Come frena una MotoGP a Mandalika? I segreti del GP Indonesia 2022 con Brembo

È il momento di conoscere i segreti dell'inedita pista di Mandalika! Scopriamo come si guida (e si frena!) in Indonesia grazie ai dati Brembo

INDONESIA, SECONDA TAPPA Dopo un esordio memorabile per i colori italiani, la MotoGP torna in pista con il Gran Premio dell'Indonesia. Per arrivare preparati al weekend di gara è utile conoscere tutti i segreti di una pista inedita come quella di Mandalika, svelati da Brembo, l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti ai 12 team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità della pista che sorge sull'isola di Lombok, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del circuito. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI MANDALIKA

Dopo un’assenza di 25 anni il Motomondiale torna in Indonesia, ma rispetto alle edizioni del 1996 e 1997 disputate a Sentul questa volta si gareggia al Pertamina Mandalika Circuit. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti e 24 i piloti della classe regina, rientra fra i circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3. Su questo tracciato lo scorso novembre ha già debuttato il Mondiale Superbike​​ per il quale l’indice di difficoltà è 4, cioè superiore alla MotoGP. La pista è molto tortuosa, con una seconda sezione particolarmente veloce, ma il rettilineo più lungo misura appena 507 metri e ciò dovrebbe impedire di superare i 320 km/h.

Categoria di frenata : medium (3 su 5)

: medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 31%

: 31% Lunghezza circuito 4.301 metri

4.301 metri Numero di giri : 26

: 26 Numero di frenate : 09

: 09 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 10 e curva 13

Anche per la stagione 2022 i cerchi in magnesio forgiato Marchesini equipaggiano due terzi delle moto presenti in pista in MotoGP, 8 team su 12: per l’anteriore sono disponibili le varianti a 5 razze a Y e a 7 razze, per il posteriore a 7 razze. Dal marzo 2000 Marchesini è un’azienda del gruppo Brembo con cui condivide la stessa sede produttiva. Tutti questi esemplari discendono da multiforging 3D a stampo chiuso e trattamento termico e garantiscono massima rigidezza e minima inerzia. Il risparmio di peso assicurato dalle ruote Marchesini favorisce l’accelerazione e la maneggevolezza nei cambi di direzione, così come in entrata curva a freno tirato, in percorrenza curva con rollio fino a 60° e in uscita di curva, sempre con la moto inclinata. ​

VEDI ANCHE

Marchesini non si limita a regalare emozioni forti ai piloti professionisti, ma realizza anche soluzioni che assicurano alte prestazioni agli utilizzatori delle moto stradali. Contraddistinti da uno stile inconfondibile, i suoi cerchi sono realizzati impiegando metodi di progettazione, analisi strutturale e sperimentazione all’avanguardia. I cerchi M7R Genesi dispongono di 7 razze costituite da una lega di magnesio impiegata per applicazioni aerospaziali lavorata attraverso una forgiatura multi-direzionale e l’uso di stampi ottimizzati sulla geometria finale della ruota: la riduzione di peso rispetto ai cerchi di serie va dal 26 al 41 per cento a seconda del modello di moto.

Approfondisci la tua conoscenza dei cerchi Marchesini.

In 9 delle 17 curve del Pertamina Mandalika Circuit i piloti della MotoGP utilizzano i freni per un totale di 28 secondi al giro, il secondo valore più basso della prima metà del campionato dopo il Sachsenring. Per la Superbike il valore è più alto di circa mezzo secondo ma la percentuale di gara in cui i freni sono in funzione è la medesima, il 31 per cento. Dalla curva 3 alla curva 9 i piloti MotoGP si servono dei freni solo una volta, alla curva 7 e per meno di 2 secondi, a dimostrazione dell’assenza di grandi staccate in questa sezione. In nessun punto della pista il carico sulla leva del freno supera i 5 kg e di conseguenza il carico totale esercitato da ciascun pilota dalla partenza alla bandiera a scacchi è inferiore agli 8,3 quintali. ​

Delle 9 frenate del Pertamina Mandalika Circuit 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà e 5 sono light. La frenata alla prima curva è la più dura del Gran Premio: le MotoGP vi arrivano a 304 km/h e rallentano fino a 103 km/h attraverso un carico sulla leva del freno di 5 kg. Per impostare la curva, i piloti frenano per 4,4 secondi durante i quali percorrono 223 metri con una decelerazione di 1,5.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/03/2022