5 secondi. La situazione resta invariata fino a 4 giri dal termine, quando è Oncu, sornione fino a quel momento, che prova a dare uno strattone. Il gruppone guadagna qualcosina ma è tardi per rientrare sui primi cinque. Migno, Rossi e Foggia, intanto, sono tutti nella top ten quando mancano 3 giri al termine. Ma la gara si fa davanti: la bagarre prosegue fino all'ultimo giro quando Garcia stacca forte e imposta al comando l'ultimo giro. Alle sue spalle ci prova Masià, vincitore del GP delle Americhe, che punta al bis. I due spagnoli prendono qualche metro di margine sugli altri tre, ma Sasaki è un falco e torna allle loro spalle. Alla penultima curva Garcia alza leggermente il gas costringendo Masià a frenare, per poter così impostare al comando l'ultimo curvone, senza che più nessuno possa riprenderlo. Vince Garcia e vola in testa al mondiale, sul podio con lui finiscono Masià e Sasaki. Delusi Oncu e Guevara, con Migno 7° e Foggia 8° (9° sul traguardo, ma giova della penalità di Moreira per track limits all'ultimo giro), ora secondo nel mondiale a 1 punto dal nuovo leader.

Ordine d'arrivo GP Portogallo 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Portogallo 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Sergio GARCIA GasGas SPA 83 2 Dennis FOGGIA Honda ITA 82 3 Jaume MASIA KTM SPA 54 4 Andrea MIGNO Honda ITA 50 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 50 6 Izan GUEVARA GasGas SPA 48 7 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 45 8 Carlos TATAY CF Moto SPA 42 9 Riccardo ROSSI Honda ITA 29 10 Kaito TOBA KTM JPN 27 12 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 27 14 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 26 13 Diogo MOREIRA Honda BRA 26 11 Daniel HOLGADO KTM SPA 16 15 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 16 16 Joel KELSO KTM AUS 14 17 Elia BARTOLINI KTM ITA 13 18 John MCPHEE Husqvarna GBR 11 19 Ivan ORTOLA KTM SPA 11 20 Scott OGDEN Honda GBR 10 21 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 7 22 Stefano NEPA KTM ITA 7 23 Lorenzo FELLON Honda FRA 3 24 Mario AJI Honda INA 2 25 Matteo BERTELLE KTM ITA 1 26 Taiyo FURUSATO Honda JPN 0 27 Ana CARRASCO KTM SPA 0 28 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 29 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 30 Alberto SURRA Honda ITA 0 31 David SALVADOR Husqvarna SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/04/2022