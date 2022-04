Moto2 Portogallo 2022, caos a Portimao! 10 piloti a terra e gara stravolta. Vietti secondo

LUCKY ROBERTS E VIETTI! Un Gran Premio del Portogallo che resterà nella storia quello della classe Moto2. A seguito di un maxi incidente a metà gara per colpa di uno scroscio di pioggia, dieci piloti sono caduti (tutti fortunatamente illesi) e non sono stati riammessi a partecipare alla gara perché non in grado di riportare le moto ai box entro i cinque minuti dall'esposizione della bandiera rossa. Polemiche dei team con la direzione gara, mentre l'altro lato della medaglia vede giovarsi di questa situazione soprattutto Joe Roberts, vincitore dopo la ripartenza, e Celestino Vietti, secondo e - fino all'interruzione - in difficoltà attorno al 10° posto. L'italiano è così ora in fuga nella classifica iridata con 34 punti di vantaggio su Ogura e 36 su Arbolino, entrambi caduti assieme a Canet, Beaubier, Ogura, fernandez, Chantra, Lowes e Arenas. Sul podio anche Jorge Navarro, terzo.

LA GARA Al via scatta benissimo Tony Arbolino che si infila in seconda posizione alle spalle di Cameron Beaubier, prima di essere ripassato dal poleman Aron Canet. Celestino Vietti dalla 13° casella recupera una sola posizione nel primo giro, e un'altra nel secondo. Canet si riprende la prima posizione davanti a Beaubier, mentre Arbolino perde per qualche secondo la terza posizione su Chantra, che però diventa ottavo dopo aver scontato il long lap penalty dovuto all'incidente di Austin, cedendo di nuovo il podio virtuale all'italiano. Ogura e Fernandez salgono su bene, ingaggiando un duello con Arbolino nel quale ha la meglio il giapponese. Chantra, intanto, torna subito sesto, mentre Vietti resta impantanato in 11° posizione alle spalel di Lowes. Dopo un po' di resistenza Arbolino cede la posizione anche a Fernandez e scivola in quinta posizione, mentre davanti se ne vanno i primi tre, ma pochi istanti dopo uno scroscione di pioggia genera una caduta a catena di ben dieci piloti, con situazioni di pericolo in pista e una moto esplosa. Fortunatamente tutti i piloti si sono rimessi in piedi e si è evitata la tragedia: Canet, Beaubier, Ogura, Fernandez, Arbolino, Chantra, Lowes, Arenas, Corsi e Van de Goorbergh sono le vittime dell'incidente. Il regolamento impone di ritornare entro 5 minuti ai box, ma non c'è tempo, per cui vengono quasi tutti esclusi dalla gara e si viene a creare una situazione completamente inedita. Alla ripartenza il nuovo poleman è Jake Dixon con Joe Roberts e Celestino Vietti in prima fila. In seconda Navarro, Aldeguer e Alcoba. Sono solo 17 i piloti a ripartire e Jake Dixon prende subito la prima posizione ma scivola anch'esso. Ne approfitta Roberts che va in testa e fa il vuoto, mentre il podio se lo giocano Navarro, Vietti, Roberts e Gonzales. Celestino Vietti passa Navarro a un giro dalla fine e si prende 20 preziosissimi punti per il mondiale, in una giornata che sembrava nera per lui. Sul podio dietro al vincitore Roberts, c'è anche Jorge Navarro, terzo, poi Gonzales, Schrotter, Aldeguer, Alcoba, Bensneyder, Rodrigo e Baltus. A punti anche Fenati (11°) e Zaccone (15°)

Ordine d'arrivo GP Portogallo 2022 - Classe Moto2

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Portogallo 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Celestino VIETTI Kalex ITA 90 2 Ai OGURA Kalex JPN 56 3 Tony ARBOLINO Kalex ITA 54 4 Aron CANET Kalex SPA 49 5 Joe ROBERTS Kalex USA 49 6 Somkiat CHANTRA Kalex THA 45 7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 39 8 Sam LOWES Kalex GBR 35 9 Jake DIXON Kalex GBR 32 10 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 31 11 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 26 12 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 25 13 Jorge NAVARRO Kalex SPA 23 14 Albert ARENAS Kalex SPA 22 15 Pedro ACOSTA Kalex SPA 20 16 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 19 17 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 18 18 Cameron BEAUBIER Kalex USA 16 19 Barry BALTUS Kalex BEL 14 20 Romano FENATI Boscoscuro ITA 8 21 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 7 22 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 23 Filip SALAC Kalex CZE 5 24 Keminth KUBO Kalex THA 5 25 Sean Dylan KELLY Kalex USA 4 26 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 2 27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 0 28 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 29 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 30 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/04/2022