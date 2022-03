Brembo presenta i nuovi impianti frenanti delle Formula 1 - VIDEO

I SEGRETI DI BREMBO In questo breve ma interessantissimo video, i tecnici della Brembo - l'azienda bergamasca che fornisce gli impianti frenanti alla maggior parte dei team di Formula 1 in griglia - spiegano come i cambiamenti imposti dal nuovo regolamento tecnico della Formula 1, abbiamo condotto alla necessità di modificare le caratteristiche degli impianti frenanti. Con ruote più grandi i freni sono diventati più pesanti e resistenti, così come i dischi che hanno aumentato diametro, fori di ventilazione e peso. Mettetevi comodi e guardate come si fa a far frenare un bolide da 1000 cavalli in poche decine di metri.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/03/2022