TORNA LO SPETTACOLO Partono subito alla grande i mondiali di Moto2 e Moto3, con due gare divertenti che hanno arriso a due tra i favoriti per l'iride: lo spagnolo Jaume Masià in Moto3 e il britannico Sam Lowes in Moto2. Nella classe cadetta a divertire sono i due italiani Di Giannantonio e Bezzecchi, che battagliano per la terza piazza negli ultimi due giri, con il rimontante ''Diggia'' a spuntarla nel derby e a concludere dietro anche all'australiano Remy Gardner. L'alfiere del team Gresini è scoppiato in un pianto a dirotto dopo il traguardo, un bell'omaggio spontaneo per il suo team principal scomparso. A punti anche il rookie Celestino Vietti, 12°. Nella Moto3 solita gara di gruppo con i due ragazzini della KTM, Jaume Masià e Acosta ad andare via nel corso dell'ultimo giro, e a concludere davanti al poleman Darryn Binder. Ottimo sesto Niccolò Antonelli, che ha scoperto forse le carte un po' presto, superando tutti nel corso del penultimo giro, ma venendo poi risucchiato con le scie all'ultimo passaggio sul rettilineo.

MOTO2 Parte subito bene dalla quarta fila Marco Bezzecchi, che infila tutti e si presenta al primo posto dopo la prima curva, davanti a Lowes, Fernandez e Bensneyder. Il poleman britannico però si riprende la posizione di vertice in un paio di giri e prova a dare uno strattone a un gruppo che contiene anche Raul Fernandez, Dixon, Bendsneyder, Gardner, Di Giannantonio e Roberts. Bezzecchi viene passato anche da Fernandez che cerca di non perdere il contatto con Lowes, ma il ricongiungimento non avviene del tutto, e da dietro risale Gardner che passa sia Bezzecchi che Fernandez, provando lui a mettersi a caccia di Lowes. Dietro ai primi quattro recupera bene ''Diggia'' che si mette in caccia del ''Bez'' dopo essere risalito dalla ottava piazza. Prima però di poter attaccare il connazionale, Bezzecchi a tre giri dalla fine riprende Fernandez e lo supera, tornando sul podio virtuale. Davanti va a vincere Sam Lowes, che mantiene due secondi di margine su Remy Gardner, ma la battaglia per la terza posizione si accende con Diggia che passa anch'esso Fernandez e va a caccia del Bez, beffandolo nel corso dell'ultimo giro.

MOTO3 Nella classe degli esordienti vento e scie la fanno da protagonista. Nel corso del primo giro cadono subito Denis Foggia (speronato da Tatay) e il turco Oncu, poco dopo anche Riccardo Rossi. Nelle posizioni di testa sono attivi Niccolò Antonelli, il poleman Binder, l'argentino Rodrigo e il nugolo di giovanissimi spagnoli tra cui Acosta, Guevara e Artigas, ma un'entrata troppo ottimista di quest'ultimo mette fuori dai giochi Migno, McPhee e Alcoba in un colpo solo: strike e penalità in arrivo per il prossimo GP. Resta comunque foltissimo il gruppo degli aspiranti alla vittoria con una quindicina di piloti racchiusi in meno di due secondi a metà gara. Negli ultimi giri restano in 13, tutti con la possibilità di vincere. A un giro dalla fine Niccolò Antonelli ne ha passati otto tutti insieme nella zona mista presentandosi primo in rettilineo e facendo le prove dell'arrivo. Tra chi lo passa con le scie però c'è Sasaki, che gli cade davanti facendogli perdere tempo. Scappano Jaume Masia, Pedro Acosta e Darryn Binder, che passano in quest'ordine sul traguardo! Niccolò Antonelli, bravissimo, finisce sesto dietro anche a Garcia e Rodrigo.

Gran Premio del Qatar 2021

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Sam LOWES Kalex 40'03.123 2 Remy GARDNER Kalex +2.260 3 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex +5.228 4 Marco BEZZECCHI Kalex +5.241 5 Raul FERNANDEZ Kalex +6.145 6 Joe ROBERTS Kalex +6.786 7 Jake DIXON Kalex +8.721 8 Marcel SCHROTTER Kalex +10.911 9 Bo BENDSNEYDER Kalex +12.493 10 Jorge NAVARRO Boscoscuro +16.800 11 Cameron BEAUBIER Kalex +17.147 12 Celestino VIETTI Kalex +17.289 13 Aron CANET Boscoscuro +17.527 14 Augusto FERNANDEZ Kalex +17.540 15 Thomas LUTHI Kalex +17.816 16 Tony ARBOLINO Kalex +18.211 17 Ai OGURA Kalex +19.143 18 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +19.220 19 Stefano MANZI Kalex +25.806 20 Yari MONTELLA Boscoscuro +30.664 21 Albert ARENAS Boscoscuro +30.708 22 Nicolò BULEGA Kalex +32.764 Somkiat CHANTRA Kalex +1 Giro Xavi VIERGE Kalex +6 Giri Hector GARZO Kalex +11 Giri Hafizh SYAHRIN NTS +11 Giri Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta +14 Giri Marcos RAMIREZ Kalex 0 Giro

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Sam LOWES Kalex GBR 25 2 Remy GARDNER Kalex AUS 20 3 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 16 4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 13 5 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 11 6 Joe ROBERTS Kalex USA 10 7 Jake DIXON Kalex GBR 9 8 Marcel SCHROTTER Kalex GER 8 9 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 7 10 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 6 11 Cameron BEAUBIER Kalex USA 5 12 Celestino VIETTI Kalex ITA 4 13 Aron CANET Boscoscuro SPA 3 14 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 2 15 Thomas LUTHI Kalex SWI 1

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Jaume MASIA KTM 38'29.620 2 Pedro ACOSTA KTM +0.042 3 Darryn BINDER Honda +0.094 4 Sergio GARCIA GASGAS +0.435 5 Gabriel RODRIGO Honda +0.880 6 Niccolò ANTONELLI KTM +0.899 7 Izan GUEVARA GASGAS +0.965 8 Tatsuki SUZUKI Honda +2.214 9 Kaito TOBA KTM +1.950 10 Jason DUPASQUIER KTM +2.219 11 Romano FENATI Husqvarna +2.316 12 Carlos TATAY KTM +2.298 13 Filip SALAC Honda +2.345 14 Ryusei YAMANAKA KTM +2.434 15 Maximilian KOFLER KTM +14.768 16 Yuki KUNII Honda +14.834 17 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +22.187 18 Stefano NEPA KTM +22.277 19 Lorenzo FELLON Honda +28.282 20 Deniz ÖNCÜ KTM +41.283 21 Andi Farid IZDIHAR Honda +44.976 Ayumu SASAKI KTM +1 Giro Xavier ARTIGAS Honda +11 Giri John MCPHEE Honda +16 Giri Andrea MIGNO Honda +16 Giri Jeremy ALCOBA Honda +16 Giri Riccardo ROSSI KTM +17 Giri Dennis FOGGIA Honda 0 Giro