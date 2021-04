GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO Il GP lusitano si è svolto con regolarità dal 2000 al 2012 per 12 edizioni, sebbene sulla pista dell'Estoril, che ha visto coinvolti molti dei piloti che ancora oggi corrono in MotoGP. Valentino Rossi, per esempio, ha riportato ben cinque successi nell'appuntamento portoghese tra il 2001 e il 2007, uno in 500 e quattro in MotoGP, ma anche un giovanissimo Marc Marquez vi vinse due volte, in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012. Anche Pol Espargaro vanta un successo in 125 con la Derbi sulla pista dell'Estoril, e Stefan Bradl, tester Honda e attuale sostituto dell'infortunato Marquez, vi ha vinto ben due volte nel 2010 e 2011 con la classe Moto2. Un successo in Portogallo è arrivato anche per Andrea Dovizioso, quando nel 2006 correva con la Honda in 250. Nel 2020 la tappa portoghese è stata inserita nuovamente in calendario, ma sull'inedito circuito dell'Algarve, per sostituire alcuni appuntamenti saltati a causa della pandemia di Covid-19, e nel 2021 è stato confermato. La prima edizione del Gran Premio del Portogallo, però, si corso nel lontano 1987 ma in Spagna, a Jarama.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Estoril Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Estoril Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Estoril Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2005 Estoril Alex Barros (Honda) BRA 2006 Estoril Toni Elías (Honda) SPA 2007 Estoril Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2008 Estoril Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2009 Estoril Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2010 Estoril Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Estoril Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2012 Estoril Casey Stoner (Honda) AUS 2020 Portim ã o Miguel Oliveira (KTM) POR 2021 Portim ã o Fabio Quartararo (Yamaha) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Estoril Stefan Bradl (Suter) GER 2011 Estoril Stefan Bradl (Kalex) GER 2012 Estoril Marc Márquez (Suter) SPA 2020 Portim ã o Remy Gardner (Kalex) AUS 2021 Portim ã o

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Estoril Sandro Cortese (KTM) GER 2020 Portim ã o Raul Fernandez (KTM) SPA 2021 Portim ã o Pedro Acosta (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1987 Jarama Eddie Lawson (Yamaha) USA 2000 Estoril Garry McCoy (Yamaha) AUS 2001 Estoril Valentino Rossi (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1987 Jarama Anton Mang (Honda) GER 2000 Estoril Daijirō Katō (Honda) JPN 2001 Estoril Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Estoril Fonsi Nieto (Aprilia) SPA 2003 Estoril Toni Elías (Aprilia) SPA 2004 Estoril Toni Elías (Honda) SPA 2005 Estoril Casey Stoner (Aprilia) AUS 2006 Estoril Andrea Dovizioso (Honda) ITA 2007 Estoril Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2008 Estoril Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2009 Estoril Marco Simoncelli (Gilera) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1987 Jarama Paolo Casoli (AGV) ITA 2000 Estoril Emilio Alzamora (Honda) SPA 2001 Estoril Manuel Poggiali (Gilera) RSM 2002 Estoril Arnaud Vincent (Aprilia) FRA 2003 Estoril Pablo Nieto (Aprilia) SPA 2004 Estoril Héctor Barberá (Aprilia) SPA 2005 Estoril Mika Kallio (KTM) FIN 2006 Estoril Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2007 Estoril Héctor Faubel (Aprilia) SPA 2008 Estoril Simone Corsi (Aprilia) ITA 2009 Estoril Pol Espargaró (Derbi) SPA 2010 Estoril Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Estoril Nicolás Terol (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1987 Jarama Jorge Martinez (Derbi) SPA