Come frena una MotoGP a Losail? I segreti del GP Qatar 2022 con Brembo

È il momento di conoscere i segreti della pista di Losail! Scopriamo come si guida (e si frena!) in Qatar grazie ai dati Brembo

QATAR, PRIMA TAPPA Ricomincia la stagione della MotoGP con il Gran Premio del Qatar. Per arrivare preparati al weekend di gara è utile conoscere tutti i segreti della pista di Losail, svelati da Brembo, l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti ai 12 team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità della pista del Qatar, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del circuito. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI LOSAIL

Come da tradizione avviata nel lontano 2007 e interrotta per la pandemia solo nel 2020, la MotoGP riparte dal Losail International Circuit. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti e 24 i piloti della classe regina, la pista del Qatar rientra fra i circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3. La gara in notturna permette di ammirare l’incandescenza dei dischi in carbonio nelle frenate più violente, un fenomeno solitamente mascherato nelle gare pomeridiane, anche nei circuiti più impegnativi per i freni. Per vedere i dischi roventi con la luce solare questi dovrebbero aumentare la loro temperatura di oltre 120 °C

Categoria di frenata : medium (3 su 5)

: medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 36%

: 36% Lunghezza circuito 5.380 metri

5.380 metri Numero di giri : 22

: 22 Numero di frenate : 13

: 13 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 16

La grande novità della stagione 2022 è l’introduzione dei dischi Brembo ventilati in carbonio da 355 mm di diametro che affiancano gli esemplari da 320 mm e da 340 mm. Già testati con successo a Mandalika e Sepang, i nuovi nati sono stati concepiti per essere utilizzati sui circuiti molto severi per l’impianto frenante. Il regolamento stabilisce infatti che per questi di sicurezza nei circuiti di Spielberg, Motegi e Buriram i piloti dovranno optare tra questi e quelli da 340 mm, non potendo quindi scegliere i dischi da 320 mm che invece restano utilizzabili in tutti gli altri GP. Le restrizioni non sono naturalmente valide in presenza di gara dichiarata bagnata perché l’intensità delle frenate è inferiore. ​

VEDI ANCHE

Se i dischi da 355 mm di diametro rappresentano un inedito nella storia della MotoGP, il limite massimo per le moto di serie è decisamente più basso. Considerando il diametro, il disco flottante Brembo più grande è quello da 330 mm in​ uso sulla Ducati Panigale. ​​

Scopri di più sulla gamma di dischi freno Brembo per le due ruote.

In 13 delle 16 curve del Losail International Circuit è richiesto l’impiego dei freni: è il valore più alto della stagione, superiore alle 12 frenate al giro di Jerez e Misano Adriatico. Da record è anche il tempo di funzionamento dell’impianto frenante: ben 40 secondi al giro, 15 secondi in più del Sachsenring e di Phillip Island. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i freni saranno quindi utilizzati per poco meno di 15 minuti, equivalenti al 36 per cento della durata del GP. Complessivamente, in gara, ogni pilota esercita un carico totale sulla leva del freno superiore alla tonnellata, il dato più alto di tutte le piste extraeuropee. ​

Delle 13 frenate del Losail International Circuit 3 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 4 sono di media difficoltà e 6 sono light. Complice il rettilineo di 1.068 metri che la precede, la frenata alla prima curva dopo il traguardo è una delle più difficili dell’intero Mondiale: senza scia le MotoGP vi arrivano a 346 km/h e rallentano fino a 102 km/h esercitando un carico sulla leva del freno di 5,7 kg. Per impostare la curva, i piloti frenano per 5 secondi e mezzo durante i quali percorrono 258 metri.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/03/2022