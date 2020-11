FINO ALL'ULTIMO Spettacolo e sorprese nelle due classi minori che hanno animato la mattinata valenciana. Nella Moto2 cade il leader del mondiale Sam Lowes nel tentativo di seguire un imprendibile Marco Bezzecchi, in testa dai primissimi giri fino alla bandiera a scacchi. Gara generosissima anche di Bastianini e Marini, che risalgono dalle retrovie di una griglia fittissima e alla fine sono 4° e 6°, con in mezzo un ritrovato Baldassarri (5°) e poco dietro un buon Bulega (8°). Sul podio Martin e Gardner, ma la notizia più importante è che Enea Bastianini torna in vetta al mondiale con 6 punti di vantaggio su Lowes, con Marini e Bezzecchi ancora in lizza per l'iride a -19 e -29 quando mancano due gare alla fine. Nella Moto3 invece è accaduto di tutto, con Vietti e Arenas subito fuori dalla gara e quest'ultimo che è tornato in pista cercando di influire sulla gara dei rivali nella corsa all'iride. Bandiera nera per lui, mentre fine ha vinto Raul Fernandez, mentre un generosissimo Tony Arbolino, secondo per tutta la gara, viene beffato nel finale da Garcia e Ogura.

MOTO2 Scattano bene Vierge e Roberts dietro con Bezzecchi subito terzo e Marini e Bastianini che lottano sulla soglia della decima posizione, e con il leader del mondiale Lowes sesto. Cade subito però Joe Roberts con Bezzecchi che attacca Vierge e si mette in testa al gruppo. Bastianini intanto risale fino alla settima posizione (scattato dalla 15° casella) e da Lowes lo separano Martin e Baldassarri. Bez e Gardner provano a scappare su Vierge e Lowes che battagliano come non ci fosse un domani in un terzetto che comprende anche Martin. Il loro gioco favorisce il rientro di Bastianini sul terzetto ma poi si configura tutta un'altra situazione: Bez allunga un po', Lowes risale fino alla seconda piazza mentre dietro di lui si mettono Gardner, Martin e Vierge con Bastianini che non riesce nelle prime fasi a impensierirli. Marini invece resta bloccato in nona/decima posizione. A dieci giri dalla fine Lowes torna su Bezzecchi, portandosi dietro Martin e Gardner. Si stacca un po' Vierge che viene passato da Bastianini e Baldassarri, però ormai staccati dai primi quattro. Ma a riaprire il mondiale ci pensa Sam Lowes che cade nel tentativo di riprendere Bezzecchi! Negli ultimi dieci giri ci provano Martin e Gardner a riprendere Bez, ma senza fortuna, mentre cala la gomma di Bastianini e risale da dietro Marini. Sul traguardo Marco Bezzecchi si gode una vittoria fenomenale, su Martin e Gardner, con Bastianini che si prende la quarta piazza davanti a Baldassarri e Marini. Nel mondiale Bastianini torna in testa con 184 punti, 6 di margine su Sam Lowes, 19 su Luca Marini e 29 su Marco Bezzecchi.

MOTO3 Era partito benissimo al via Celestino Vietti allo spegnimento dei semafori e si stava portando via un gruppetto di sei piloti, ma nella bagarre con Raul Fernandez, al secondo giro, ha preso un'imbarcata ed è caduto assieme ad Alonso Lopez. Nella confusione il leader del mondiale Albert Arenas frena, viene tamponato, danneggia la sua moto ed è costretto al ritiro. E così Fernandez scappa prendendo 2''5 di margine sul gruppo, guidato da Ai Ogura, Tony Arbolino - che tornano in lizza per il mondiale - e Darryn Binder. Al quinto giro scivola un altro protagonista, John McPhee, ma il gruppo non riesce a tornare sullo spagnolo in fuga e si forma un terzetto inseguitore. Mentre dietro si ritiravano Jaume Masia - caduto - e Tatsu Suzuki - toccato da Gabriel Rodrigo - viene esposta la bandiera nera ad... Albert Arenas! Che nel frattempo era tornato in pista cercando di influire nella gara dei suoi rivali, mettendosi a tirare Binder per farlo tornare sul gruppo di Arbolino, Ogura e Garcia! Mentre cadono anche Foggia e Antonelli, che era partito ultimo e risalito fino alla settima piazza, negli ultimi giri Arbolino riesce ad accorciare su Fernandez ma non basta, e viene attaccato da Garcia e Ogura. Fernandez vince la sua prima gara in carriera, davanti a Garcia mentre Ogura beffa Arbolino e torna sotto ad Arenas a -3 nel mondiale con Vietti e Arbolino che restano a -20 e -23. Settimo Nepa, 11° Rossi, 12° Migno e 13° Fenati (con 3 long lap penalty!) gli altri italiani a punti.

Huge moment on Lap 2! 💥



Celestino Vietti and @AlonsoLopez_21 are down with @AlbertArenas75 forced to pit with damage! 😱#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/isneyQgmrP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2020

ORDINE D'ARRIVO GP D'EUROPA MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Marco BEZZECCHI Kalex 40'06.441 2 Jorge MARTIN Kalex +1.941 3 Remy GARDNER Kalex +3.553 4 Enea BASTIANINI Kalex +4.494 5 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +4.648 6 Luca MARINI Kalex +5.142 7 Hector GARZO Kalex +5.224 8 Nicolò BULEGA Kalex +8.104 9 Xavi VIERGE Kalex +8.746 10 Jorge NAVARRO Speed Up +11.930 11 Aron CANET Speed Up +12.451 12 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +13.209 13 Marcel SCHROTTER Kalex +13.585 14 Bo BENDSNEYDER NTS +15.528 15 Stefano MANZI MV Agusta +19.284 16 Marcos RAMIREZ Kalex +20.085 17 Edgar PONS Kalex +21.512 18 Andi Farid IZDIHAR Kalex +22.965 19 Thomas LUTHI Kalex +24.769 20 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +34.173 21 Kasma DANIEL Kalex +44.355 22 Piotr BIESIEKIRSKI NTS +59.450 NC Sam LOWES Kalex 7 Giri NC Somkiat CHANTRA Kalex 16 Giri NC Simone CORSI MV Agusta 20 Giri NC Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 23 Giri NC Joe ROBERTS Kalex 24 Giri NC Hafizh SYAHRIN Speed Up 24 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO2

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 184 2 Sam LOWES Kalex GBR 178 3 Luca MARINI Kalex ITA 165 4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 155 5 Jorge MARTIN Kalex SPA 125 6 Remy GARDNER Kalex AUS 101 7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 85 8 Joe ROBERTS Kalex USA 80 9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72 10 Xavi VIERGE Kalex SPA 70 11 Aron CANET Speed Up SPA 66 12 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 65 13 Marcel SCHROTTER Kalex GER 64 14 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 62 15 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 58 16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 58 17 Jake DIXON Kalex GBR 44 18 Hector GARZO Kalex SPA 43 19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 32 20 Nicolò BULEGA Kalex ITA 25 21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 21 22 Stefano MANZI MV Agusta ITA 21 23 Simone CORSI MV Agusta ITA 15 24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10 25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 7 26 Edgar PONS Kalex SPA 5 27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5 28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4 29 Mattia PASINI Kalex ITA 30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA 31 Kasma DANIEL Kalex MAL 32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL 33 Jesko RAFFIN NTS SWI 34 Xavi CARDELUS Speed Up AND 35 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

ORDINE D'ARRIVO GP D'EUROPA MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Raul FERNANDEZ KTM 38'29.140 2 Sergio GARCIA Honda +0.703 3 Ai OGURA Honda +1.005 4 Tony ARBOLINO Honda +1.037 5 Darryn BINDER KTM +13.392 6 Carlos TATAY KTM +13.424 7 Stefano NEPA KTM +16.719 8 Jeremy ALCOBA Honda +16.824 9 Filip SALAC Honda +16.964 10 Ayumu SASAKI KTM +17.088 11 Riccardo ROSSI KTM +17.344 12 Andrea MIGNO KTM +17.467 13 Romano FENATI Husqvarna +17.589 14 Deniz ÖNCÜ KTM +18.191 15 Gabriel RODRIGO Honda +18.358 16 Ryusei YAMANAKA Honda +18.441 17 Yuki KUNII Honda +19.128 18 Jason DUPASQUIER KTM +19.583 19 Davide PIZZOLI KTM +27.457 20 Barry BALTUS KTM +27.836 21 Maximilian KOFLER KTM +31.328 22 Khairul Idham PAWI Honda +31.661 23 Celestino VIETTI KTM +1'20.533 NC Niccolò ANTONELLI Honda 7 Giri NC Kaito TOBA KTM 7 Giri NC Tatsuki SUZUKI Honda 10 Giri NC Dennis FOGGIA Honda 10 Giri NC Jaume MASIA Honda 14 Giri NC John MCPHEE Honda 19 Giri NC Alonso LOPEZ Husqvarna 21 Giri SQ Albert ARENAS KTM 0 Giro

