MotoGP Portogallo 2022, guarda il video del Maxi-botto di Portimao in Moto2

CHE RISCHIO! Uno scroscio di pioggia su una pista già pericolosa quando è asciutto come quella di Portimao, ha stravolto il Gran Premio del Portogallo della classe Moto2. Quasi tutti i piloti nella top ten fino a quel momento, sono caduto in curva 1, tra pezzi di moto, carambole e fuoco. Ad avere la peggio è stato Aron Canet, che si è rotto due dita e il radio del braccio destro, gli altri - tra un ammacco e l'altro - se la sono cavata meglio. Per vedere cos'è successo vi invitiamo a cliccare sul link che rimanda al video di 3 minuti abbondanti pubblicato dal sito MotoGP.com, contenente il replay da tutte le angolazioni di quanto accaduto a Portimao.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/04/2022