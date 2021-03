VICINI IN OGNI SENSO Nel weekend, dopo mesi di attesa, scatteranno in contemporanea i due più grandi campionati del motorsport: quello di Formula 1 in Bahrain e quello di MotoGP in Qatar. Le due gare saranno separate da poche ore (due, in quanto la Formula 1 scatterà alle 17 ora italiana e la MotoGP alle 19) e da pochi chilometri, visto che, in linea d'aria, i due autodromi che si affacciano sul Golfo Persico, distano meno di 100 km. Questo però potrebbe portarli ad affrontare un problema comune: il meteo.

TEMPERATURE GIÙ Andando a dare un'occhiata alle previsioni per il weekend, infatti, weather.com - uno dei più utilizzati siti meteorologici del mondo, non fosse altro perché è quello a cui far riferimento Google per il suo servizio di previsioni del tempo - prevede un drastico abbassamento delle temperature tra il sabato e la domenica (5 gradi in Qatar per la MotoGP, ben 10 in Bahrain per la Formula 1, anche se solamente durante il giorno, mentre alla sera sono attese temperature più o meno costanti). E di fatti non è questo il dato che ci interessa e che, di per sé, non rappresenterebbe un problema: bensì il vento.

OCCHIO AL VENTO Per la giornata di domenica, il meteo a Sakhir prevede infatti un vento di circa 45 km/h in media (rispetto ai 23 km/h di sabato e ai 17 km/h di venerdì) che, come abbiamo visto nel corso dei test invernali di Formula 1, può essere molto fastidioso e soprattutto ribaltare le carte in tavola tra il sabato e la domenica, inondando la pista di sabbia e rendendo difficoltoso il regolare svolgimento del GP. Ma se su quattro ruote la gara potrebbe comunque svolgersi, il problema maggiore è se parliamo di due ruote, visto che per la MotoGP di domenica a Losail, il meteo prevede un vento di 34 km/h (contro i 21 km/h di venerdì e i 19 km/h di sabato), che è minore rispetto a quello atteso in Formula 1 ma comunque più impattante. Non resta che attendere domenica, visto che come contromisura si può fare ben poco.