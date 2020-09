GP SAN MARINO IN TV Dopo una settimana di pausa si torna in pista con una classifica serratissima e nessun favorito d'obbligo per il primo dei due eventi che si svolgeranno a Misano nei prossimi weekend, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Al vecchio Santamonica, oggi noto come Marco Simoncelli Misano World Circuit, è atteso a un pronto riscatto, rispetto alle ultime tre uscite, tutta la pattuglia della Yamaha, con Fabio Quartararo e Maverick Vinales che si aspettano di tornare ai livelli visti negli esordi di Jerez, e Valentino Rossi che, con Franco Morbidelli, sono pronti a ben figurare nel GP di casa del pilota di Tavullia, che dista una manciata di km da Misano Adriatico. Ma anche la Ducati è attesa alla prova del nove su una pista che lo scorso anno l'ha vista in difficoltà, con Dovizioso, Petrucci, Miller, Zarco e il rientrante Bagnaia, tutti in grado di giocarsi buone carte. Non si possono però non menzionare le KTM, che con Binder e Oliveira hanno già vinto due gare a sorpresa in questo avvio di stagione, prendendo anche una pole con Pol Espargaro. Infine le Suzuki di Mir e Rins, due spine nel fianco per chiunque in questo mondiale in cui Honda e Aprilia non sembrano della partita, vista anche l'assenza di Marc Marquez. Di seguito tutti gli orari del primo weekend romagnolo con le sessioni e il canale TV o web dove potete seguire l'evento, senza perdervi neanche un secondo. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà trasmesso in diretta tv sia Sky Sport MotoGP HD che su TV8. In streaming sarà possibile vedere la gara a pagamento su Sky Go, Now TV e DAZN, mentre vi suggeriamo sempre di accompagnare ogni sessione con le dirette scritte di Motorbox. Ultima informazione: quella di Misano sarà la prima gara di questa stagione con pubblico sugli spalti: bentornata passione!

COME GUARDARE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 4 settembre

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 1

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 1

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 1

11.50-12.20 - Moto E, Prove libere 1

13.15-13.55 - Moto3, Prove libere 2

14.10-14.55 - MotoGP, Prove libere 2

15.10-15.50 - Moto2, Prove libere 2

16.05-16.35 - MotoE, Prove libere 2

Sabato 5 settembre

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 3

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 3

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 3

11.50-12.20 - Moto E, Prove Libere 3

12.35-12.50 - Moto3, Qualifica 1

13.00-13.15 - Moto3, Qualifica 2

13.30-14.00 - MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25 - MotoGP, Qualifica 1

14.35-14.50 - MotoGP, Qualifica 2

15.05-15.20 - Moto2, Qualifica 1

15.30-15.45 - Moto2, Qualifica 2

16.05 - MotoE, E-Pole

Domenica 6 settembre

08.40-09.00 - Moto3, Warm Up

09.10-09.30 - Moto2, Warm Up

09.40-10.00 - MotoGP, Warm Up

10.50 - MotoE, Gara

11.00 - Moto3, Gara

12.20 - Moto2, Gara

14.00 - MotoGP, Gara

