71 ANNI DI STORIA Il Motomondiale comincia nel 2020 il suo 72° anno di vita, tante le edizioni organizzate dal 1949 quando, con un anno di anticipo sulla Formula 1, i centauri delle due ruote hanno iniziato la loro epopea. Di seguito abbiamo raccolto tutti gli albi d'oro delle classi che hanno segnato la storia del Motomondiale, partendo da quelle vigenti: MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, e aggiungendo anche quelle storiche, sia per marche che per team che per, soprattutto, piloti. Troverete i nomi di tutte le leggende, viventi e non, del motociclismo, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, da Mick Doohan a Marc Marquez, da Mike Hailwood ad Angel Nieto. Buona immersione nella storia delle due ruote.

ALBO D'ORO MONDIALE MOTOGP

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
2002 Valentino Rossi (Honda) ITA Honda JPN
2003 Valentino Rossi (Honda) ITA Honda JPN
2004 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Honda JPN
2005 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Yamaha JPN
2006 Nicky Hayden (Honda) USA Honda JPN
2007 Casey Stoner (Ducati) AUS Ducati ITA
2008 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Yamaha JPN
2009 Valentino Rossi (Yamaha) ITA Yamaha JPN
2010 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA Yamaha JPN
2011 Casey Stoner (Honda) AUS Honda JPN
2012 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA Honda JPN
2013 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN
2014 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN
2015 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA Yamaha JPN
2016 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN
2017 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN
2018 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN
2019 Marc Márquez (Honda) SPA Honda JPN

ALBO D'ORO MONDIALE MOTO2

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
2010 Toni Elías (Moriwaki) SPA Suter SVI
2011 Stefan Bradl (Kalex) GER Suter SVI
2012 Marc Márquez (Suter) SPA Suter SVI
2013 Pol Espargaró (Kalex) SPA Kalex GER
2014 Esteve Rabat (Kalex) SPA Kalex GER
2015 Johann Zarco (Kalex) FRA Kalex GER
2016 Johann Zarco (Kalex) FRA Kalex GER
2017 Franco Morbidelli (Kalex) ITA Kalex GER
2018 Francesco Bagnaia (Kalex) ITA Kalex GER
2019 Alex Marquez (Kalex) SPA Kalex GER

ALBO D'ORO MONDIALE MOTO3

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
2012 Sandro Cortese (KTM) GER KTM AUT
2013 Maverick Viñales (KTM) SPA KTM AUT
2014 Álex Márquez (Honda) SPA KTM AUT
2015 Danny Kent (Honda) GBR Honda JPN
2016 Brad Binder (KTM) SAF KTM AUT
2017 Joan Mir (Honda) SPA Honda JPN
2018 Jorge Martín (Honda) SPA Honda JPN
2019 Lorenzo Dalla Porta (Honda) ITA Honda JPN

ALBO D'ORO MONDIALE MOTOE

Anno Pilota Naz.
2019 Matteo Ferrari (Energica) ITA

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 500

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
1949 Leslie Graham (AJS) GBR AJS GBR
1950 Umberto Masetti (Gilera) ITA Norton GBR
1951 Geoff Duke (Norton) GBR Norton GBR
1952 Umberto Masetti (Gilera) ITA Gilera ITA
1953 Geoff Duke (Gilera) GBR Gilera ITA
1954 Geoff Duke (Gilera) GBR Non assegnato  
1955 Geoff Duke (Gilera) GBR Gilera ITA
1956 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1957 Libero Liberati (Gilera) ITA Gilera ITA
1958 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1959 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1960 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1961 Gary Hocking (MV Agusta) RHO MV Agusta ITA
1962 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1963 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1964 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1965 Mike Hailwood (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1966 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA Honda JPN
1967 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1968 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1969 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1970 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1971 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1972 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1973 Phil Read (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1974 Phil Read (MV Agusta) GBR Yamaha JPN
1975 Giacomo Agostini (Yamaha) ITA Yamaha JPN
1976 Barry Sheene (Suzuki) GBR Suzuki JPN
1977 Barry Sheene (Suzuki) GBR Suzuki JPN
1978 Kenny Roberts (Yamaha) USA Suzuki JPN
1979 Kenny Roberts (Yamaha) USA Suzuki JPN
1980 Kenny Roberts (Yamaha) USA Suzuki JPN
1981 Marco Lucchinelli (Suzuki) ITA Suzuki JPN
1982 Franco Uncini (Suzuki) ITA Suzuki JPN
1983 Freddie Spencer (Honda) USA Honda JPN
1984 Eddie Lawson (Yamaha) USA Honda JPN
1985 Freddie Spencer (Honda) USA Honda JPN
1986 Eddie Lawson (Yamaha) USA Yamaha JPN
1987 Wayne Gardner (Honda) AUS Yamaha JPN
1988 Eddie Lawson (Yamaha) USA Yamaha JPN
1989 Eddie Lawson (Honda) USA Honda JPN
1990 Wayne Rainey (Yamaha) USA Yamaha JPN
1991 Wayne Rainey (Yamaha) USA Yamaha JPN
1992 Wayne Rainey (Yamaha) USA Honda JPN
1993 Kevin Schwantz (Suzuki) USA Yamaha JPN
1994 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN
1995 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN
1996 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN
1997 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN
1998 Mick Doohan (Honda) AUS Honda JPN
1999 Alex Crivillé (Honda) SPA Honda JPN
2000 Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA Yamaha JPN
2001 Valentino Rossi (Honda) ITA Honda JPN

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 250

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
1949 Bruno Ruffo (Moto Guzzi) ITA Moto Guzzi ITA
1950 Dario Ambrosini (Benelli) ITA Benelli ITA
1951 Bruno Ruffo (Moto Guzzi) ITA Moto Guzzi ITA
1952 Enrico Lorenzetti (Moto Guzzi) ITA Moto Guzzi ITA
1953 Werner Haas (NSU) GER NSU GER
1954 Werner Haas (NSU) GER Non assegnato  
1955 Hermann Paul Müller (NSU) GER MV Agusta ITA
1956 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1957 Cecil Sandford (Mondial) GBR Mondial ITA
1958 Tarquinio Provini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1959 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1960 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1961 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN
1962 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN
1963 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN
1964 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN
1965 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN
1966 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN
1967 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN
1968 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN
1969 Kel Carruthers (Benelli) AUS Benelli ITA
1970 Rodney Gould (Yamaha) GBR Yamaha JPN
1971 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN
1972 Jarno Saarinen (Yamaha) FIN Yamaha JPN
1973 Dieter Braun (Yamaha) GER Yamaha JPN
1974 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Yamaha JPN
1975 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Harley Davidson USA
1976 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Harley Davidson USA
1977 Mario Lega (Morbidelli) ITA Yamaha JPN
1978 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN
1979 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN
1980 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN
1981 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN
1982 Jean Louis Tournadre (Yamaha) FRA Yamaha JPN
1983 Carlos Lavado (Yamaha) VEN Yamaha JPN
1984 Christian Sarron (Yamaha) FRA Yamaha JPN
1985 Freddie Spencer (Honda) USA Honda JPN
1986 Carlos Lavado (Yamaha) VEN Honda JPN
1987 Anton Mang (Honda) GER Honda JPN
1988 Sito Pons (Honda) SPA Honda JPN
1989 Sito Pons (Honda) SPA Honda JPN
1990 John Kocinski (Yamaha) USA Yamaha JPN
1991 Luca Cadalora (Honda) ITA Honda JPN
1992 Luca Cadalora (Honda) ITA Honda JPN
1993 Tetsuya Harada (Yamaha) JPN Honda JPN
1994 Massimiliano Biaggi (Aprilia) ITA Honda JPN
1995 Massimiliano Biaggi (Aprilia) ITA Aprilia ITA
1996 Massimiliano Biaggi (Aprilia) ITA Honda JPN
1997 Massimiliano Biaggi (Honda) ITA Honda JPN
1998 Loris Capirossi (Aprilia) ITA Aprilia ITA
1999 Valentino Rossi (Aprilia) ITA Aprilia ITA
2000 Olivier Jacque (Yamaha) FRA Yamaha JPN
2001 Daijirō Kato (Honda) JPN Honda JPN
2002 Marco Melandri (Aprilia) ITA Aprilia ITA
2003 Manuel Poggiali (Aprilia) SMR Aprilia ITA
2004 Daniel Pedrosa (Honda) SPA Honda JPN
2005 Daniel Pedrosa (Honda) SPA Honda JPN
2006 Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA Aprilia ITA
2007 Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA Aprilia ITA
2008 Marco Simoncelli (Gilera) ITA Aprilia ITA
2009 Hiroshi Aoyama (Honda) JPN Aprilia ITA

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 125

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
1949 Nello Pagani (Mondial) ITA Mondial ITA
1950 Bruno Ruffo (Mondial) ITA Mondial ITA
1951 Carlo Ubbiali (Mondial) ITA Mondial ITA
1952 Cecil Sandford (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1953 Werner Haas (NSU) GER MV Agusta ITA
1954 Rupert Hollaus (NSU) AUT   ITA
1955 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1956 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1957 Tarquinio Provini (Mondial) ITA Mondial ITA
1958 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1959 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1960 Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1961 Tom Phillis (Honda) AUS Honda JPN
1962 Luigi Taveri (Honda) SVI Honda JPN
1963 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN
1964 Luigi Taveri (Honda) SVI Honda JPN
1965 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN
1966 Luigi Taveri (Honda) SVI Honda JPN
1967 Bill Ivy (Yamaha) GBR Yamaha JPN
1968 Phil Read (Yamaha) GBR Yamaha JPN
1969 Dave Simmonds (Kawasaki) GBR Kawasaki JPN
1970 Dieter Braun (Suzuki) GER Suzuki JPN
1971 Angel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA
1972 Angel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA
1973 Kent Andersson (Yamaha) SVE Yamaha JPN
1974 Kent Andersson (Yamaha) SVE Yamaha JPN
1975 Paolo Pileri (Morbidelli) ITA Morbidelli ITA
1976 Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA Morbidelli ITA
1977 Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA Morbidelli ITA
1978 Eugenio Lazzarini (MBA) ITA Minarelli ITA
1979 Angel Nieto (Minarelli) SPA Minarelli ITA
1980 Pier Paolo Bianchi (MBA) ITA Minarelli ITA
1981 Angel Nieto (Minarelli) SPA Minarelli ITA
1982 Angel Nieto (Garelli) SPA Garelli ITA
1983 Angel Nieto (Garelli) SPA MBA ITA
1984 Angel Nieto (Garelli) SPA Garelli ITA
1985 Fausto Gresini (Garelli) ITA MBA ITA
1986 Luca Cadalora (Garelli) ITA Garelli ITA
1987 Fausto Gresini (Garelli) ITA Garelli ITA
1988 Jorge Martínez (Derbi) SPA Derbi SPA
1989 Alex Crivillé (JJ Cobas) SPA Honda JPN
1990 Loris Capirossi (Honda) ITA Honda JPN
1991 Loris Capirossi (Honda) ITA Honda JPN
1992 Alessandro Gramigni (Aprilia) ITA Honda JPN
1993 Dirk Raudies (Honda) GER Honda JPN
1994 Kazuto Sakata (Aprilia) JPN Honda JPN
1995 Haruchika Aoki (Honda) JPN Honda JPN
1996 Haruchika Aoki (Honda) JPN Aprilia ITA
1997 Valentino Rossi (Aprilia) ITA Aprilia ITA
1998 Kazuto Sakata (Aprilia) JPN Honda JPN
1999 Emilio Alzamora (Honda) SPA Honda JPN
2000 Roberto Locatelli (Aprilia) ITA Honda JPN
2001 Manuel Poggiali (Gilera) SMR Honda JPN
2002 Arnaud Vincent (Aprilia) FRA Aprilia ITA
2003 Daniel Pedrosa (Honda) SPA Aprilia ITA
2004 Andrea Dovizioso (Honda) ITA Aprilia ITA
2005 Thomas Lüthi (Honda) SVI KTM AUT
2006 Alvaro Bautista (Aprilia) SPA Aprilia ITA
2007 Gabor Talmacsi (Aprilia) UNG Aprilia ITA
2008 Mike Di Meglio (Derbi) FRA Aprilia ITA
2009 Julian Simon (Aprilia) SPA Aprilia ITA
2010 Marc Marquez (Derbi) SPA Derbi SPA
2011 Nicolás Terol (Aprilia) SPA Aprilia ITA

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 750

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
1977 Steve Baker (Yamaha) USA Yamaha JPN
1978 Johnny Cecotto (Yamaha) VEN Yamaha JPN
1979 Patrick Pons (Yamaha) FRA Yamaha JPN

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 350

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
1949 Freddie Frith (Velocette) GBR Velocette GBR
1950 Bob Foster (Norton) GBR Velocette GBR
1951 Geoff Duke (Norton) GBR Norton GBR
1952 Geoff Duke (Moto Guzzi) GBR Norton GBR
1953 Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR Moto Guzzi ITA
1954 Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR Non assegnato  
1955 Bill Lomas (Moto Guzzi) GBR Moto Guzzi ITA
1956 Bill Lomas (Moto Guzzi) GBR Moto Guzzi ITA
1957 Keith Campbell (Moto Guzzi) AUS Gilera ITA
1958 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1959 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1960 John Surtees (MV Agusta) GBR MV Agusta ITA
1961 Gary Hocking (MV Agusta) RHO MV Agusta ITA
1962 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN
1963 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN
1964 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN
1965 Jim Redman (Honda) RHO Honda JPN
1966 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN
1967 Mike Hailwood (Honda) GBR Honda JPN
1968 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1969 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1970 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1971 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1972 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA MV Agusta ITA
1973 Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA Yamaha JPN
1974 Giacomo Agostini (Yamaha) ITA Yamaha JPN
1975 Johnny Cecotto (Yamaha) VEN Yamaha JPN
1976 Walter Villa (Harley Davidson) ITA Yamaha JPN
1977 Takazumi Katayama (Yamaha) JPN Yamaha JPN
1978 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN
1979 Kork Ballington (Kawasaki) SAF Kawasaki JPN
1980 Jon Ekerold (Bimota) SAF Bimota ITA
1981 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN
1982 Anton Mang (Kawasaki) GER Kawasaki JPN

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 80

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
1962 Ernst Degner (Suzuki) DDR Suzuki JPN
1963 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN
1964 Hugh Anderson (Suzuki) NZL Suzuki JPN
1965 Ralph Bryans (Honda) IRL Honda JPN
1966 Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER Honda JPN
1967 Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER Suzuki JPN
1968 Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER Suzuki JPN
1969 Ángel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA
1970 Ángel Nieto (Derbi) SPA Derbi SPA
1971 Jan de Vries (Kreidler) OLA Kreidler GER
1972 Ángel Nieto (Derbi) SPA Kreidler GER
1973 Jan de Vries (Kreidler) OLA Kreidler GER
1974 Henk van Kessel (Van Veen) OLA Kreidler GER
1975 Ángel Nieto (Kreidler) SPA Kreidler GER
1976 Ángel Nieto (Bultaco) SPA Bultaco SPA
1977 Ángel Nieto (Bultaco) SPA Kreidler GER
1978 Ricardo Tormo (Bultaco) SPA Bultaco SPA
1979 Eugenio Lazzarini (Kreidler) ITA Kreidler GER
1980 Eugenio Lazzarini (Iprem) ITA Van Veen OLA
1981 Ricardo Tormo (Bultaco) SPA Bultaco SPA
1982 Stefan Dörflinger (Kreidler) SVI Kreidler GER
1983 Stefan Dörflinger (Krauser) SVI Garelli ITA

ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 50

Anno Pilota Naz. Titolo Costruttori Naz.
1984 Stefan Dörflinger (Zundapp) SVI Zundapp  GER
1985 Stefan Dörflinger (Krauser) SVI Krauser GER
1986 Jorge Martinez (Derbi) SPA Derbi SPA
1987 Jorge Martinez (Derbi) SPA Derbi SPA
1988 Jorge Martinez (Derbi) SPA Derbi SPA
1989 Manuel Herreros (Derbi) SPA Krauser GER

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