DOPPIETTA AZZURRA È una grandissima Italia quella che nelle classi cadette sta continuando a crescere in modo impressionante: la vittoria nella Moto3 a Le Mans va a Celestino Vietti, con Tony Arbolino bravissimo secondo alle spalle del centauro dello Sky Racing VR46 Team, nascosto nella prima parte di gara e poi bravo a sfruttare la gomma dura al posteriore (unico tra i big a montarla) nel finale e a prendersi la testa a un giro e mezzo dalla fine senza più mollarla. Più in vista la gara di Arbolino, bravo ad attaccare Arenas e Masia nel finale, e a difendersi con staccate al limite a ogni curva. Il mondiale dopo questo risultato è totalmente riaperto. Lo spagnolo Albert Arenas si consola con la leadership del mondiale, visto che Ai Ogura è giunto solo nono e ora lo segue a 6 punti, ma ora dovrà guardarsi le spalle anche dai due italiani che lo segono a 16 punti Vietti e a 20 Arbolino, quando mancano ancora 5 GP al termine.

Just 16 points off the championship lead! 🙌



Celestino Vietti is a real contender with five races to go! 🏆#Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/zvSMLj2LEA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2020

MOTO 3 Non parte benissimo dalla pole Jaume Masia, ma riesce comunque a non staccarsi da Albert Arenas e Tony Arbolino, autori di uno scatto migliore allo spegnimento dei semafori. Nei primi giri non c'è nessuna caduta e Masia recupera prontamente la testa della gara. Nel gruppo di testa ci sono anche Vietti, Migno e Fenati, mentre fatica il leader del mondiale Ai Ogura, nelle retrovie, dalle quali risale - come sempre - Darryl Binder. A 15 giri dalla fine si prendono e cadono i due del team Sterilgarda, Romano Fenati e Alonso Lopez, così come si stende tutto da solo Tatsu Suzuki, tra i più veloci in pista in quel momento. In quattro provano ad andarsene - Masia, Arenas, Arbolino e Binder - ma senza fortuna. A 7 giri dalla fine si rompe qualcosa sulla moto di Binder quando era terzo, e solo per fortuna non viene centrato in pieno da un paio di piloti. A 5 giri dal termine restano in otto davanti a giocarsi il podio con la caduta di Alcoba e McPhee: Masia, Arenas, Arbolino, Vietti, Migno, Rodrigo, Sasaki e Fernandez. La bagarre si scatena a due giri dalla fine con Vietti e Arbolino che cominciano ad attaccare Arenas e Masia. I due italiani mettono la testa davanti all'inizio dell'ultimo giro e resistono a tutti gli attacchi degli spagnoli, mettendo a segno un'altra bellissima doppietta dopo quella di Spielberg.

MOTO 2 Nella serie cadetta non arriva la solita giornata densa di sodisfazione per i piloti italiani, ma con l'acuto di Marco Bezzecchi, che arriva terzo dietro al mago della pioggia Sam Lowes e al Remy Gardner che lo beffa alla penultima curva. Il manto bagnato di Le Mans miete vittime sin dai primi giri, con le cadute illustri di Martin e Vierge. Anche Lowes e Gardener rischiano ma restano nelle posizioni di vertice con Dixon e Bezzecchi. Ed è proprio Dixon che prende la testa con Lowes dietro e poi un terzetto con Bezzecchi, Gardner e Fernandez. Lowes cerca di tornare sotto nel finale quando, a quattro giri dalla bandiera a scacchi, Dixon cade, e si dispera. Lowes si invola così verso una vittoria facile, dietro a giocarsi il podio gli altri tre con alla fine Gardner a spuntarla su Bezzecchi e Fernandez. Gara opaca per i due davanti nel mondiale, con Bastianini 9° ma penalizzato di 3 secondi per track limits e sceso in 11° posizione. Meglio di lui anche Di Giannantonio 7° e Baldassarri 8°). Il leader del mondiale Luca Marini, invece, è scivolato rapidamente nelle retrovie e alla fine è giunto 17°. Si accorcia perciò la classifica del mondiale che vede sempre Marini davanti ma ora con soli 13 punti su Bastianini, 20 su Bezzecchi e 22 su Lowes.

ORDINE D'ARRIVO GP FRANCIA MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Celestino VIETTI KTM 37'37.384 2 Tony ARBOLINO Honda +0.142 3 Albert ARENAS KTM +0.198 4 Jaume MASIA Honda +0.336 5 Andrea MIGNO KTM +0.569 6 Ayumu SASAKI KTM +0.834 7 Raul FERNANDEZ KTM +1.361 8 Gabriel RODRIGO Honda +1.625 9 Ai OGURA Honda +15.003 10 Carlos TATAY KTM +15.139 11 Sergio GARCIA Honda +15.269 12 Filip SALAC Honda +15.381 13 Dennis FOGGIA Honda +15.574 14 Riccardo ROSSI KTM +15.729 15 Stefano NEPA KTM +17.743 16 Barry BALTUS KTM +18.991 17 Jason DUPASQUIER KTM +19.173 18 Ryusei YAMANAKA Honda +25.148 19 Khairul Idham PAWI Honda +26.189 20 Yuki KUNII Honda +26.360 21 Maximilian KOFLER KTM +26.959 22 Deniz ÖNCÜ KTM +30.306 Niccolò ANTONELLI Honda 4 Giri John MCPHEE Honda 5 Giri Jeremy ALCOBA Honda 5 Giri Kaito TOBA KTM 5 Giri Darryn BINDER KTM 7 Giri Davide PIZZOLI KTM 10 Giri Tatsuki SUZUKI Honda 15 Giri Romano FENATI Husqvarna 16 Giri Alonso LOPEZ Husqvarna 16 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO3

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Albert ARENAS KTM SPA 135 2 Ai OGURA Honda JPN 129 3 Celestino VIETTI KTM ITA 119 4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115 5 John MCPHEE Honda GBR 98 6 Jaume MASIA Honda SPA 83 7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77 8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75 9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 73 10 Dennis FOGGIA Honda ITA 63 11 Darryn BINDER KTM RSA 62 12 Romano FENATI Husqvarna ITA 57 13 Andrea MIGNO KTM ITA 47 14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46 15 Sergio GARCIA Honda SPA 37 16 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33 17 Stefano NEPA KTM ITA 26 18 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22 19 Ayumu SASAKI KTM JPN 20 20 Filip SALAC Honda CZE 20 21 Kaito TOBA KTM JPN 19 22 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 16 23 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13 24 Carlos TATAY KTM SPA 10 25 Riccardo ROSSI KTM ITA 5 26 Barry BALTUS KTM BEL 27 Yuki KUNII Honda JPN 28 Jason DUPASQUIER KTM SWI 29 Maximilian KOFLER KTM AUT 30 Davide PIZZOLI KTM ITA 31 Khairul Idham PAWI Honda MAL 32 Dirk GEIGER KTM GER

ORDINE D'ARRIVO GP FRANCIA MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Sam LOWES Kalex 41'27.648 2 Remy GARDNER Kalex +3.822 3 Marco BEZZECCHI Kalex +4.184 4 Augusto FERNANDEZ Kalex +5.884 5 Thomas LUTHI Kalex +21.668 6 Joe ROBERTS Kalex +29.197 7 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up +32.249 8 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +34.376 9 Somkiat CHANTRA Kalex +35.392 10 Marcel SCHROTTER Kalex +35.521 11 Enea BASTIANINI Kalex +37.720 12 Hector GARZO Kalex +37.910 13 Marcos RAMIREZ Kalex +38.423 14 Stefano MANZI MV Agusta +43.464 15 Hafizh SYAHRIN Speed Up +44.036 16 Simone CORSI MV Agusta +44.217 17 Luca MARINI Kalex +59.550 18 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +1'09.735 19 Edgar PONS Kalex +1'09.751 20 Bo BENDSNEYDER NTS +1'12.930 21 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +1'14.158 22 Piotr BIESIEKIRSKI NTS 1 Giro Kasma DANIEL Kalex 0 Giro Jake DIXON Kalex 5 Giri Jorge NAVARRO Speed Up 7 Giri Nicolò BULEGA Kalex 10 Giri Andi Farid IZDIHAR Kalex 20 Giri Xavi VIERGE Kalex 21 Giri Jorge MARTIN Kalex 23 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO2