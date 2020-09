È SEMPRE ITALIA Un'altra grande domenica per i colori italiani. Nella classe Moto3 arriva il doppio podio di Tony Arbolino e Denis Foggia, in scia al sud africano Darryn Binder al primo successo nella classe d'esordio, ma è nella Moto2 che arrivano le cose migliori per i piloti tricolori. Luca Marini con una gara di testa, respinge gli attacchi di un bravissimo Sam Lowes e lo infilza nel finale, sfruttando la gara difficile dei suoi più diretti inseguitori Enea Bastianini (6°) e Marco Bezzecchi (7°). Il fratellino di Valentino Rossi sta crescendo e va in fuga nel mondiale con 20 punti di margine su Bastianini, mentre sul podio gli fa compagnia un grandissimo Fabio Di Giannantonio, terzo per tutta la gara e bravo a non farsi riprendere da Navarro e Roberts.

MOTO2 Al via Luca Marini mantiene la prima posizione, mentre chi fa una grandissima partenza è Enea Bastianini, che balza dalla 11° alla 5° posizione. Dietro a Marini si mettono un bravissimo Di Giannantonio (da 4° a 2°), Navarro e Bezzecchi. Enea viene però passato da Lowes, Roberts, Dixon e Vierge nei primi giri, mentre Marini non riesce a scappare e ''Diggia'' lo tiene nel mirino. Se ne vanno in due ma si aggancia subito un Sam Lowes velocissimo. Dietro soffre Bestia, mentre sbaglia Bez, i due scivolano rapidamente in 7° e 12°, mentre si ritirano Bulega, Dalla Porta e Manzi. Nei giri successivi cadono anhe Dixon e Vierge, i due Petronas della Moto2, mentre davanti Lowes passa Di Giannantonio dopo due tentativi (al primo si erano ostacolati in due), cercando di andare subito a riprendere Luca Marini. Il ricongiungimento arriva al giro ma Marini resiste fino a 7 giri dal termine, quando Lowes lo passa e prova ad andarsene. Marini però non ci sta, e a 3 giri dalla fine attacca di nuovo e passa Lowes, che poi sbaglia e si stacca! Trionfo per Luca Marini davanti al britannico e a un generosissimo Di Giannantonio, che resiste al ritorno di Navarro e Roberts. Sesto e settimo alla fine Bastianini e Bezzecchi, che nel mondiale si staccano un po', ma niente è ancora perduto per loro.

MOTO3 Ha un buono spunto in partenza dalla pole Tony Arbolino che riesce a tenersi dietro il gruppo selvaggio nel primo giro con Rodrigo, Arenas e Binder (gran partenza, come sempre, la sua) alle sue spalle. Questi quattro si alternano al vertice nei primi giri, fino a quando, a 16 giri dal termine, John McPhee scivola e stende il leader del mondiale Albert Arenas, facendo un favore ad Ai Ogura, in difficoltà questo weekend e scattato nelle retrovie. L'incidente spezza il gruppo in due, ma i sei fuggitivi vengono ripresi a 9 giri dalla fine da un gruppetto denso di italiani, con Foggia, Vietti, Fenati e Antonelli che si aggiungono alla lotta. Denis Foggia a 8 giri dal termine si mette davanti a fare il ritmo, cercando lo strappo ma non mollano né Binder né Arbolino. Si arriva così all'ultimo giro con un quartetto in lotta composto da Foggia, Binder, Arbolino e Lopez con Garcia poco lontano. Darryn Binder passa Foggia alla 5, aprendo le porte anche ad Arbolino. I due azzurri provano a riprendere il sud africano, che però ne ha di più e va a vincere la sua prima gara in Moto3 davanti a Tony Arbolino e Denis Foggia. Il nuovo leader del mondiale è Ai Ogura, soltanto 11°, ma tanto basta.

ORDINE D'ARRIVO GP CATALUNYA MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Darryn BINDER KTM 38'32.507 2 Tony ARBOLINO Honda +0.103 3 Dennis FOGGIA Honda +0.157 4 Sergio GARCIA Honda +0.232 5 Alonso LOPEZ Husqvarna +0.386 6 Romano FENATI Husqvarna +1.436 7 Jaume MASIA Honda +1.218 8 Celestino VIETTI KTM +1.293 9 Niccolò ANTONELLI Honda +1.928 10 Gabriel RODRIGO Honda +1.932 11 Ai OGURA Honda +2.012 12 Filip SALAC Honda +2.536 13 Raul FERNANDEZ KTM +3.572 14 Stefano NEPA KTM +4.800 15 Ryusei YAMANAKA Honda +5.042 16 Barry BALTUS KTM +5.656 17 Ayumu SASAKI KTM +6.729 18 Kaito TOBA KTM +13.556 19 Jeremy ALCOBA Honda +14.205 20 Riccardo ROSSI KTM +14.437 21 Yuki KUNII Honda +23.202 22 Jason DUPASQUIER KTM +25.032 23 Maximilian KOFLER KTM +35.469 24 Khairul Idham PAWI Honda +35.496 Andrea MIGNO KTM +3 Giri Carlos TATAY KTM +4 Giri Davide PIZZOLI KTM +10 Giri Deniz ÖNCÜ KTM +13 Giri Jose Julian GARCIA Honda +13 Giri John MCPHEE Honda +16 Giri Albert ARENAS KTM +16 Giri

