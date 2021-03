GRAN PREMIO DEL QATAR La prima edizione del GP del Qatar si è disputata nel 2004 e la gara si è corsa al sabato fino all'edizione del 2008. Da quell'anno quella medio-orientale è diventata anche la prima e unica corsa del Motomondiale a disputarsi in notturna. Le prime edizioni vennero svolte a ottobre, verso la fine della stagione, poi dopo una parentesi ad aprile nel 2006, dal 2007 il GP - che si è sempre disputato sulla pista del Losail Inetrnational Circuit (situata in un'area desertica a pochi km dalle coste del Golfo Persico) - è diventato la gara inaugurale del campionato. Nel 2020, per la prima volta nella sua storia, non si è disputato un GP, quello della classe MotoGP, a causa della nascente epidemia del coronavirus Covid-19. Si sono invece regolarmente svolte le prove delle classi Moto3 e Moto2 in quanto i team si trovavano già nel territorio qatarino per svolgere i test pre-stagionali, prima che il Governo decretasse la chiusura dei confini. Nel 2021, invece, l'appuntamento di Losail è raddoppiato, con un inedito GP di Doha che ha affiancato il più tradizionale GP del Qatar.

Anno Circuito Pilota Naz. 2004 Losail Sete Gibernau (Honda) SPA 2005 Losail Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Losail Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2007 Losail Casey Stoner (Ducati) AUS 2008 Losail Casey Stoner (Ducati) AUS 2009 Losail Casey Stoner (Ducati) AUS 2010 Losail Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2011 Losail Casey Stoner (Honda) AUS 2012 Losail Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2013 Losail Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2014 Losail Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Losail Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2016 Losail Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2017 Losail Maverick Vinales (Yamaha) SPA 2018 Losail Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2019 Losail Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2020 Losail Non disputato 2021 Losail Maverick Vinales (Yamaha) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Losail Shoya Tomizawa (Suter) JPN 2011 Losail Stefan Bradl (Kalex) GER 2012 Losail Marc Márquez (Suter) SPA 2013 Losail Pol Espargaro (Kalex) SPA 2014 Losail Esteve Rabat (Kalex) SPA 2015 Losail Jonas Folger (Kalex) GER 2016 Losail Thomas Luthi (Kalex) SVI 2017 Losail Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Losail Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 2019 Losail Lorenzo Baldassarri (Kalex) ITA 2020 Losail Tetsuta Nagashima (Kalex) JPN 2021 Losail Sam Lowes (Kalex) GBR

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Losail Maverick Vinales (FTR Honda) SPA 2013 Losail Luis Salom (KTM) SPA 2014 Losail Jack Miller (KTM) AUS 2015 Losail Alexis Masbou (Honda) FRA 2016 Losail Niccolò Antonelli (Honda) ITA 2017 Losail Joan Mir (Honda) SPA 2018 Losail Jorge Martin (Honda) SPA 2019 Losail Kaito Toba (Honda) JPN 2020 Losail Albert Arenas (KTM) SPA 2021 Losail Jaume Masià (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2004 Losail Sebastian Porto (Aprilia) ARG 2005 Losail Casey Stoner (Aprilia) AUS 2006 Losail Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2007 Losail Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Losail Mattia Pasini (Aprilia) ITA 2009 Losail Hector Barbera (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2004 Losail Jorge Lorenzo (Derbi) SPA 2005 Losail Gabor Talmacsi (KTM) UNG 2006 Losail Alvaro Bautista (Aprilia) SPA 2007 Losail Hector Faubel (Aprilia) SPA 2008 Losail Sergio Gadea (Aprilia) SPA 2009 Losail Andrea Iannone (Aprilia) ITA 2010 Losail Nicolas Terol (Aprilia) SPA 2011 Losail Nicolas Terol (Aprilia) SPA