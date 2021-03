SUL FILO DEL RASOIO Se la MotoGP 2021 si prospetta all'insegna dell'incertezza, anche nelle classi cadette il pronostico è totalmente aperto, soprattutto in Moto2 dove nei test andati in scena tra venerdì e domenica in Qatar - sulla stessa pista di Losail dove questo fine settimana scatterà il motomondiale - i piloti con i migliori tempi sono stati sempre stati raccolti in un fazzoletto: sabato c'erano addirittura sei piloti raccolti in 89 millesimi (Vierge, Canet, Navarro, Gardner, Dixon e Bezzecchi), mentre domenica ce n'erano tre in 3 in 35 (Lowes, Bezzecchi e Gardner). La buona notizia per l'Italia è che Marco Bezzecchi è sicuramente tra i papabili favoriti del campionato, assieme al britannico Sam Lowes e a una pattuglia di piloti agguerriti, spagnoli e anglosassoni.

MOTO2 Nel dettaglio, Sam Lowes è stato il più veloce nei tre giorni di test, precedendo di 13 millesimi Marco Bezzecchi e di 48 l'australiano Remy Gardner. Non lontani anche lo spagnolo Xavi Vierge e il britannico Jake Dixon, entrambi con un distacco contenuto entro i 2 decimi. Al sesto posto c'è lo spagnolo Aron Canet a 2 decimi, primo dei piloti in sella a una moto differente dalla Kalex, ossia l'italiana Boscoscuro che da quest'anno prende il posto della Speed Up. Chiudono la top ten altre tre Kalex, quelle dell'olandese Bo Bendsneyder, dell'italiano Niccolò Bulega e dello spagnolo Raul Fernandez, il più veloce tra i rookie davanti alla Boscoscuro del campione del mondo in carica della Moto3, Albert Arenas. 11° e da tenere d'occhio l'americano Joe Roberts, che non ha realizzato un vero time attack nell'ultimo giorno (così come Vierge e Canet), mentre per quanto riguarda gli altri italiani: 12° Stefano Manzi, 15° il rookie Tony Arbolino, 19° Fabio Di Giannantonio, 24° e 25° le MV Agusta di Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri, 26° Celestino Vietti (anch'esso Rookie), 27° Lorenzo Dalla Porta e 28° il terzo e ultimo rookie della pattuglia azzurra, Yari Montella.

MOTO3 Nella classe Moto3, invece, distacchi un po' più netti, con una differenza importante però: i rookie sono subito velocissimi. Alle spalle di Jaume Masià infatti, con la KTM del team Ajo, c'è a tre decimi il suo compagno di squadra Pedro Acosta, vincitore della Red Bull Rookies Cup e terzo nel CEV 2020 dietro ai suoi connazionali Izan Guevara e Xavier Artigas, tutti all'esordio quest'anno nel motomondiale. E se il terzo tempo in Qatar lo porta a casa l'italiano Denis Foggia, tornato quest'anno al team Leopard in sella alla Honda, quarto è proprio il rookie iberico Guevara con la Gas Gas. Nella top ten altri nomi noti della categoria con Gabriel Rodrigo, John McPhee, Jeremy Alcoba, Romano Fenati, Filip Salac e Darryn Binder, mentre Artigas è 11°. Gli altri italiani sono Stefano Nepa con il 17° Andrea Migno con il 18° (Ma non ha fatto il time attack domenica) e Riccardo Rossi con il 25°. Da segnalare l'assenza per Covid-19 di Tatsuki Suzuki, del team Sic58, per il quale ha fatto il suo esordio il giovane rookie francese Lorenzo Fellon, 21°.

Migliori tempi dei test Moto2 2021 a Losail (Qatar)

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giorno 1 LOWES, Sam Kalex 1:58.655 Day 3 2 BEZZECCHI, Marco Kalex 1:58.668 +0.013 Day 3 3 GARDNER, Remy Kalex 1:58.703 +0.048 Day 3 4 VIERGE, Xavi Kalex 1:58.832 +0.177 Day 2 5 DIXON, Jake Kalex 1:58.837 +0.182 Day 3 6 CANET, Aron Boscoscuro 1:58.858 +0.203 Day 2 7 BENDSNEYDER, Bo Kalex 1:58.904 +0.249 Day 3 8 BULEGA, Nicolò Kalex 1:58.975 +0.320 Day 3 9 FERNANDEZ, Raul* Kalex 1:59.030 +0.375 Day 3 10 ARENAS, Albert* Boscoscuro 1:59.082 +0.427 Day 3 11 ROBERTS, Joe Kalex 1:59.245 +0.590 Day 2 12 MANZI, Stefano Kalex 1:59.331 +0.676 Day 3 13 OGURA, Ai* Kalex 1:59.334 +0.679 Day 3 14 BEAUBIER, Cameron* Kalex 1:59.350 +0.695 Day 3 15 ARBOLINO, Tony* Kalex 1:59.360 +0.705 Day 2 16 FERNANDEZ, Augusto Kalex 1:59.468 +0.813 Day 2 17 SCHROTTER, Marcel Kalex 1:59.473 +0.818 Day 3 18 NAVARRO, Jorge Boscoscuro 1:59.516 +0.861 Day 3 19 DI GIANNANTONIO, Fabio Kalex 1:59.521 +0.866 Day 3 20 GARZO, Hector Kalex 1:59.536 +0.881 Day 3 21 LUTHI, Thomas Kalex 1:59.644 +0.989 Day 2 22 CHANTRA, Somkiat Kalex 1:59.676 +1.021 Day 3 23 RAMIREZ, Marcos Kalex 1:59.703 +1.048 Day 3 24 BALDASSARRI, Lorenzo MV Agusta 1:59.731 +1.076 Day 3 25 CORSI, Simone MV Agusta 1:59.762 +1.107 Day 2 26 VIETTI, Celestino* Kalex 1:59.908 +1.253 Day 3 27 DALLA PORTA, Lorenzo Kalex 1:59.969 +1.314 Day 3 28 MONTELLA, Yari* Boscoscuro 2:00.116 +1.461 Day 2 29 BALTUS, Barry* NTS 2:00.503 +1.848 Day 3 30 SYAHRIN, Hafizh NTS 2:00.873 +2.218 Day 3

*Rookie

Migliori tempi dei test Moto3 2021 a Losail (Qatar)

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giorno 1 MASIA, Jaume KTM 2:04.263 Day 3 2 ACOSTA, Pedro* KTM 2:04.569 +0.306 Day 3 3 FOGGIA, Dennis Honda 2:04.703 +0.440 Day 3 4 GUEVARA, Izan* Gas Gas 2:04.718 +0.455 Day 3 5 RODRIGO, Gabriel Honda 2:04.790 +0.527 Day 3 6 MCPHEE, John Honda 2:04.887 +0.624 Day 3 7 ALCOBA, Jeremy Honda 2:04.928 +0.665 Day 3 8 FENATI, Romano Husqvarna 2:05.103 +0.840 Day 3 9 SALAC, Filip Honda 2:05.146 +0.883 Day 3 10 BINDER, Darryn Honda 2:05.148 +0.885 Day 3 11 ARTIGAS, Xavier* Honda 2:05.216 +0.953 Day 3 12 DUPASQUIER, Jason KTM 2:05.225 +0.962 Day 3 13 ANTONELLI, Niccolò KTM 2:05.297 +1.034 Day 3 14 TOBA, Kaito KTM 2:05.321 +1.058 Day 3 15 GARCIA, Sergio Gas Gas 2:05.356 +1.093 Day 3 16 SASAKI, Ayumu KTM 2:05.397 +1.134 Day 3 17 NEPA, Stefano KTM 2:05.504 +1.241 Day 3 18 MIGNO, Andrea Honda 2:05.692 +1.429 Day 2 19 YAMANAKA, Ryusei KTM 2:05.920 +1.657 Day 3 20 TATAY, Carlos KTM 2:05.928 +1.665 Day 3 21 FELLON, Lorenzo* Honda 2:05.947 +1.684 Day 3 22 ÖNCÜ, Deniz KTM 2:06.016 +1.753 Day 3 23 KOFLER, Maximilian KTM 2:06.481 +2.218 Day 3 24 KUNII, Yuki Honda 2:06.488 +2.225 Day 3 25 ROSSI, Riccardo KTM 2:06.699 +2.436 Day 3 26 IZDIHAR, Andi Farid* Honda 2:07.010 +2.447 Day 3 27 FERNANDEZ, Adrian Husqvarna 2:07.020 +2.457 Day 3

*Rookie