VENDETTA DA CONSUMARE Neanche il tempo di festeggiare o di smaltire la rabbia per i piloti che lo scorso fine settimana sono stati impegnati a Misano per la seconda volta in 8 giorni, che è già il momento di tornare in pista al Montmelò di Barcellona, un tracciato che potrebbe premiare le caratteristiche di diverse moto, tra tutte Yamaha, Ducati, Suzuki e KTM, le quattro principesse di questa stagione che con i loro cavalieri hanno lanciato l'assalto al trono della MotoGP. Sono al momento quattro i piloti raccolti in classifica in appena 4 punti: Dovizioso, Quartararo, Vinales e Mir, ma anche gli inseguitori non sono lontanissimo, e in 27 punti troviamo ben 10 piloti. Sarà ancora così serrata la situazione al termine del weekend catalano? Di certo Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e soprattutto il leader iridato Andrea Dovizioso, vorranno riscattare il brutto weekend emiliano, per un motivo o per l'altro, e vendicarsi della tripletta messa a segno dagli iberici Vinales, Mir e Pol Espargaro, piazzando un risultato speculare a casa loro.

MONTMELÒ, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Fu nel 1998, grazie agli sforzi della Generalitat catalana, del Comune di Montmeló e la Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), che si iniziò a costruire un circuito che fosse all'altezza di una delle più attrattive capitali europee. Situato a 20 chilometri a nord di Barcelona, fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa di Motociclismo prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori disegnati tra quelli di ultima generazione, è lungo 4,6 km e conta 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo principale è lungo 1047 metri e largo 12. Il record della pista appartiene allo spagnolo Jorge Lorenzo, che nel 2020 in gara girò in 1:40.021 e in qualifica mise la sua Ducati davanti a tutti con il tempo di 1:38.680. La massima velocità toccata in sella a una moto è sempre del 2018, ma appartiene al suo compagno di team di quell'anno, Andrea Dovizioso, che in sella alla GP18 fece arrivare il tachimetro a 348.8 kmh!

CIRCUIT DE CATALUNYA, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sul Circuit de Catalunya a Montmelò, vicino alla città di Barcellona, considerata di livello 5 su 5 (Very hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 27%

Numero di frenate: 10

Curve più impegnative: 1, 10 e 7.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 5, il più alto a pari merito con il Red Bull Ring. Rispetto alla tradizionale collocazione a metà giugno, le temperature dell’asfalto e dell’aria dovrebbero essere più basse, facilitando il raffreddamento dei freni. L’impianto frenante è soggetto ad un enorme stress alla prima curva, complice il rettilineo di 1.047 metri che la precede. Quasi tutte le altre staccate sono invece decise e ravvicinate. In ogni giro del Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti usano i freni 6 volte nelle curve a destra e 3 in quelle a sinistra per un totale di 29 secondi, equivalenti al 30 per cento della durata della gara. Le monoposto di Formula 1 invece utilizzano i freni per meno di 15 secondi al giro, pari al 16 per cento del tempo della loro gara. Ogni giro i piloti della MotoGP esercitano un carico sulla leva del freno di oltre 34 kg. Dalla partenza alla bandiera a scacchi il valore supera gli 8,2 quintali, il più basso delle 4 piste spagnole del Mondiale. In F.1 invece il carico sul pedale che ogni pilota deve esercitare in un giro a Barcellona sfiora gli 8 quintali mentre per l’intero GP raggiunge le 62 tonnellate. ​Delle 9 frenate del Circuit de Barcelona-Catalunya 3 sono classificate come impegnative per i freni, 4 sono di media difficoltà e le restanti 2 poco scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla prima curva: le moto passano da oltre 330 km/h a 100 km/h in poco meno di 5 secondi (4,9 per la precisione). Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 5,4 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge gli 11,6 bar.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DI CATALUNYA

Il tracciato del Montmelò è uno dei preferiti di Valentino Rossi, che vi ha trionfato dieci volte complessive: una in 125, due in 250, una in 500 e sei in MotoGP, l'ultima delle quali nel 2016. Un altro grande interprete del tracciato catalano è Jorge Lorenzo con sei successi (cinque dei quali in MotoGP compreso quello del 2018 con la Ducati). Lo scorso anno invece il maiorchino, oggi tester della Yamaha, cadde portandosi facendo strike con Dovizioso e Rossi, mentre Marc Marquez si involava a vincere il suo terzo GP al Montmelò (Il secondo in MotoGP fu nel 2014, l'altro in 125 nel 2010). Mancando quest'anno i due spagnoli, tra i partenti di domenica l'unico altro oltre a Rossi ad aver già vinto al Montmelò in MotoGP è Andrea Dovizioso (Vinse anche nel 2006 in 250), al termine di una battaglia senazionale proprio con Marquez nel 2017, ma sono ben 7 i piloti dell'attuale MotoGP ad aver già trionfato su questa pista in carriera nelle classi minori: Fabio Quartararo, Johann Zarco (due volte), Alex Marquez (due volte) Tito Rabat, Pol Espargaro, Joan Mir e Maverick Vinales.

ALBO D'ORO Per conoscere i vincitori passati sulla pista di Barcellona basta dare una scorsa dell'albo d'oro del Gran Premio della Catalunya.

PREVISIONI METEO DEL GP CATALUNYA 2020

Previsto tempo discreto per tutto il weekend sulla riviera catalana, con temperature però già autunnali e con vento sostenuto previsto soprattutto per la giornata di venerdì. I dettagli da weather.com:

Venerdì 25 settembre: temperature: max 22°, min 113°; nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 40% vento 34kmh.

Sabato 26 settembre: temperature: max 22°, min 12°; per lo più soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 44% vento 18kmh.

Domenica 27 settembre: temperature: max 22°, min 12°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 58% vento 14kmh

GP CATALUNYA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale così come DAZN, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista romagnola, mentre su TV8 andranno in differita solo qualifiche e gara. Clicca qui per conoscere tutti gli orari del weekend nel dettaglio. Occhio perché la partenza della classe MotoGP è stata posticipata di un'ora per evitare la concomitanza con la Formula 1 e il Gran Premio di Russia.

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2020

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2020

Qui verrà inserita la classifica costruttori dopo il Gran Premio di Catalunya 2020

RISULTATI MOTOGP CATALUNYA 2020

RISULTATI GARA

Domenica 27 settembre 2020, ore 15.00

GRIGLIA DI PARTENZA

Qui verrà inserita la griglia di partenza del Gran Premio di Catalunya 2020

RISULTATI QUALIFICHE MOTOGP CATALUNYA 2020

RISULTATI QUALIFICHE - Q2

Sabato 26 settembre 2020, ore 14.35

RISULTATI QUALIFICHE - Q1

Sabato 26 settembre agosto 2020, ore 14.10

RISULTATI PROVE LIBERE MOTOGP CATALUNYA 2020

RISULTATI FP4

Sabato 26 settembre 2020, ore 13.35

RISULTATI FP3

Sabato 26 settembre 2020, ore 9.55

RISULTATI FP2

Venerdì 25 settembre 2020, ore 14.10

RISULTATI FP1

Venerdì 25 settembre 2020, ore 9.55