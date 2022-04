MotoGP Portogallo 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda nell'Algarve per il GP del Portogallo: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Portimao

SI TORNA IN EUROPA Dopo Qatar, Indonesia, Argentina e Texas la MotoGP è pronta per iniziare la stagione europea dal Circuito do Algarve di Portimao, in Portogallo. Sulla pista lusitana si è corso spesso negli ultimi anni pandemici, perciò i piloti conoscono bene ciò che li attende sui saliscendi del bellissimo tracciato dell'Algarve. I favoriti d'obbligo saranno dunque gli ultimi vincitori, ossia il padrone di casa Miguel Oliveira (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha) e Pecco Bagnaia (Ducati). Al loro fianco una schiera di piloti in grado di dire la sua, a partire dal ritrovato Marc Marquez (Honda) e dal leader del mondiale Enea Bastianini (Ducati). E non possiamo certo sottovalutare i drivers della Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, e quelli dell'Aprilia, Aleix Espargarò e Maverick Vinales, così come tutto il resto della pattuglia Ducati, da Jack Miller a Jorge Martin, passando per Johann Zarco. In somma, una gara senza padroni e con tanti possibili protagonisti, tra cui si spera possano inserirsi anche gli altri italiani, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quinto weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Il circuito di Portimao

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) e TV8

Venerdì 22 aprile

10.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY)

10.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY)

11.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY)

14.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY)

15.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY)

16.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY)

VEDI ANCHE

Sabato 23 aprile

10.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY)

10.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY)

11.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY)

13.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, sintesi su TV8 dalle 17.45)

14.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY)

15.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, sintesi su TV8 dalle 17.45)

16.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, sintesi su TV8 dalle 17.45)

Domenica 24 aprile

10.20 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY)

12.00 - Gara - Moto3 (SKY, differita su TV8 alle 17.35)

13.20 - Gara - Moto2 (SKY, differita su TV8 alle 19.05)

15.00 - Gara - MotoGP (SKY, differita su TV8 alle 20.35)

MotoGP Portogallo 2021, Portimao: Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati)

TUTTO SUL GP DEL PORTOGALLO 2022

L'Autodromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo, è stato inaugurato nell'ottobre del 2008 e ospita ufficialmente la Superbike proprio da quell'anno nella gara che ha visto l'addio alle corse della leggenda Troy Bayliss. Ha ospitato per la prima volta una gara di MotoGP nel 2020. La pista si affronta in senso orario ed è composta da 15 curve, nove a destra e 6 a sinistra per una lunghezza totale di 4.592 metri. Il record in qualifica sul tracciato lusitano appartiene a Fabio Quartararo con la Yamaha, in 1:38.862, mentre quello in gara è di Alex Rins su Suzuki in 1:39.450. La velocità di punta è stata invece toccata dalla Ducati di Andrea Dovizioso nel 2020: 351,7 kmh.

Previsto un fine settimana di temperature autunnali e pioggia a Portimao, anche se c'è ancora margine perché le previsioni meteorologiche volgano al meglio. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 22 aprile: temperature: max 16°, min 11°; precipitazioni sparse, precipitazioni 31%, umidità ??%, vento ??km/h.

Sabato 23 aprile: temperature: max 17°, min 12°; precipitazioni sparse, precipitazioni 48%, umidità ??%, vento ??km/h.

Domenica 24 aprile: temperature: max 17°, min 12°; precipitazioni sparse, precipitazioni 41%, umidità ??%, vento ??km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/04/2022