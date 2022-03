Moto2 Indonesia 2022, sorpresona Chantra! Vietti, secondo, è sempre leader iridato

INCREDIBILE CHANTRA! Dall'inferno del Gran Premio dell'Indonesia emerge a sorpresa il nome di Somkiat Chantra, che vince senza rivali una gara accorciata di 9 giri per le temperature estreme con la quale si è corso. Il pilota thailandese del team Idemitsu fugge dai primi giri e sale sul podio davanti al nostro Celestino Vietti, che dopo l'affermazione del Qatar, conferma di aver trovato la quadra e porta a casa 20 punti importantissimi in ottica iridata, soprattutto perché strappati con vigore a un rivale diretto come lo spagnolo Aron Canet, terzo. Peccato per la caduta di Simone Corsi, mentre Tony Arbolino chiude in ottava posizione, dietro a Sam Lowes, Augusto Fernandez, Ai Ogura e Fermin Aldeguer.

LA GARA Prima del via della gara gli steward hanno deciso di accorciare di nove giri le fatiche dei piloti dell classe di mezzo, per via del caldo torrido che rende complicata la durata delle gomme. Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo il thailandese Chantra che passa al comando su Lowes, Dixon e sui due azzurri Corsi e Vietti, bravissimi in abbrivio. Partono male, invece, Augusto Fernandez e Tony Arbolino. Mentre cade qualche gocciolina, si fanno vedere anche Canet (da 13° a 4°) e Acosta , risalito fino alla settima piazza prima di dover scontare un long lap penalty che lo fa sprofondare in 15° piazza. Nei primi giri Chantra aumenta il suo vantaggio fino a un secondo su Lowes e Dixon, che a loro volta hanno un minimo margine su Canet e Vietti. Al terzo giro di gara si stende il poleman Dixon che rovina un weekend bellissimo. Canet supera Lowes e si forma un terzetto con lo spagnolo, il britannico e Vietti all'inseguimento di Chantra. Cade anche Simone Corsi, che era ottimo sesto. Recupera bene, intanto Tony Arbolino, che diventa quinto e primo inseguitore di questo gruppetto che però è lontano già 4 secondi. A 10 giri dal termine Canet prova l'allungo, con Vietti che passa Lowes e cerca di non perdere contatto. Al giro successivo l'alfiere della VR46 passa Canet e cerca di capire se è possibile recuperare i 2 secondi che lo separano dal leader Chantra, che però continua a martellare realizzando il nuovo record della pista. Vietti allunga su Canet ma non riesce a recuperare su un superlativo Chantra, mentre Arbolino viene ripreso da Aldeguer e Fernandez. A 5 giri dal termine il vantaggio del thailandese del team Idemitsu è di quasi 3'' e Vietti sembra accontentarsi di una posizione comunque ottima per il mondiale. Mentre Arenas e Acosta, i due ultimi campioni della Moto3, battagliano ferocemente per la nona posizione, davanti nulla impensierisce Chantra che si invola verso il primo successo in carriera! Celestino Vietti può essere però contento della seconda posizione, che gli vale un piccolo tentativo di fuga iridata! Terzo Canet mentre Lowes, Fernandez, Ogura, Aldeguer, Arbolino, Acosta e Arenas completano la top ten.

Moving on up! 🔝



Celestino Vietti makes his way into 2nd place, he's got 1.9 seconds to bridge to the leader Somkiat Chantra! 💨#Moto2 | #IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/7Dj1SxLbzY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022

Ordine d'arrivo GP Indonesia 2022 - Classe Moto2

A dominant victory for Somkiat Chantra! 🏆



While Celestino Vietti takes an important 2nd ahead of his main championship rival @aroncanet44! 💪#Moto2 | #IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/A9GPjoSkZt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Indonesia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Celestino VIETTI Kalex ITA 45 2 Aron CANET Kalex SPA 36 3 Sam LOWES Kalex GBR 29 4 Somkiat CHANTRA Kalex THA 25 5 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 24 6 Ai OGURA Kalex JPN 20 7 Tony ARBOLINO Kalex ITA 19 8 Joe ROBERTS Kalex USA 13 9 Jorge NAVARRO Kalex SPA 12 10 Cameron BEAUBIER Kalex USA 11 11 Pedro ACOSTA Kalex SPA 11 12 Albert ARENAS Kalex SPA 9 13 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 9 14 Marcel SCHROTTER Kalex GER 6 15 Jake DIXON Kalex GBR 5 16 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 4 17 Romano FENATI Boscoscuro ITA 1 18 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 1 19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 0 20 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 21 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 0 22 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 0 23 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 0 24 Keminth KUBO Kalex THA 0 25 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0 26 Sean Dylan KELLY Kalex USA 0 27 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 28 Barry BALTUS Kalex BEL 0 29 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 0 30 Filip SALAC Kalex CZE 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/03/2022