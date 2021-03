GP QATAR IN TV La lunga attesa è finita! Questo fine settimana il circo a due ruote apre i battenti in Qatar con l'ormai tradizionale appuntamento inaugurale notturno della stagione del Motomondiale. Con pochi test alle spalle e con il pubblico sugli spalti - ammesso nell'autodromo di Losail vista la discreta situazione pandemica nello stato arabo - ripartono le stagioni di Moto3, Moto2 e soprattutto dell'attesissima MotoGP. Ci dovrebbe essere Marc Marquez sulla fidata Honda, il grande assente del 2020, pronto a riprendersi la corona ora in testa al connazionale Joan Mir con la Suzuki, ma con una pattuglia di piloti agguerriti e tutti con aspirazioni: dagli spagnoli Vinales, Espargaro (sia Aleix che Pol) e Rins, al francese Quartararo, dall'australiano Miller agli italiani Morbidelli, Bagnaia e Rossi.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ultimo weekend dell'anno del Motomondiale, trovate qui sotto tutti gli orari, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento di Losail sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e DAZN, e in sul digitale terrestre anche su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, TV8 e DAZN

Venerdì 26 marzo

11.45 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

12.35 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.35 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

16.05 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

17.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

18.00 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

Sabato 27 marzo

11.20 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

12.15 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.10 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.25 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

16.20 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

17.20 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

18.00 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

Domenica 28 marzo

13.40 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

16.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

17.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

19.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, TV8)