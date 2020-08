VIA ALLE VENDITE La Regione Emilia Romagna ha concesso una deroga alle sue stesse ordinanze anti-Covid per far sì che i due eventi del Motomondiale del Misano World Circuit - Marco Simoncelli possano essere a porte aperte, per un pubblico limitato di 10.000 persone al giorno. E così nei weekend del 11-13 settembre e del 18-20 settembre, per i Gran Premi di San Marino e della Riviera di Rimini, e dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, è già stato attivato il circuito di ticketing per le tribune, e di rimborsi per i posti prato già venduti nei mesi scorsi, visto che non sarà possibile accedervi a causa delle normative anti Covid-19. Il poco pubblico presente (meno del 10% della capienza complessiva dell'impianto) sarà ben distanziato: oltre due metri sulle 15 tribune che sono state designate per accogliere il pubblico. Sarà possibile accedere e lasciare l'impianto da 19 divesi punti sicuri con 700 steward coinvolti.

COME VEDERE IL GP DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI DAL VIVO?

Potrà accedere al circuito per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini solamente chi è già in possesso di un biglietto, già acquistato in precedenza per il weekend dell'11-13 settembre. Le tribune interessate sono:

Tribuna A

Tribuna B

Tribuna C

Tribuna Centrale

Tribuna D

Tribuna D Biker (potranno accedere ma senza moto)

Tribuna Misanino

Tribuna D Top

Tribuna Brutapela Gold

Tribuna Brutapela settori A, B, C e D

Chi possiede un biglietto per la Tribuna Brutapela E, F, G o H, potrà accedere alla Tribuna E numerata con seggiolini, posta innanzi al maxischermo. I biglietti con il nuovo posto assegnato saranno consegnati direttamente all'ingresso. C'è la possibilità di rifiutare il cambio e chiedere un rimborso secondo le modalità previste e descritte qui.

IMPORTANTE! Il biglietto già acquistato deve essere confermato, accoppiandolo al nominativo. Da giovedì 20 agosto 2020 i possessori dei biglietti dovranno obbligatoriamente rendere nominativo il proprio tagliando, collegandosi con il sito:

https://www.rimborso.info/personalizzazione

A procedura avvenuta verrà inviata una mail nominativa che bisognerà presentare assieme al biglietto all'ingresso dell'autodromo. Tutte le informazioni dettagliate al sito:

www.misanocircuit.com

Non sarà possibile accedere se si è in possesso di un biglietto prato. Di seguito le modalità di rimborso.

A causa delle normative anti-Covid non sarà possibile tenere aperti i settori prato del Misano World Circuit - Marco Simoncelli. Chiunque sia già in possesso di un tagliando, potrà chiedere il rimborso. Le zone interessate sono:

Biglietto Circolare Prato e Tribune Venerdì

Biglietto Prato 3 giorni

Biglietto Prato sabato

Biglietto Prato Domenica

Si potrà fare richiesta di rimborso direttamente dal canale utilizzato per l'acquisto.

Per gli acquisti su Ticketone: sito internet https://www.rimborso.info

Per gli acquisti sul sito ufficiali: sito internet www.misanocircuit.com nella pagina relativa all'evento

Per gli acquisti per mezzo di agenzie, alberghi e simili, le richieste vanno inoltrate direttamente a coloro che li hanno emessi.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL GP EMILIA ROMAGNA E DELLA RIVIERA DI RIMINI?

L'ingresso sarà consentito solamente con tagliando nominativo. Le prevendite saranno attive a breve sul sito internet di TicketOne e sul sito ufficiale del Misano World Circuit - Marco Simoncelli nella pagina relativa all'evento.