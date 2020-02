71 ANNI DI STORIA Il Motomondiale comincia nel 2020 il suo 72° anno di vita, tante le edizioni organizzate dal 1949 quando, con un anno di anticipo sulla Formula 1, i centauri delle due ruote hanno iniziato la loro epopea. Di seguito abbiamo raccolto tutti gli albi d'oro delle classi che hanno segnato la storia del Motomondiale, partendo da quelle vigenti: MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, e aggiungendo anche quelle storiche, sia per marche che per team che per, soprattutto, piloti. Troverete i nomi di tutte le leggende, viventi e non, del motociclismo, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, da Mick Doohan a Marc Marquez, da Mike Hailwood ad Angel Nieto. Buona immersione nella storia delle due ruote.

ALBO D'ORO MONDIALE MOTOGP

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 2002 Valentino Rossi (Honda) ITA Honda JPN 2003 Valentino Rossi (Honda) ITA Honda JPN 2004 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Honda JPN 2005 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Yamaha JPN 2006 Nicky Hayden (Honda) USA Honda JPN 2007 Casey Stoner (Ducati) AUS Ducati ITA 2008 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Yamaha JPN 2009 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Yamaha JPN 2010 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA Yamaha JPN 2011 Casey Stoner (Honda) AUS Honda JPN 2012 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA Honda JPN 2013 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN 2014 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN 2015 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA Yamaha JPN 2016 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN 2017 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN 2018 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN 2019 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN

ALBO D'ORO MONDIALE MOTO2

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 2010 Toni Elías (Moriwaki) SPA Suter SVI 2011 Stefan Bradl (Kalex) GER Suter SVI 2012 Marc Márquez (Suter) SPA Suter SVI 2013 Pol Espargaró (Kalex) SPA Kalex GER 2014 Esteve Rabat (Kalex) SPA Kalex GER 2015 Johann Zarco (Kalex) FRA Kalex GER 2016 Johann Zarco (Kalex) FRA Kalex GER 2017 Franco Morbidelli (Kalex) ITA Kalex GER 2018 Francesco Bagnaia (Kalex) ITA Kalex GER 2019 Alex Marquez (Kalex) SPA Kalex GER

ALBO D'ORO MONDIALE MOTO3

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 2012 Sandro Cortese (KTM) GER KTM AUT 2013 Maverick Viñales (KTM) SPA KTM AUT 2014 Álex Márquez (Honda) SPA KTM AUT 2015 Danny Kent (Honda) GBR Honda JPN 2016 Brad Binder (KTM) SAF KTM AUT 2017 Joan Mir (Honda) SPA Honda JPN 2018 Jorge Martín (Honda) SPA Honda JPN 2019 Lorenzo Dalla Porta (Honda) ITA Honda JPN

ALBO D'ORO MONDIALE MOTOE

Anno Pilota Naz. 2019 Matteo Ferrari (Energica) ITA

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 500

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 1949 Leslie Graham (AJS) GBR AJS GBR 1950 Umberto Masetti (Gilera) ITA Norton GBR 1951 Geoff Duke (Norton) GBR Norton GBR 1952 Umberto Masetti (Gilera) ITA Gilera ITA 1953 Geoff Duke (Gilera) GBR Gilera ITA 1954 Geoff Duke (Gilera) GBR Non assegnato 1955 Geoff Duke (Gilera) GBR Gilera ITA 1956 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1957 Libero Liberati (Gilera) ITA Gilera ITA 1958 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1959 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1960 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1961 Gary Hocking (MV Agusta) RHO MV Agusta ITA 1962 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1963 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1964 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1965 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1966 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA Honda JPN 1967 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1968 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1969 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1970 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1971 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1972 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1973 Phil Read (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1974 Phil Read (MV Agusta) GBR Yamaha JPN 1975 Giacomo Agostini (Yamaha) ITA Yamaha JPN 1976 Barry Sheene (Suzuki) GBR Suzuki JPN 1977 Barry Sheene (Suzuki) GBR Suzuki JPN 1978 Kenny Roberts (Yamaha) USA Suzuki JPN 1979 Kenny Roberts (Yamaha) USA Suzuki JPN 1980 Kenny Roberts (Yamaha) USA Suzuki JPN 1981 Marco Lucchinelli (Suzuki) ITA Suzuki JPN 1982 Franco Uncini (Suzuki) ITA Suzuki JPN 1983 Freddie Spencer (Honda) USA Honda JPN 1984 Eddie Lawson (Yamaha) USA Honda JPN 1985 Freddie Spencer (Honda) USA Honda JPN 1986 Eddie Lawson (Yamaha) USA Yamaha JPN 1987 Wayne Gardner (Honda) AUS Yamaha JPN 1988 Eddie Lawson (Yamaha) USA Yamaha JPN 1989 Eddie Lawson (Honda) USA Honda JPN 1990 Wayne Rainey (Yamaha) USA Yamaha JPN 1991 Wayne Rainey (Yamaha) USA Yamaha JPN 1992 Wayne Rainey (Yamaha) USA Honda JPN 1993 Kevin Schwantz (Suzuki) USA Yamaha JPN 1994 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN 1995 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN 1996 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN 1997 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN 1998 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN 1999 Alex Crivillé (Honda) SPA Honda JPN 2000 Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA Yamaha JPN 2001 Valentino Rossi (Honda) ITA Honda JPN

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 250

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 1949 Bruno Ruffo (Moto Guzzi) ITA Moto Guzzi ITA 1950 Dario Ambrosini (Benelli) ITA Benelli ITA 1951 Bruno Ruffo (Moto Guzzi) ITA Moto Guzzi ITA 1952 Enrico Lorenzetti (Moto Guzzi) ITA Moto Guzzi ITA 1953 Werner Haas (NSU) GER NSU GER 1954 Werner Haas (NSU) GER Non assegnato 1955 Hermann Paul Müller (NSU) GER MV Agusta ITA 1956 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1957 Cecil Sandford (Mondial) GBR Mondial ITA 1958 Tarquinio Provini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1959 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1960 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1961 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN 1962 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN 1963 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN 1964 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN 1965 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN 1966 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN 1967 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN 1968 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN 1969 Kel Carruthers (Benelli) AUS Benelli ITA 1970 Rodney Gould (Yamaha) GBR Yamaha JPN 1971 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN 1972 Jarno Saarinen (Yamaha) FIN Yamaha JPN 1973 Dieter Braun (Yamaha) GER Yamaha JPN 1974 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Yamaha JPN 1975 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Harley Davidson USA 1976 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Harley Davidson USA 1977 Mario Lega (Morbidelli) ITA Yamaha JPN 1978 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN 1979 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN 1980 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN 1981 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN 1982 Jean Louis Tournadre (Yamaha) FRA Yamaha JPN 1983 Carlos Lavado (Yamaha) VEN Yamaha JPN 1984 Christian Sarron (Yamaha) FRA Yamaha JPN 1985 Freddie Spencer (Honda) USA Honda JPN 1986 Carlos Lavado (Yamaha) VEN Honda JPN 1987 Anton Mang (Honda) GER Honda JPN 1988 Sito Pons (Honda) SPA Honda JPN 1989 Sito Pons (Honda) SPA Honda JPN 1990 John Kocinski (Yamaha) USA Yamaha JPN 1991 Luca Cadalora (Honda) ITA Honda JPN 1992 Luca Cadalora (Honda) ITA Honda JPN 1993 Tetsuya Harada (Yamaha) JPN Honda JPN 1994 Massimiliano Biaggi (Aprilia) ITA Honda JPN 1995 Massimiliano Biaggi (Aprilia) ITA Aprilia ITA 1996 Massimiliano Biaggi (Aprilia) ITA Honda JPN 1997 Massimiliano Biaggi (Honda) ITA Honda JPN 1998 Loris Capirossi (Aprilia) ITA Aprilia ITA 1999 Valentino Rossi (Aprilia) ITA Aprilia ITA 2000 Olivier Jacque (Yamaha) FRA Yamaha JPN 2001 Daijirō Kato (Honda) JPN Honda JPN 2002 Marco Melandri (Aprilia) ITA Aprilia ITA 2003 Manuel Poggiali (Aprilia) SMR Aprilia ITA 2004 Daniel Pedrosa (Honda) SPA Honda JPN 2005 Daniel Pedrosa (Honda) SPA Honda JPN 2006 Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA Aprilia ITA 2007 Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA Aprilia ITA 2008 Marco Simoncelli (Gilera) ITA Aprilia ITA 2009 Hiroshi Aoyama (Honda) JPN Aprilia ITA

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 125

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 1949 Nello Pagani (Mondial) ITA Mondial ITA 1950 Bruno Ruffo (Mondial) ITA Mondial ITA 1951 Carlo Ubbiali (Mondial) ITA Mondial ITA 1952 Cecil Sandford (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1953 Werner Haas (NSU) GER MV Agusta ITA 1954 Rupert Hollaus (NSU) AUT ITA 1955 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1956 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1957 Tarquinio Provini (Mondial) ITA Mondial ITA 1958 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1959 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1960 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1961 Tom Phillis (Honda) AUS Honda JPN 1962 Luigi Taveri (Honda) SVI Honda JPN 1963 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN 1964 Luigi Taveri (Honda) SVI Honda JPN 1965 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN 1966 Luigi Taveri (Honda) SVI Honda JPN 1967 Bill Ivy (Yamaha) GBR Yamaha JPN 1968 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN 1969 Dave Simmonds (Kawasaki) GBR Kawasaki JPN 1970 Dieter Braun (Suzuki) GER Suzuki JPN 1971 Angel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA 1972 Angel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA 1973 Kent Andersson (Yamaha) SVE Yamaha JPN 1974 Kent Andersson (Yamaha) SVE Yamaha JPN 1975 Paolo Pileri (Morbidelli) ITA Morbidelli ITA 1976 Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA Morbidelli ITA 1977 Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA Morbidelli ITA 1978 Eugenio Lazzarini (MBA) ITA Minarelli ITA 1979 Angel Nieto (Minarelli) SPA Minarelli ITA 1980 Pier Paolo Bianchi (MBA) ITA Minarelli ITA 1981 Angel Nieto (Minarelli) SPA Minarelli ITA 1982 Angel Nieto (Garelli) SPA Garelli ITA 1983 Angel Nieto (Garelli) SPA MBA ITA 1984 Angel Nieto (Garelli) SPA Garelli ITA 1985 Fausto Gresini (Garelli) ITA MBA ITA 1986 Luca Cadalora (Garelli) ITA Garelli ITA 1987 Fausto Gresini (Garelli) ITA Garelli ITA 1988 Jorge Martínez (Derbi) SPA Derbi SPA 1989 Alex Crivillé (JJ Cobas) SPA Honda JPN 1990 Loris Capirossi (Honda) ITA Honda JPN 1991 Loris Capirossi (Honda) ITA Honda JPN 1992 Alessandro Gramigni (Aprilia) ITA Honda JPN 1993 Dirk Raudies (Honda) GER Honda JPN 1994 Kazuto Sakata (Aprilia) JPN Honda JPN 1995 Haruchika Aoki (Honda) JPN Honda JPN 1996 Haruchika Aoki (Honda) JPN Aprilia ITA 1997 Valentino Rossi (Aprilia) ITA Aprilia ITA 1998 Kazuto Sakata (Aprilia) JPN Honda JPN 1999 Emilio Alzamora (Honda) SPA Honda JPN 2000 Roberto Locatelli (Aprilia) ITA Honda JPN 2001 Manuel Poggiali (Gilera) SMR Honda JPN 2002 Arnaud Vincent (Aprilia) FRA Aprilia ITA 2003 Daniel Pedrosa (Honda) SPA Aprilia ITA 2004 Andrea Dovizioso (Honda) ITA Aprilia ITA 2005 Thomas Lüthi (Honda) SVI KTM AUT 2006 Alvaro Bautista (Aprilia) SPA Aprilia ITA 2007 Gabor Talmacsi (Aprilia) UNG Aprilia ITA 2008 Mike Di Meglio (Derbi) FRA Aprilia ITA 2009 Julian Simon (Aprilia) SPA Aprilia ITA 2010 Marc Marquez (Derbi) SPA Derbi SPA 2011 Nicolás Terol (Aprilia) SPA Aprilia ITA

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 750

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 1977 Steve Baker (Yamaha) USA Yamaha JPN 1978 Johnny Cecotto (Yamaha) VEN Yamaha JPN 1979 Patrick Pons (Yamaha) FRA Yamaha JPN

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 350

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 1949 Freddie Frith (Velocette) GBR Velocette GBR 1950 Bob Foster (Norton) GBR Velocette GBR 1951 Geoff Duke (Norton) GBR Norton GBR 1952 Geoff Duke (Moto Guzzi) GBR Norton GBR 1953 Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR Moto Guzzi ITA 1954 Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR Non assegnato 1955 Bill Lomas (Moto Guzzi) GBR Moto Guzzi ITA 1956 Bill Lomas (Moto Guzzi) GBR Moto Guzzi ITA 1957 Keith Campbell (Moto Guzzi) AUS Gilera ITA 1958 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1959 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1960 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA 1961 Gary Hocking (MV Agusta) RHO MV Agusta ITA 1962 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN 1963 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN 1964 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN 1965 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN 1966 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN 1967 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN 1968 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1969 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1970 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1971 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1972 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA 1973 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA Yamaha JPN 1974 Giacomo Agostini (Yamaha) ITA Yamaha JPN 1975 Johnny Cecotto (Yamaha) VEN Yamaha JPN 1976 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Yamaha JPN 1977 Takazumi Katayama (Yamaha) JPN Yamaha JPN 1978 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN 1979 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN 1980 Jon Ekerold (Bimota) SAF Bimota ITA 1981 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN 1982 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 80

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz. 1962 Ernst Degner (Suzuki) DDR Suzuki JPN 1963 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN 1964 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN 1965 Ralph Bryans (Honda) IRL Honda JPN 1966 Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER Honda JPN 1967 Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER Suzuki JPN 1968 Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER Suzuki JPN 1969 Ángel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA 1970 Ángel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA 1971 Jan de Vries (Kreidler) OLA Kreidler GER 1972 Ángel Nieto (Derbi) SPA Kreidler GER 1973 Jan de Vries (Kreidler) OLA Kreidler GER 1974 Henk van Kessel (Van Veen) OLA Kreidler GER 1975 Ángel Nieto (Kreidler) SPA Kreidler GER 1976 Ángel Nieto (Bultaco) SPA Bultaco SPA 1977 Ángel Nieto (Bultaco) SPA Kreidler GER 1978 Ricardo Tormo (Bultaco) SPA Bultaco SPA 1979 Eugenio Lazzarini (Kreidler) ITA Kreidler GER 1980 Eugenio Lazzarini (Iprem) ITA Van Veen OLA 1981 Ricardo Tormo (Bultaco) SPA Bultaco SPA 1982 Stefan Dörflinger (Kreidler) SVI Kreidler GER 1983 Stefan Dörflinger (Krauser) SVI Garelli ITA

