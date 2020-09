GP SAN MARINO Una domenica entusiasmante per l'Italia nella classe Moto2! Tripletta azzurra e doppietta del team Sky VR46 con Luca Marini che vince di prepotenza il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul compagno di team Marco Bezzecchi e sul futuro ducatista Enea Bastianini! La gara era andata via sorniona per i primi 20 giri, con i tre italiani più o meno tranquillamente davanti, poi un errore di Marini a cui è entrata la folle, ha riportato sotto Bezzecchi ed è scoppiata la bagarre, con Bastianini che è rientrato approfittando del duello rusticano tra i due durato tre giri. Alla fine l'ha comunque spuntata Marini, che ora nel mondiale comanda con 112 punti contro i 95 di Bastianini e gli 85 di Bezzecchi. Nella classe Moto3 invece poca fortuna per i piloti dello Stivale, con Tony Arbolino sesto e la gara che è andata a John McPhee davanti a Ogura e Suzuki, il giappo-riccionese del team Sic58 che aveva vinto qui l'anno scorso. Cade invece il leader del mondiale Albert Arenas, che lascia riavvicinare un po' tutti in classifica.

MOTO2 Al via il terzetto di piloti italiani Marini, Bezzecchi e Bastianini occupa tutta la prima fila in quanto il poleman Sam Lowes scatta dalla pitlane per scontare la penalità ricevuta in Stiria per guida pericolosa, mentre Remy Gardner, secondo ieri in qualifica, non è riuscito a recuperare dalla caduta di ieri. Assente, infine, Jorge Martin, fermato dal Covid-19. Allo spegnimento dei semafori partono benissimo Luca Marini e Marco Bezzecchi, che provano a staccarsi subito dagli inseguitori, con Bastianini a inseguire in un gruppetto con Schrotter, Vierge, Luthi e Di Giannantonio. Marini prende un minimo margine sul compagno Bezzecchi che a sua volta scappa un po' su Bastianini e la situazione resta stabile fino a circa dieci giri dal termine, quando il futuro pilota della Ducati fa un errore e smette di rimontare sui primi due. La vittoria se la giocano i ragazzi dell'Academy VR46, con il fratello di Valentino che commette un errore al Carro e viene passato dal Bez. Da lì in poi inizia una bagarre clamorosa tra i due che ha favorito il rientro di Enea Bastianini e Xavi Vierge per gli ultimi 3 giri! Marini riesce però a scappare, Bastianini insidia Bez, ma le posizioni rimangono queste per una tripletta storica! Quarto Vierge, poi Fernandez, Luthi e Di Giannantonio. con Lowes grandissimo ottavo e Nagashima caduto.

MOTO3 In mattinata c'à stata la solita imprevedibile gara della classe Moto3: in partenza scattano bene Ogura e Suzuki, ma anche Tony Arbolino, che si mette subito nelle primissime posizioni, mentre escono di scena due dei protagonisti più attesi, Raul Fernandez e Celestino Vietti, centrati in pieno da Sergio Garcia. Si sviluppa così la solita gara di gruppo, con Rodrigo, Binder e Masia che si fanno vedere là davanti nelle prime fasi assieme ad Arbolino, Ogura, Suzuki e Foggia. A 9 giri dalla fine si ritira Darryl Binder, che si imbarca cadendo davanti a Foggia, il quale si salva per miracolo, ma scivola indietro. Della partita sono anche il leader del mondiale Arenas, il britannico McPhee, lo spagnolo Aloba e gli italiani Fenati, Migno e Antonelli. A 2 giri dalla fine cade proprio Albert Arenas e la sua caduta taglia in due il gruppone, con gli italiani che finiscono tutti nella seconda parte. E così in un ultimo giro inredibile, con qualcosa come una ventina di sorpassi nelle prime posizioni, la spunta un bravissimo John McPhee che precede l'arrembante coppia giapponese composta da Ai Ogura e Tatsuki Suzuki. Il migliore degli italiani è Tony Arbolino, sesto, poi tanti altri in zona punti: Fenati 8°, Foggia 9°, Migno 10°, Antonelli 11°, Rossi 13° e Nepa 14°.

ORDINE D'ARRIVO GP SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Luca MARINI Kalex 40'41.774 2 Marco BEZZECCHI Kalex +0.799 3 Enea BASTIANINI Kalex +0.897 4 Xavi VIERGE Kalex +2.177 5 Augusto FERNANDEZ Kalex +8.307 6 Thomas LUTHI Kalex +9.046 7 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up +9.971 8 Sam LOWES Kalex +16.485 9 Aron CANET Speed Up +17.036 10 Joe ROBERTS Kalex +17.209 11 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +17.741 12 Marcos RAMIREZ Kalex +19.152 13 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +21.946 14 Simone CORSI MV Agusta +22.005 15 Nicolò BULEGA Kalex +24.404 16 Jake DIXON Kalex +24.663 17 Stefano MANZI MV Agusta +27.442 18 Somkiat CHANTRA Kalex +32.671 19 Bo BENDSNEYDER NTS +35.844 20 Kasma DANIEL Kalex +46.463 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +1 Giro Hafizh SYAHRIN Speed Up +4 Giri Marcel SCHROTTER Kalex +7 Giri Andi Farid IZDIHAR Kalex +9 Giri Jesko RAFFIN NTS +10 Giri Edgar PONS Kalex +13 Giri Jorge NAVARRO Speed Up +15 Giri Hector GARZO Kalex +19 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO MONDIALE MOTO2

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Luca MARINI Kalex ITA 112 2 Enea BASTIANINI Kalex ITA 95 3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 85 4 Jorge MARTIN Kalex SPA 79 5 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 68 6 Sam LOWES Kalex GBR 67 7 Xavi VIERGE Kalex SPA 59 8 Aron CANET Speed Up SPA 50 9 Joe ROBERTS Kalex USA 45 10 Thomas LUTHI Kalex SWI 45 11 Remy GARDNER Kalex AUS 41 12 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 39 13 Marcel SCHROTTER Kalex GER 37 14 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 36 15 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 19 16 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 17 17 Stefano MANZI MV Agusta ITA 15 18 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 12 19 Jake DIXON Kalex GBR 12 20 Hector GARZO Kalex SPA 12 21 Nicolò BULEGA Kalex ITA 12 22 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5 23 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 24 Dominique AEGERTER NTS SWI 4 25 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 3 26 Somkiat CHANTRA Kalex THA 3 27 Simone CORSI MV Agusta ITA 3 28 Edgar PONS Kalex SPA 29 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA 30 Kasma DANIEL Kalex MAL 31 Jesko RAFFIN NTS SWI 32 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

ORDINE D'ARRIVO GP SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 John MCPHEE Honda 39'48.952 2 Ai OGURA Honda +0.037 3 Tatsuki SUZUKI Honda +0.232 4 Jeremy ALCOBA Honda +0.393 5 Gabriel RODRIGO Honda +0.490 6 Tony ARBOLINO Honda +0.543 7 Jaume MASIA Honda +0.833 8 Romano FENATI Husqvarna +0.928 9 Dennis FOGGIA Honda +0.976 10 Andrea MIGNO KTM +1.121 11 Niccolò ANTONELLI Honda +1.554 12 Ryusei YAMANAKA Honda +1.691 13 Riccardo ROSSI KTM +1.921 14 Stefano NEPA KTM +1.961 15 Carlos TATAY KTM +2.239 16 Deniz ÖNCÜ KTM +3.927 17 Kaito TOBA KTM +8.517 18 Davide PIZZOLI KTM +11.399 19 Jason DUPASQUIER KTM +11.679 20 Filip SALAC Honda +11.835 21 Khairul Idham PAWI Honda +18.331 22 Maximilian KOFLER KTM +18.598 23 Yuki KUNII Honda +18.891 24 Barry BALTUS KTM +41.938 25 Sergio GARCIA Honda +1'01.077 Albert ARENAS KTM +2 Giri Darryn BINDER KTM +9 Giri Ayumu SASAKI KTM +17 Giri Alonso LOPEZ Husqvarna +17 Giri Raul FERNANDEZ KTM 0 Giro Celestino VIETTI KTM 0 Giro

CLASSIFICA CAMPIONATO MONDIALE MOTO3