GIOVANE E SPETTACOLARE Il Campionato del Mondo Superbike nasce nel non troppo lontano 1988, per portare in pista la sfida tra i produttori di motociclette, visto che i piloti sellano dei bolidi che - anche se un po' modificati - possono essere acquistati da chiunque nei concessionari. Nell'albo d'oro dei campionati mondiali Superbike e Supersport, e del campionato Europeo Superstock tanti nomi noti delle due ruote, da Carl Fogarty a Colin Edwars, dai due Troy (Corser e Bayliss) a Max Biaggi e Jonathan Rea. Buon viaggio tra i piloti più tosti della storia.

ALBO D'ORO MONDIALE SUPERBIKE

Anno Pilota (Moto) Naz. Titolo Costruttori Naz. 1988 Fred Merkel (Honda RC30) USA Honda JPN 1989 Fred Merkel (Honda RC30) USA Honda JPN 1990 Raymond Roche (Ducati 851) FRA Honda JPN 1991 Doug Polen (Ducati 888) USA Ducati ITA 1992 Doug Polen (Ducati 888) USA Ducati ITA 1993 Scott Russell (Kawasaki ZXR750) USA Ducati ITA 1994 Carl Fogarty (Ducati 916) GBR Ducati ITA 1995 Carl Fogarty (Ducati 916) GBR Ducati ITA 1996 Troy Corser (Ducati 916) AUS Ducati ITA 1997 John Kocinski (Honda RC45) USA Honda JPN 1998 Carl Fogarty (Ducati 996) GBR Ducati ITA 1999 Carl Fogarty (Ducati 996) GBR Ducati ITA 2000 Colin Edwards (Honda VTR 1000 SP) USA Ducati ITA 2001 Troy Bayliss (Ducati 996 R) AUS Ducati ITA 2002 Colin Edwards (Honda VTR 1000 SP2) USA Ducati ITA 2003 Neil Hodgson (Ducati 996 F03) GBR Ducati ITA 2004 James Toseland (Ducati 996 F04) GBR Ducati ITA 2005 Troy Corser (Suzuki GSXR1000 K5) AUS Suzuki JPN 2006 Troy Bayliss (Ducati 996 F06) AUS Ducati ITA 2007 James Toseland (Honda CBR1000RR) GBR Yamaha JPN 2008 Troy Bayliss (Ducati 996 F08) AUS Ducati ITA 2009 Ben Spies (Yamaha YZF-R1) USA Ducati ITA 2010 Max Biaggi (Aprilia RSV4 Factory) ITA Aprilia ITA 2011 Carlos Checa (Ducati 1098 R) SPA Ducati ITA 2012 Max Biaggi (Aprilia RSV4 Factory) ITA Aprilia ITA 2013 Tom Sykes (Kawasaki ZX-10R) GBR Aprilia ITA 2014 Sylvain Guintoli (Aprilia RSV4 Factory) FRA Aprilia ITA 2015 Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10R) GBR Kawasaki JPN 2016 Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10R) GBR Kawasaki JPN 2017 Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10R) GBR Kawasaki JPN 2018 Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10R) GBR Kawasaki JPN 2019 Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10R) GBR Kawasaki JPN

ALBO D'ORO MONDIALE SUPERSPORT

Anno Pilota (Moto) Naz. Titolo Costruttori Naz. 1997 Paolo Casoli (Ducati 748) ITA Ducati ITA 1998 Fabrizio Pirovano (Suzuki GSX-R600) ITA Suzuki JPN 1999 Stéphane Chambon (Suzuki GSX-R600) FRA Yamaha JPN 2000 Jörg Teuchert (Yamaha YZF R6) GER Yamaha JPN 2001 Andrew Pitt (Kawasaki ZX 6R) AUS Yamaha JPN 2002 Fabien Foret (Honda CBR 600F) FRA Suzuki JPN 2003 Chris Vermeulen (Honda CBR 600RR) AUS Honda JPN 2004 Karl Muggeridge (Honda CBR 600RR) AUS Honda JPN 2005 Sébastien Charpentier (Honda CBR 600RR) FRA Honda JPN 2006 Sébastien Charpentier (Honda CBR 600RR) FRA Honda JPN 2007 Kenan Sofuoğlu (Honda CBR 600RR) TUR Honda JPN 2008 Andrew Pitt (Honda CBR 600RR) AUS Honda JPN 2009 Cal Crutchlow (Yamaha YZF R6) GBR Honda JPN 2010 Kenan Sofuoğlu (Honda CBR 600RR) TUR Honda JPN 2011 Chaz Davies (Yamaha YZF R6) GBR Yamaha JPN 2012 Kenan Sofuoğlu (Kawasaki ZX-6R) TUR Honda JPN 2013 Sam Lowes (Yamaha YZF R6) GBR Kawasaki JPN 2014 Michael van der Mark (Honda CBR600RR) OLA Honda JPN 2015 Kenan Sofuoğlu (Kawasaki ZX-6R) TUR Kawasaki JPN 2016 Kenan Sofuoğlu (Kawasaki ZX-6R) TUR Kawasaki JPN 2017 Lucas Mahias (Yamaha YZF R6) FRA Yamaha JPN 2018 Sandro Cortese (Yamaha YZF R6) GER Yamaha JPN 2019 Randy Krummenacher (Yamaha YZF R6) SVI Yamaha JPN

ALBO D'ORO WORLD SUPERSPORT 300

Anno Pilota (Moto) Naz. Titolo Costruttori Naz. 2017 Marc Garcia (Yamaha YZF-R3) SPA Yamaha JPN 2018 Ana Carrasco (Kawasaki Ninja 400) SPA Kawasaki JPN 2019 Manuel Gonzalez (Kawasaki Ninja 400) SPA Kawasaki JPN

ALBO D'ORO FIM CUP SUPERSTOCK 1000

Anno Pilota (Moto) Naz. Titolo Costruttori Naz. 1999 Karl Harris (Suzuki GSX 750 R) GBR Non assegnato 2000 James Ellison (Honda 900 CBR) GBR Non assegnato 2001 James Ellison (Suzuki GSX R1000) GBR Non assegnato 2002 Vittorio Iannuzzo (Suzuki GSX 1000 R) ITA Non assegnato 2003 Michel Fabrizio (Suzuki GSX 1000 R) ITA Non assegnato 2004 Lorenzo Alfonsi (Yamaha YZF R1) ITA Non assegnato 2005 Didier Van Keymeulen (Yamaha YZF R1) BEL Yamaha JPN 2006 Alessandro Polita (Suzuki GSXR1000 K6) ITA Suzuki JPN 2007 Niccolò Canepa (Ducati 1098S) ITA Yamaha JPN 2008 Brendan Roberts (Ducati 1098R) AUS Ducati ITA 2009 Xavier Siméon (Ducati 1098R) BEL Ducati ITA 2010 Ayrton Badovini (BMW S1000 RR) ITA BMW GER 2011 Davide Giugliano (Ducati 1098R) ITA Ducati ITA 2012 Sylvain Barrier (BMW S1000 RR) FRA Kawasaki JPN 2013 Sylvain Barrier (BMW S1000 RR HP4) FRA BMW GER 2014 Leandro Mercado (Ducati 1199 Panigale R) ARG Kawasaki JPN 2015 Lorenzo Savadori (Aprilia RSV4 RF) ITA Aprilia ITA 2016 Raffaele De Rosa (BMW S1000 RR) ITA Ducati ITA 2017 Michael Ruben Rinaldi (Ducati 1199 Panigale R) ITA Kawasaki JPN 2018 Markus Reiterberger (BMW S1000 RR) GER BMW GER

ALBO D'ORO WORLD SUPERSTOCK 600