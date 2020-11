LA CLASSE DEGLI ITALIANI Sarà un mondiale di Moto2 apertissimo quello che andrà in scena nel 2021. Tre dei protagonisti dello scorso campionato sono saliti in MotoGP - Enea Bastianini, Luca Marini e Jorge Martin, e Sam Lowes e Marco Bezzecchi partono con i galloni dei favoriti, usciti entrambi sconfitti dalla lotta a quattro che ha entusiasmato nel 2020. Ma oltre a loro saranno tanti i nomi su cui puntare: da Remy Gardner e Joe Roberts, da Fabio di Giannantonio a Xavi Vierge, da Jorge Navarro ad Augusto Fernandez, senza dimenticare il rookie of the year Aron Canet, e le vecchie volpi della categoria come Lorenzo Baldassarri, Marcel Schrotter e Thomas Luthi. Occhio, infine, ai rookie: i primi cinque della Moto3 sono tutti saliti di categoria, nell'ordine: Albert Arenas, Tony Arbolino, Ai Ogura, Raul Fernandez e Celestino Vietti. Sarà un mondiale ricco di spunti, con ben 10 piloti italiani ai nastri di partenza (contro gli otto spagnoli) tra cui l'esordio di Yari Montella, fresco campione del CEV Moto2 che esordirà nel Motomondiale direttamente nella categoria di mezzo e sarà ai nastri di partenza con la Speed Up.

