71 ANNI DI STORIA Il Motomondiale comincia nel 2020 il suo 72° anno di vita, tante le edizioni organizzate dal 1949 quando, con un anno di anticipo sulla Formula 1, i centauri delle due ruote hanno iniziato la loro epopea. Di seguito abbiamo raccolto tutti gli albi d'oro delle classi che hanno segnato la storia del Motomondiale, partendo da quelle vigenti: MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, e aggiungendo anche quelle storiche, sia per marche che per team che per, soprattutto, piloti. Troverete i nomi di tutte le leggende, viventi e non, del motociclismo, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, da Mick Doohan a Marc Marquez, da Mike Hailwood ad Angel Nieto. Buona immersione nella storia delle due ruote.
ALBO D'ORO MONDIALE MOTOGP
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|2002
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
|2003
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
|2004
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|Honda
|JPN
|2005
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|2006
|Nicky Hayden (Honda)
|USA
|Honda
|JPN
|2007
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|Ducati
|ITA
|2008
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|2009
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|2010
|Jorge Lorenzo (Yamaha)
|SPA
|Yamaha
|JPN
|2011
|Casey Stoner (Honda)
|AUS
|Honda
|JPN
|2012
|Jorge Lorenzo (Yamaha)
|SPA
|Honda
|JPN
|2013
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2014
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2015
|Jorge Lorenzo (Yamaha)
|SPA
|Yamaha
|JPN
|2016
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2017
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2018
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2019
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
ALBO D'ORO MONDIALE MOTO2
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|2010
|Toni Elías (Moriwaki)
|SPA
|Suter
|SVI
|2011
|Stefan Bradl (Kalex)
|GER
|Suter
|SVI
|2012
|Marc Márquez (Suter)
|SPA
|Suter
|SVI
|2013
|Pol Espargaró (Kalex)
|SPA
|Kalex
|GER
|2014
|Esteve Rabat (Kalex)
|SPA
|Kalex
|GER
|2015
|Johann Zarco (Kalex)
|FRA
|Kalex
|GER
|2016
|Johann Zarco (Kalex)
|FRA
|Kalex
|GER
|2017
|Franco Morbidelli (Kalex)
|ITA
|Kalex
|GER
|2018
|Francesco Bagnaia (Kalex)
|ITA
|Kalex
|GER
|2019
|Alex Marquez (Kalex)
|SPA
|Kalex
|GER
ALBO D'ORO MONDIALE MOTO3
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|2012
|Sandro Cortese (KTM)
|GER
|KTM
|AUT
|2013
|Maverick Viñales (KTM)
|SPA
|KTM
|AUT
|2014
|Álex Márquez (Honda)
|SPA
|KTM
|AUT
|2015
|Danny Kent (Honda)
|GBR
|Honda
|JPN
|2016
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|KTM
|AUT
|2017
|Joan Mir (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2018
|Jorge Martín (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2019
|Lorenzo Dalla Porta (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
ALBO D'ORO MONDIALE MOTOE
|Anno
|Pilota
|Naz.
|2019
|Matteo Ferrari (Energica)
|ITA
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 500
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|1949
|Leslie Graham (AJS)
|GBR
|AJS
|GBR
|1950
|Umberto Masetti (Gilera)
|ITA
|Norton
|GBR
|1951
|Geoff Duke (Norton)
|GBR
|Norton
|GBR
|1952
|Umberto Masetti (Gilera)
|ITA
|Gilera
|ITA
|1953
|Geoff Duke (Gilera)
|GBR
|Gilera
|ITA
|1954
|Geoff Duke (Gilera)
|GBR
|Non assegnato
|1955
|Geoff Duke (Gilera)
|GBR
|Gilera
|ITA
|1956
|John Surtees (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1957
|Libero Liberati (Gilera)
|ITA
|Gilera
|ITA
|1958
|John Surtees (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1959
|John Surtees (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1960
|John Surtees (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1961
|Gary Hocking (MV Agusta)
|RHO
|MV Agusta
|ITA
|1962
|Mike Hailwood (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1963
|Mike Hailwood (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1964
|Mike Hailwood (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1965
|Mike Hailwood (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1966
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|Honda
|JPN
|1967
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1968
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1969
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1970
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1971
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1972
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1973
|Phil Read (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1974
|Phil Read (MV Agusta)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1975
|Giacomo Agostini (Yamaha)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|1976
|Barry Sheene (Suzuki)
|GBR
|Suzuki
|JPN
|1977
|Barry Sheene (Suzuki)
|GBR
|Suzuki
|JPN
|1978
|Kenny Roberts (Yamaha)
|USA
|Suzuki
|JPN
|1979
|Kenny Roberts (Yamaha)
|USA
|Suzuki
|JPN
|1980
|Kenny Roberts (Yamaha)
|USA
|Suzuki
|JPN
|1981
|Marco Lucchinelli (Suzuki)
|ITA
|Suzuki
|JPN
|1982
|Franco Uncini (Suzuki)
|ITA
|Suzuki
|JPN
|1983
|Freddie Spencer (Honda)
|USA
|Honda
|JPN
|1984
|Eddie Lawson (Yamaha)
|USA
|Honda
|JPN
|1985
|Freddie Spencer (Honda)
|USA
|Honda
|JPN
|1986
|Eddie Lawson (Yamaha)
|USA
|Yamaha
|JPN
|1987
|Wayne Gardner (Honda)
|AUS
|Yamaha
|JPN
|1988
|Eddie Lawson (Yamaha)
|USA
|Yamaha
|JPN
|1989
|Eddie Lawson (Honda)
|USA
|Honda
|JPN
|1990
|Wayne Rainey (Yamaha)
|USA
|Yamaha
|JPN
|1991
|Wayne Rainey (Yamaha)
|USA
|Yamaha
|JPN
|1992
|Wayne Rainey (Yamaha)
|USA
|Honda
|JPN
|1993
|Kevin Schwantz (Suzuki)
|USA
|Yamaha
|JPN
|1994
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|Honda
|JPN
|1995
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|Honda
|JPN
|1996
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|Honda
|JPN
|1997
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|Honda
|JPN
|1998
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|Honda
|JPN
|1999
|Alex Crivillé (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2000
|Kenny Roberts Jr (Suzuki)
|USA
|Yamaha
|JPN
|2001
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 250
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|1949
|Bruno Ruffo (Moto Guzzi)
|ITA
|Moto Guzzi
|ITA
|1950
|Dario Ambrosini (Benelli)
|ITA
|Benelli
|ITA
|1951
|Bruno Ruffo (Moto Guzzi)
|ITA
|Moto Guzzi
|ITA
|1952
|Enrico Lorenzetti (Moto Guzzi)
|ITA
|Moto Guzzi
|ITA
|1953
|Werner Haas (NSU)
|GER
|NSU
|GER
|1954
|Werner Haas (NSU)
|GER
|Non assegnato
|1955
|Hermann Paul Müller (NSU)
|GER
|MV Agusta
|ITA
|1956
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1957
|Cecil Sandford (Mondial)
|GBR
|Mondial
|ITA
|1958
|Tarquinio Provini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1959
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1960
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1961
|Mike Hailwood (Honda)
|GBR
|Honda
|JPN
|1962
|Jim Redman (Honda)
|RHO
|Honda
|JPN
|1963
|Jim Redman (Honda)
|RHO
|Honda
|JPN
|1964
|Phil Read (Yamaha)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1965
|Phil Read (Yamaha)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1966
|Mike Hailwood (Honda)
|GBR
|Honda
|JPN
|1967
|Mike Hailwood (Honda)
|GBR
|Honda
|JPN
|1968
|Phil Read (Yamaha)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1969
|Kel Carruthers (Benelli)
|AUS
|Benelli
|ITA
|1970
|Rodney Gould (Yamaha)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1971
|Phil Read (Yamaha)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1972
|Jarno Saarinen (Yamaha)
|FIN
|Yamaha
|JPN
|1973
|Dieter Braun (Yamaha)
|GER
|Yamaha
|JPN
|1974
|Walter Villa (Harley Davidson)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|1975
|Walter Villa (Harley Davidson)
|ITA
|Harley Davidson
|USA
|1976
|Walter Villa (Harley Davidson)
|ITA
|Harley Davidson
|USA
|1977
|Mario Lega (Morbidelli)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|1978
|Kork Ballington (Kawasaki)
|SAF
|Kawasaki
|JPN
|1979
|Kork Ballington (Kawasaki)
|SAF
|Kawasaki
|JPN
|1980
|Anton Mang (Kawasaki)
|GER
|Kawasaki
|JPN
|1981
|Anton Mang (Kawasaki)
|GER
|Kawasaki
|JPN
|1982
|Jean Louis Tournadre (Yamaha)
|FRA
|Yamaha
|JPN
|1983
|Carlos Lavado (Yamaha)
|VEN
|Yamaha
|JPN
|1984
|Christian Sarron (Yamaha)
|FRA
|Yamaha
|JPN
|1985
|Freddie Spencer (Honda)
|USA
|Honda
|JPN
|1986
|Carlos Lavado (Yamaha)
|VEN
|Honda
|JPN
|1987
|Anton Mang (Honda)
|GER
|Honda
|JPN
|1988
|Sito Pons (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|1989
|Sito Pons (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|1990
|John Kocinski (Yamaha)
|USA
|Yamaha
|JPN
|1991
|Luca Cadalora (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
|1992
|Luca Cadalora (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
|1993
|Tetsuya Harada (Yamaha)
|JPN
|Honda
|JPN
|1994
|Massimiliano Biaggi (Aprilia)
|ITA
|Honda
|JPN
|1995
|Massimiliano Biaggi (Aprilia)
|ITA
|Aprilia
|ITA
|1996
|Massimiliano Biaggi (Aprilia)
|ITA
|Honda
|JPN
|1997
|Massimiliano Biaggi (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
|1998
|Loris Capirossi (Aprilia)
|ITA
|Aprilia
|ITA
|1999
|Valentino Rossi (Aprilia)
|ITA
|Aprilia
|ITA
|2000
|Olivier Jacque (Yamaha)
|FRA
|Yamaha
|JPN
|2001
|Daijirō Kato (Honda)
|JPN
|Honda
|JPN
|2002
|Marco Melandri (Aprilia)
|ITA
|Aprilia
|ITA
|2003
|Manuel Poggiali (Aprilia)
|SMR
|Aprilia
|ITA
|2004
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2005
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2006
|Jorge Lorenzo (Aprilia)
|SPA
|Aprilia
|ITA
|2007
|Jorge Lorenzo (Aprilia)
|SPA
|Aprilia
|ITA
|2008
|Marco Simoncelli (Gilera)
|ITA
|Aprilia
|ITA
|2009
|Hiroshi Aoyama (Honda)
|JPN
|Aprilia
|ITA
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 125
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|1949
|Nello Pagani (Mondial)
|ITA
|Mondial
|ITA
|1950
|Bruno Ruffo (Mondial)
|ITA
|Mondial
|ITA
|1951
|Carlo Ubbiali (Mondial)
|ITA
|Mondial
|ITA
|1952
|Cecil Sandford (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1953
|Werner Haas (NSU)
|GER
|MV Agusta
|ITA
|1954
|Rupert Hollaus (NSU)
|AUT
|ITA
|1955
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1956
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1957
|Tarquinio Provini (Mondial)
|ITA
|Mondial
|ITA
|1958
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1959
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1960
|Carlo Ubbiali (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1961
|Tom Phillis (Honda)
|AUS
|Honda
|JPN
|1962
|Luigi Taveri (Honda)
|SVI
|Honda
|JPN
|1963
|Hugh Anderson (Suzuki)
|NZL
|Suzuki
|JPN
|1964
|Luigi Taveri (Honda)
|SVI
|Honda
|JPN
|1965
|Hugh Anderson (Suzuki)
|NZL
|Suzuki
|JPN
|1966
|Luigi Taveri (Honda)
|SVI
|Honda
|JPN
|1967
|Bill Ivy (Yamaha)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1968
|Phil Read (Yamaha)
|GBR
|Yamaha
|JPN
|1969
|Dave Simmonds (Kawasaki)
|GBR
|Kawasaki
|JPN
|1970
|Dieter Braun (Suzuki)
|GER
|Suzuki
|JPN
|1971
|Angel Nieto (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1972
|Angel Nieto (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1973
|Kent Andersson (Yamaha)
|SVE
|Yamaha
|JPN
|1974
|Kent Andersson (Yamaha)
|SVE
|Yamaha
|JPN
|1975
|Paolo Pileri (Morbidelli)
|ITA
|Morbidelli
|ITA
|1976
|Pier Paolo Bianchi (Morbidelli)
|ITA
|Morbidelli
|ITA
|1977
|Pier Paolo Bianchi (Morbidelli)
|ITA
|Morbidelli
|ITA
|1978
|Eugenio Lazzarini (MBA)
|ITA
|Minarelli
|ITA
|1979
|Angel Nieto (Minarelli)
|SPA
|Minarelli
|ITA
|1980
|Pier Paolo Bianchi (MBA)
|ITA
|Minarelli
|ITA
|1981
|Angel Nieto (Minarelli)
|SPA
|Minarelli
|ITA
|1982
|Angel Nieto (Garelli)
|SPA
|Garelli
|ITA
|1983
|Angel Nieto (Garelli)
|SPA
|MBA
|ITA
|1984
|Angel Nieto (Garelli)
|SPA
|Garelli
|ITA
|1985
|Fausto Gresini (Garelli)
|ITA
|MBA
|ITA
|1986
|Luca Cadalora (Garelli)
|ITA
|Garelli
|ITA
|1987
|Fausto Gresini (Garelli)
|ITA
|Garelli
|ITA
|1988
|Jorge Martínez (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1989
|Alex Crivillé (JJ Cobas)
|SPA
|Honda
|JPN
|1990
|Loris Capirossi (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
|1991
|Loris Capirossi (Honda)
|ITA
|Honda
|JPN
|1992
|Alessandro Gramigni (Aprilia)
|ITA
|Honda
|JPN
|1993
|Dirk Raudies (Honda)
|GER
|Honda
|JPN
|1994
|Kazuto Sakata (Aprilia)
|JPN
|Honda
|JPN
|1995
|Haruchika Aoki (Honda)
|JPN
|Honda
|JPN
|1996
|Haruchika Aoki (Honda)
|JPN
|Aprilia
|ITA
|1997
|Valentino Rossi (Aprilia)
|ITA
|Aprilia
|ITA
|1998
|Kazuto Sakata (Aprilia)
|JPN
|Honda
|JPN
|1999
|Emilio Alzamora (Honda)
|SPA
|Honda
|JPN
|2000
|Roberto Locatelli (Aprilia)
|ITA
|Honda
|JPN
|2001
|Manuel Poggiali (Gilera)
|SMR
|Honda
|JPN
|2002
|Arnaud Vincent (Aprilia)
|FRA
|Aprilia
|ITA
|2003
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|Aprilia
|ITA
|2004
|Andrea Dovizioso (Honda)
|ITA
|Aprilia
|ITA
|2005
|Thomas Lüthi (Honda)
|SVI
|KTM
|AUT
|2006
|Alvaro Bautista (Aprilia)
|SPA
|Aprilia
|ITA
|2007
|Gabor Talmacsi (Aprilia)
|UNG
|Aprilia
|ITA
|2008
|Mike Di Meglio (Derbi)
|FRA
|Aprilia
|ITA
|2009
|Julian Simon (Aprilia)
|SPA
|Aprilia
|ITA
|2010
|Marc Marquez (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|2011
|Nicolás Terol (Aprilia)
|SPA
|Aprilia
|ITA
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 750
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|1977
|Steve Baker (Yamaha)
|USA
|Yamaha
|JPN
|1978
|Johnny Cecotto (Yamaha)
|VEN
|Yamaha
|JPN
|1979
|Patrick Pons (Yamaha)
|FRA
|Yamaha
|JPN
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 350
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|1949
|Freddie Frith (Velocette)
|GBR
|Velocette
|GBR
|1950
|Bob Foster (Norton)
|GBR
|Velocette
|GBR
|1951
|Geoff Duke (Norton)
|GBR
|Norton
|GBR
|1952
|Geoff Duke (Moto Guzzi)
|GBR
|Norton
|GBR
|1953
|Fergus Anderson (Moto Guzzi)
|GBR
|Moto Guzzi
|ITA
|1954
|Fergus Anderson (Moto Guzzi)
|GBR
|Non assegnato
|1955
|Bill Lomas (Moto Guzzi)
|GBR
|Moto Guzzi
|ITA
|1956
|Bill Lomas (Moto Guzzi)
|GBR
|Moto Guzzi
|ITA
|1957
|Keith Campbell (Moto Guzzi)
|AUS
|Gilera
|ITA
|1958
|John Surtees (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1959
|John Surtees (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1960
|John Surtees (MV Agusta)
|GBR
|MV Agusta
|ITA
|1961
|Gary Hocking (MV Agusta)
|RHO
|MV Agusta
|ITA
|1962
|Jim Redman (Honda)
|RHO
|Honda
|JPN
|1963
|Jim Redman (Honda)
|RHO
|Honda
|JPN
|1964
|Jim Redman (Honda)
|RHO
|Honda
|JPN
|1965
|Jim Redman (Honda)
|RHO
|Honda
|JPN
|1966
|Mike Hailwood (Honda)
|GBR
|Honda
|JPN
|1967
|Mike Hailwood (Honda)
|GBR
|Honda
|JPN
|1968
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1969
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1970
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1971
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1972
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|MV Agusta
|ITA
|1973
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|1974
|Giacomo Agostini (Yamaha)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|1975
|Johnny Cecotto (Yamaha)
|VEN
|Yamaha
|JPN
|1976
|Walter Villa (Harley Davidson)
|ITA
|Yamaha
|JPN
|1977
|Takazumi Katayama (Yamaha)
|JPN
|Yamaha
|JPN
|1978
|Kork Ballington (Kawasaki)
|SAF
|Kawasaki
|JPN
|1979
|Kork Ballington (Kawasaki)
|SAF
|Kawasaki
|JPN
|1980
|Jon Ekerold (Bimota)
|SAF
|Bimota
|ITA
|1981
|Anton Mang (Kawasaki)
|GER
|Kawasaki
|JPN
|1982
|Anton Mang (Kawasaki)
|GER
|Kawasaki
|JPN
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 80
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|1962
|Ernst Degner (Suzuki)
|DDR
|Suzuki
|JPN
|1963
|Hugh Anderson (Suzuki)
|NZL
|Suzuki
|JPN
|1964
|Hugh Anderson (Suzuki)
|NZL
|Suzuki
|JPN
|1965
|Ralph Bryans (Honda)
|IRL
|Honda
|JPN
|1966
|Hans-Georg Anscheidt (Suzuki)
|GER
|Honda
|JPN
|1967
|Hans-Georg Anscheidt (Suzuki)
|GER
|Suzuki
|JPN
|1968
|Hans-Georg Anscheidt (Suzuki)
|GER
|Suzuki
|JPN
|1969
|Ángel Nieto (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1970
|Ángel Nieto (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1971
|Jan de Vries (Kreidler)
|OLA
|Kreidler
|GER
|1972
|Ángel Nieto (Derbi)
|SPA
|Kreidler
|GER
|1973
|Jan de Vries (Kreidler)
|OLA
|Kreidler
|GER
|1974
|Henk van Kessel (Van Veen)
|OLA
|Kreidler
|GER
|1975
|Ángel Nieto (Kreidler)
|SPA
|Kreidler
|GER
|1976
|Ángel Nieto (Bultaco)
|SPA
|Bultaco
|SPA
|1977
|Ángel Nieto (Bultaco)
|SPA
|Kreidler
|GER
|1978
|Ricardo Tormo (Bultaco)
|SPA
|Bultaco
|SPA
|1979
|Eugenio Lazzarini (Kreidler)
|ITA
|Kreidler
|GER
|1980
|Eugenio Lazzarini (Iprem)
|ITA
|Van Veen
|OLA
|1981
|Ricardo Tormo (Bultaco)
|SPA
|Bultaco
|SPA
|1982
|Stefan Dörflinger (Kreidler)
|SVI
|Kreidler
|GER
|1983
|Stefan Dörflinger (Krauser)
|SVI
|Garelli
|ITA
ALBO D'ORO MONDIALE PILOTI 50
|Anno
|Pilota
|Naz.
|Titolo Costruttori
|Naz.
|1984
|Stefan Dörflinger (Zundapp)
|SVI
|Zundapp
|GER
|1985
|Stefan Dörflinger (Krauser)
|SVI
|Krauser
|GER
|1986
|Jorge Martinez (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1987
|Jorge Martinez (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1988
|Jorge Martinez (Derbi)
|SPA
|Derbi
|SPA
|1989
|Manuel Herreros (Derbi)
|SPA
|Krauser
|GER