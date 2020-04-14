Stats MotoGP

Motomondiale, albo d'oro Gran Premio di San Marino

Avatar di Simone Valtieri,

1 ora fa - L'albo d'oro del GP di San Marino, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, 500, 350, 250, 125, 80, 50
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

GRAN PREMIO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI La seconda tappa italiana del calendario del Motomondiale ha esordito nel 1981 con la denominazione più semplice di Gran Premio di San Marino, ed è stato organizzato inizialmente tra Imola e il Mugello. Si è passati per la prima volta alla pista di Misano Adriatico nel 1985 e per soli tre anni. L'evento è stato poi tolto dal calendario, e disputato altre due volte al Mugello nel 1991 e nel 1993. Dal 2007 l'evento è tornato tappa fissa del Motomondiale con la nuova denominazione di GP di San Marino e della Riviera di Rimini, ospitato stabilmente a inizio settembre dal Santamonica di Misano Adriatico, oggi noto come Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nel 2020 e nel 2021, causa pandemia, si è corsa sulla stessa pista anche il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2007Misano AdriaticoCasey Stoner (Ducati)AUS
2008Misano AdriaticoValentino Rossi (Yamaha)ITA
2009Misano AdriaticoValentino Rossi (Yamaha)ITA
2010Misano AdriaticoDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2011Misano AdriaticoJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2012Misano AdriaticoJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2013Misano AdriaticoJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2014Misano AdriaticoValentino Rossi (Yamaha)ITA
2015Misano AdriaticoMarc Márquez (Honda)SPA
2016Misano AdriaticoDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2017Misano AdriaticoMarc Márquez (Honda)SPA
2018Misano AdriaticoAndrea Dovizioso (Ducati)ITA
2019Misano AdriaticoMarc Márquez (Honda)SPA
2020Misano AdriaticoFranco Morbidelli (Yamaha)ITA
2021Misano AdriaticoFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2022Misano AdriaticoFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2023Misano AdriaticoJorge Martin (Ducati)SPA
2024Misano AdriaticoNon disputato  
2025Misano AdriaticoMarc Márquez (Ducati)SPA
2026Misano AdriaticoMarc Márquez (Ducati)SPA

ALBO D'ORO GP DELL'EMILIA ROMAGNA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020Misano AdriaticoMaverick Viñales (Yamaha)SPA
2021Misano AdriaticoMarc Márquez (Honda)SPA
2024Misano AdriaticoEnea Bastianini (Ducati)ITA

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2010Misano AdriaticoToni Elías (Moriwaki)SPA
2011Misano AdriaticoMarc Márquez (Suter)SPA
2012Misano AdriaticoMarc Márquez (Suter)SPA
2013Misano AdriaticoPol Espargaró (Kalex)SPA
2014Misano AdriaticoEsteve Rabat (Kalex)SPA
2015Misano AdriaticoJohann Zarco (Kalex)FRA
2016Misano AdriaticoLorenzo Baldassarri (Kalex)ITA
2017Misano AdriaticoThomas Lüthi (Kalex)SVI
2018Misano AdriaticoFrancesco Bagnaia (Kalex)ITA
2019Misano AdriaticoAugusto Fernández (Kalex)SPA
2020Misano AdriaticoLuca Marini (Kalex)ITA
2021Misano AdriaticoRaul Fernández (Kalex)SPA
2022Misano AdriaticoAlonso Lopez (Boscoscuro)SPA
2023Misano AdriaticoPedro Acosta (Kalex)SPA
2024Misano AdriaticoNon disputato  
2025Misano AdriaticoCelestino Vietti (Boscoscuro)ITA
2026Misano AdriaticoManu Gonzalez (Kalex)SPA

ALBO D'ORO GP DELL'EMILIA ROMAGNA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020Misano AdriaticoEnea Bastianini (Kalex)ITA
2021Misano AdriaticoSam Lowes (Kalex)GBR
2024Misano AdriaticoCelestino Vietti (Kalex)ITA

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2012Misano AdriaticoSandro Cortese (KTM)GER
2013Misano AdriaticoÁlex Rins (KTM)SPA
2014Misano AdriaticoÁlex Rins (Honda)SPA
2015Misano AdriaticoEnea Bastianini (Honda)ITA
2016Misano AdriaticoBrad Binder (KTM)SAF
2017Misano AdriaticoRomano Fenati (Honda)ITA
2018Misano AdriaticoLorenzo Dalla Porta (Honda)ITA
2019Misano AdriaticoTatsuki Suzuki (Honda)JPN
2020Misano AdriaticoJohn McPhee (Honda)GBR
2021Misano AdriaticoDennis Foggia (Honda)ITA
2022Misano AdriaticoDennis Foggia (Honda)ITA
2023Misano AdriaticoDavid Alonso (GasGas)COL
2024Misano AdriaticoNon disputato  
2025Misano AdriaticoJosé Antonio Rueda (KTM)SPA
2026Misano AdriaticoMaximo Quiles (KTM)SPA

ALBO D'ORO GP DELL'EMILIA ROMAGNA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020Misano AdriaticoRomano Fenati (Husqvarna) ITA
2021Misano AdriaticoDennis Foggia (Honda)ITA
2024Misano AdriaticoDavid Alonso (CF Moto)COL

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE MOTOE

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2019Misano (gara-1)Matteo Ferrari (Energica)ITA
  Misano (gara-2)Matteo Ferrari (Energica)ITA
2020Misano AdriaticoMatteo Ferrari (Energica)ITA
2021Misano (gara-1)Jordi Torres (Energica)SPA
  Misano (gara-2)Matteo Ferrari (Energica)ITA
2022Misano (gara-1)Mattia Casadei (Energica)ITA
  Misano (gara-2)Matteo Ferrari (Energica)ITA
2023Misano (gara-1)Mattia Casadei (Ducati)ITA
  Misano (gara-2)Jonathan Spinelli (Ducati)ITA
2024Misano AdriaticoNon disputato  
2025Misano (gara-1)Alessandro Zaccone (Ducati)ITA
  Misano (gara-2)Matteo Ferrari (Ducati)ITA

ALBO D'ORO GP DELL'EMILIA ROMAGNA, CLASSE MOTOE

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020Misano (gara-1)Dominique Aegerter (Energica)SVI
  Misano (gara-2)Matteo Ferrari (Energica)ITA

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE 500

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1981ImolaMarco Lucchinelli (Suzuki)ITA
1982MugelloFreddie Spencer (Honda)USA
1983ImolaKenny Roberts (Yamaha)USA
1984MugelloRandy Mamola (Honda)USA
1985Misano AdriaticoEddie Lawson (Yamaha)USA
1986Misano AdriaticoEddie Lawson (Yamaha)USA
1987Misano AdriaticoRandy Mamola (Yamaha)USA
1991MugelloWayne Rainey (Yamaha)USA
1993MugelloMichael Doohan (Honda)AUS

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE 250

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1981ImolaAnton Mang (Kawasaki)GER
1982MugelloAnton Mang (Kawasaki)GER
1984MugelloManfred Herweh (Rotax)GER
1985Misano AdriaticoCarlos Lavado (Yamaha)VEN
1986Misano AdriaticoTadahiko Taira (Yamaha)JPN
1987Misano AdriaticoLoris Reggiani (Aprilia)ITA
1991MugelloLuca Cadalora (Honda)ITA
1993MugelloLoris Capirossi (Honda)ITA
2007Misano AdriaticoJorge Lorenzo (Aprilia)SPA
2008Misano AdriaticoÁlvaro Bautista (Aprilia)SPA
2009Misano AdriaticoHéctor Barberá (Aprilia)SPA

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1981ImolaLoris Reggiani (Minarelli)ITA
1983ImolaMaurizio Vitali (MBA)ITA
1984MugelloMaurizio Vitali (MBA)ITA
1985Misano AdriaticoFausto Gresini (Garelli)ITA
1986Misano AdriaticoAugust Auinger (MBA)GER
1987Misano AdriaticoFausto Gresini (Garelli)ITA
1991MugelloPeter Öttl (Bakker-Rotax)GER
1993MugelloDirk Raudies (Honda)GER
2007Misano AdriaticoMattia Pasini (Aprilia)ITA
2008Misano AdriaticoGábor Talmácsi (Aprilia)UNG
2009Misano AdriaticoJulián Simón (Aprilia)SPA
2010Misano AdriaticoMarc Márquez (Derbi)SPA
2011Misano AdriaticoNicolás Terol (Aprilia)SPA

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE 80

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1984MugelloGerhard Waibel (Real)GER
1985Misano AdriaticoJorge Martínez (Derbi)SPA
1986Misano AdriaticoPier Paolo Bianchi (Seel)ITA
1987Misano AdriaticoManuel Herreros (Derbi)SPA

ALBO D'ORO GP DI SAN MARINO, CLASSE 50

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1981ImolaRicardo Tormo (Bultaco)SPA
1982MugelloEugenio Lazzarini (Garelli)ITA
1983ImolaRicardo Tormo (Bultaco)SPA

VINCITORI GP DI SAN MARINO, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGP500M2250M312550-80ME
1Marc MárquezSPA85   2     1    
2Matteo FerrariITA6               6
3Jorge LorenzoITA43     1        
4Valentino RossiITA33              
5Francesco BagnaiaITA32   1          
6Daniel PedrosaSPA22              
7Eddie LawsonUSA2   2            
  Randy MamolaUSA2   2            
9Anton MangGER2       2        
10Loris ReggianiITA2       1   1    
11Álex RinsSPA2         2      
  Dennis FoggiaITA2         2      
13Fausto GresiniITA2           2    
  Maurizio VitaliITA2           2    
15Ricardo TormoSPA2             2  
16Mattia CasadeiITA2               2
17Andrea DoviziosoITA11              
  Casey StonerAUS11              
  Jorge MartinSPA11              
20Freddie SpencerUSA1   1            
  Kenny RobertsUSA1   1            
  Marco LucchinelliITA1   1            
  Michael DoohanAUS1   1            
  Wayne RaineyUSA1   1            
25Augusto FernándezSPA1     1          
  Esteve RabatSPA1     1          
  Johann ZarcoFRA1     1          
  Lorenzo BaldassarriITA1     1          
  Pol EspargaróSPA1     1          
  Thomas LüthiSVI1     1          
  Toni ElíasSPA1     1          
  Raul FernándezSPA1     1          
  Alonso LopezSPA1     1          
  Pedro AcostaSPA1     1          
  Celestino ViettiITA1     1          
  Manu GonzalezSPA1     1          
37Álvaro BautistaSPA1       1        
  Carlos LavadoVEN1       1        
  Héctor BarberáSPA1       1        
  Loris CapirossiITA1       1        
  Luca CadaloraITA1       1        
  Manfred HerwehGER1       1        
  Tadahiko TairaJPN1       1        
44Brad BinderSAF1         1      
  Enea BastianiniITA1         1      
  Lorenzo Dalla PortaITA1         1      
  Romano FenatiITA1         1      
  Sandro CorteseGER1         1      
  Tatsuki SuzukiJPN1         1      
  David AlonsoCOL1         1      
  José Antonio RuedaSPA1         1      
  Maximo QuilesSPA1         1      
53August AuingerGER1           1    
  Dirk RaudiesGER1           1    
  Gábor TalmácsiUNG1           1    
  Julián SimónSPA1           1    
  Mattia PasiniITA1           1    
  Nicolás TerolSPA1           1    
  Peter ÖttlGER1           1    
60Eugenio LazzariniITA1             1  
  Gerhard WaibelGER1             1  
  Jorge MartínezSPA1             1  
  Manuel HerrerosSPA1             1  
  Pier Paolo BianchiITA1             1  
64Jordi TorresSPA1               1
  Jonathan SpinelliITA1               1
  Alessandro ZacconeITA1               1

VINCITORI GP DI EMILIA ROMAGNA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGPM2M3ME
1Enea BastianiniITA211    
2Maverick ViñalesSPA11      
  Marc MárquezSPA11      
4 Sam LowesGBR1   1    
  Celestino ViettiITA1   1    
6Romano FenatiITA1     1  
  Dennis FoggiaITA1     1  
  David AlonsoCOL1     1  
9Matteo FerrariITA1       1
  Dominique AegerterSVI1       1
VEDI ANCHE
Albo d'oro MotoGP, Moto3, Moto2, 500, 250, 125
Albo d'oro Motomondiale

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche