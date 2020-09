BENTORNATO PUBBLICO Questo fine settimana a Misano assisteremo un primo passo verso un ritorno alla normalità, grazie alla presenza di 10.000 spettatori al giorno sugli spalti del World Circuit - Marco Simoncelli. Sarà la sesta tappa di un Mondiale combatuttissimo e affascinante, pervaso dall'equilibrio in cui i piloti di almeno quattro moto - Yamaha, Ducati, Suzuki e la sorpresa KTM - possono vincere. E allora vedremo se Fabio Quartararo, qui secondo lo scorso anno, riuscirà a difendere la vetta della classifica dagli assalti di Andrea Dovizioso (a -3) e degli altri sette piloti racchiusi in 27 punti tra cui Valentino Rossi, ma non solo. Altri outsider sono attesi al varco, come il rientrante Pecco Bagnaia, in quello che - senza Marquez - è diventato un campionato avvincente e dai contorni incertissimi.

MISANO ADRIATICO, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Il tracciato di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972, subendo diverse modifiche nel corso dei primi anni di attività. Dopo dieci gare ospitate tra il 1980 e il 1993 (3 GP di San Marino e uno d'Italia) la pista romagnola è diventata appuntamento fisso del Motomondiale dal 2007 come GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il tracciato gira in senso orario per un totale di 16 curve, sei a sinistra e dieci a destra, una lunghezza di 4,2km. Sono diversi i rettifili, il più lungo dei quali misura 530 metri con una larghezza di 14. Il record del tracciato in gara appartiene ad Andrea Dovizioso, che lo ha realizzato nel 2018 in 1'32''678, un secondo più lento della pole position del suo compagno di allora, Jorge Lorenzo, che scattò davanti a tutti con il super tempo di 1'31''629. Nessuno ha mai toccato i 300kmh a Misano in sella a una moto, ma lo stesso Dovizioso ci è andato vicinissimo nel 2015, sempre su una Ducati, fermandosi a 299,5 kmh.

MISANO WORLD CIRCUIT, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista Misano World Circuit, sulla riviera romagnola, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 34%

Numero di frenate: 12

Curve più impegnative: 8, 1 e 7.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il Misano World Circuit Marco Simoncelli rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, il più basso di tutte le piste affrontate quest’anno: Jerez e Brno hanno valore 4, Spielberg 5. L’estrema tortuosità della pista, ben evidenziata dal rettilineo più lungo che misura appena 530 metri, impedisce di raggiungere, anche solo in un punto, i 300 km/h. Pur essendoci 16 curve solo in 3 di esse il delta di velocità tra l’inizio e la fine della frenata supera i 100 km/h. D’altro canto il raffreddamento degli impianti potrebbe essere ostacolato dalle elevate temperature ambientali. ​In ogni giro del Misano World Circuit Marco Simoncelli i piloti usano i freni 12 volte per un totale di 31 secondi. Queste 12 frenate sono tutte diverse tra di loro, vuoi per lo spazio di frenata vuoi per il tempo di frenata, o ancora per la velocità iniziale o il carico sulla leva. Il terzo settore della pista è quello in cui i freni si utilizzano più volte, ben 5, cioè in tutte le curve presenti in questa sezione. Invece nel primo settore sono azionati solo in 3 delle 5 curve e in una di queste la riduzione di velocità è veramente modesta, appena 35 km/h. ​​Delle 12 frenate del Misano World Circuit Marco Simoncelli 3 sono classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà e le restanti 6 poco scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla ottava curva: le moto passano da 268 km/h a 79 km/h per un gap di velocità di 189 km/h ottenuto azionando i freni per 4,7 secondi. I piloti esercitano un carico di 5,9 kg sulla leva del freno, subiscono una decelerazione di 1,5 g e nel frattempo percorrono 209 metri.​

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DI SAN MARINO

Nelle tredici edizioni del Gran Premio sin qui disputate, ben otto sono state le vittorie spagnole, contro le quattro italiane e la singola australiana riportata da Casey Stoner nel 2007 sulla Ducati. Ducati che ha vinto solo due volte a Misano, nel 1997 e nel 2018, quando Andrea Dovizioso sugellò il tris italiano portato a compimento da Lorenzo Dalla Porta in Moto3 e da Francesco Bagnaia in Moto2. Quella è stata la prima vittoria del Dovi a Misano, mentre i piloti più vincenti nella classe regina sono, con tre affermazioni a testa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Marc Marquez, l'ultima delle quali per quest'ultimo arrivata lo scorso anno, dopo un duello all'ultima curva con il giovane Fabio Quartararo. Per quanto riguarda le moto, ai due successi Ducati si aggiungono le 5 vittorie della Honda e le 6 della Yamaha. Tra i piloti iscritti alla MotoGP hanno già vinto su questa pista, ma in categorie minori, anche Johann Zarco (Moto2), Pol Espargaro (Moto2) e Alex Rins (due volte in Moto3)

ALBO D'ORO Tutte le edizioni dell'albo d'oro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

PREVISIONI METEO DEL GP SAN MARINO 2020

Previsto tempo sereno per tutto il weekend sulla Riviera di Rimini, con le piogge che dovrebbero imperversare solo a inizio settimana prossima. Se così fosse, crema solare raccomandata per per i 10.000 al giorno che giungeranno a Misano Adriatico. I dettagli da weather.com:

Venerdì 4 settembre: temperature: max 26°, min 17°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 61% vento 14kmh.

Sabato 5 settembre: temperature: max 27°, min 17°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 58% vento 13kmh.

Domenica 6 settembre: temperature: max 28°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 58% vento 14kmh

GP SAN MARINO 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale così come DAZN, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista austriaca, mentre su TV8 andranno in diretta in chiaro solo qualifiche e gara. Clicca qui per conoscere tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

Qui verranno inserite le classifiche iridate dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

RISULTATI MOTOGP SAN MARINO 2020

RISULTATI GARA

Domenica 6 settembre 2020, ore 14.00

GRIGLIA DI PARTENZA

Qui verrà inserita la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

RISULTATI QUALIFICHE MOTOGP SAN MARINO 2020

RISULTATI QUALIFICHE - Q2

Sabato 5 settembre 2020, ore 14.35

RISULTATI QUALIFICHE - Q1

Sabato 5 settembre agosto 2020, ore 14.10

RISULTATI PROVE LIBERE MOTOGP SAN MARINO 2020

RISULTATI FP4

Sabato 5 settembre 2020, ore 13.30

RISULTATI FP3

Sabato 5 settembre 2020, ore 9.55

RISULTATI FP2

Venerdì 4 settembre 2020, ore 14.10

RISULTATI FP1

Venerdì 4 settembre 2020, ore 9.55