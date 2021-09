GRAN PREMIO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI La seconda tappa italiana del calendario del Motomondiale ha esordito nel 1981 con la denominazione più semplice di Gran Premio di San Marino, ed è stato organizzato inizialmente tra Imola e il Mugello. Si è passati per la prima volta alla pista di Misano Adriatico nel 1985 e per soli tre anni. L'evento è stato poi tolto dal calendario, e disputato altre due volte al Mugello nel 1991 e nel 1993. Dal 2007 l'evento è tornato tappa fissa del Motomondiale con la nuova denominazione di GP di San Marino e della Riviera di Rimini, ospitato stabilmente a inizio settembre dal Santamonica di Misano Adriatico, oggi noto come Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nel 2020 e nel 2021, causa pandemia, si è corsa sulla stessa pista anche il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.

VEDI ANCHE

Anno Circuito Pilota Naz. 2007 Misano Adriatico Casey Stoner (Ducati) AUS 2008 Misano Adriatico Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2009 Misano Adriatico Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2010 Misano Adriatico Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2011 Misano Adriatico Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2012 Misano Adriatico Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2013 Misano Adriatico Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2014 Misano Adriatico Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2015 Misano Adriatico Marc Márquez (Honda) SPA 2016 Misano Adriatico Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2017 Misano Adriatico Marc Márquez (Honda) SPA 2018 Misano Adriatico Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2019 Misano Adriatico Marc Márquez (Honda) SPA 2020 Misano Adriatico Franco Morbidelli (Yamaha) ITA 2021 Misano Adriatico

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Misano Adriatico Maverick Viñales (Yamaha) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Misano Adriatico Toni Elías (Moriwaki) SPA 2011 Misano Adriatico Marc Márquez (Suter) SPA 2012 Misano Adriatico Marc Márquez (Suter) SPA 2013 Misano Adriatico Pol Espargaró (Kalex) SPA 2014 Misano Adriatico Esteve Rabat (Kalex) SPA 2015 Misano Adriatico Johann Zarco (Kalex) FRA 2016 Misano Adriatico Lorenzo Baldassarri (Kalex) ITA 2017 Misano Adriatico Thomas Lüthi (Kalex) SVI 2018 Misano Adriatico Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 2019 Misano Adriatico Augusto Fernández (Kalex) SPA 2020 Misano Adriatico Luca Marini (Kalex) ITA 2021 Misano Adriatico Raul Fernández (Kalex) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Misano Adriatico Enea Bastianini (Kalex) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Misano Adriatico Sandro Cortese (KTM) GER 2013 Misano Adriatico Álex Rins (KTM) SPA 2014 Misano Adriatico Álex Rins (Honda) SPA 2015 Misano Adriatico Enea Bastianini (Honda) ITA 2016 Misano Adriatico Brad Binder (KTM) SAF 2017 Misano Adriatico Romano Fenati (Honda) ITA 2018 Misano Adriatico Lorenzo Dalla Porta (Honda) ITA 2019 Misano Adriatico Tatsuki Suzuki (Honda) JPN 2020 Misano Adriatico John McPhee (Honda) GBR 2021 Misano Adriatico Dennis Foggia (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Misano Adriatico Romano Fenati (Husqvarna) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 2019 Misano (gara-1) Matteo Ferrari (Energica) ITA Misano (gara-2) Matteo Ferrari (Energica) ITA 2020 Misano Matteo Ferrari (Energica) ITA 2021 Misano (gara-1) Jordi Torres (Energica) SPA Misano (gara-2)

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Misano (gara-1) Dominique Aegerter (Energica) SVI Misano (gara-2) Matteo Ferrari (Energica) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1981 Imola Marco Lucchinelli (Suzuki) ITA 1982 Mugello Freddie Spencer (Honda) USA 1983 Imola Kenny Roberts (Yamaha) USA 1984 Mugello Randy Mamola (Honda) USA 1985 Misano Adriatico Eddie Lawson (Yamaha) USA 1986 Misano Adriatico Eddie Lawson (Yamaha) USA 1987 Misano Adriatico Randy Mamola (Yamaha) USA 1991 Mugello Wayne Rainey (Yamaha) USA 1993 Mugello Michael Doohan (Honda) AUS

Anno Circuito Pilota Naz. 1981 Imola Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Mugello Anton Mang (Kawasaki) GER 1984 Mugello Manfred Herweh (Rotax) GER 1985 Misano Adriatico Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1986 Misano Adriatico Tadahiko Taira (Yamaha) JPN 1987 Misano Adriatico Loris Reggiani (Aprilia) ITA 1991 Mugello Luca Cadalora (Honda) ITA 1993 Mugello Loris Capirossi (Honda) ITA 2007 Misano Adriatico Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Misano Adriatico Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2009 Misano Adriatico Héctor Barberá (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1981 Imola Loris Reggiani (Minarelli) ITA 1983 Imola Maurizio Vitali (MBA) ITA 1984 Mugello Maurizio Vitali (MBA) ITA 1985 Misano Adriatico Fausto Gresini (Garelli) ITA 1986 Misano Adriatico August Auinger (MBA) GER 1987 Misano Adriatico Fausto Gresini (Garelli) ITA 1991 Mugello Peter Öttl (Bakker-Rotax) GER 1993 Mugello Dirk Raudies (Honda) GER 2007 Misano Adriatico Mattia Pasini (Aprilia) ITA 2008 Misano Adriatico Gábor Talmácsi (Aprilia) UNG 2009 Misano Adriatico Julián Simón (Aprilia) SPA 2010 Misano Adriatico Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Misano Adriatico Nicolás Terol (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1984 Mugello Gerhard Waibel (Real) GER 1985 Misano Adriatico Jorge Martínez (Derbi) SPA 1986 Misano Adriatico Pier Paolo Bianchi (Seel) ITA 1987 Misano Adriatico Manuel Herreros (Derbi) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1981 Imola Ricardo Tormo (Bultaco) SPA 1982 Mugello Eugenio Lazzarini (Garelli) ITA 1983 Imola Ricardo Tormo (Bultaco) SPA

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 250 M3 125 50-80 ME 1 Marc Márquez SPA 6 3 2 1 2 Jorge Lorenzo SPA 4 3 1 3 Valentino Rossi ITA 3 3 4 Daniel Pedrosa SPA 2 2 5 Eddie Lawson USA 2 2 Randy Mamola USA 2 2 7 Anton Mang GER 2 2 8 Loris Reggiani ITA 2 1 1 9 Álex Rins SPA 2 2 10 Fausto Gresini ITA 2 2 Maurizio Vitali ITA 2 2 12 Ricardo Tormo SPA 2 2 13 Matteo Ferrari ITA 2 2 14 Andrea Dovizioso ITA 1 1 Casey Stoner AUS 1 1 16 Freddie Spencer USA 1 1 Kenny Roberts USA 1 1 Marco Lucchinelli ITA 1 1 Michael Doohan AUS 1 1 Wayne Rainey USA 1 1 21 Augusto Fernández SPA 1 1 Esteve Rabat SPA 1 1 Francesco Bagnaia ITA 1 1 Johann Zarco FRA 1 1 Lorenzo Baldassarri ITA 1 1 Pol Espargaró SPA 1 1 Thomas Lüthi SVI 1 1 Toni Elías SPA 1 1 Raul Fernández SPA 1 1 30 Álvaro Bautista SPA 1 1 Carlos Lavado VEN 1 1 Héctor Barberá SPA 1 1 Loris Capirossi ITA 1 1 Luca Cadalora ITA 1 1 Manfred Herweh GER 1 1 Tadahiko Taira JPN 1 1 37 Brad Binder SAF 1 1 Enea Bastianini ITA 1 1 Lorenzo Dalla Porta ITA 1 1 Romano Fenati ITA 1 1 Sandro Cortese GER 1 1 Tatsuki Suzuki JPN 1 1 Dennis Foggia ITA 1 1 44 August Auinger GER 1 1 Dirk Raudies GER 1 1 Gábor Talmácsi UNG 1 1 Julián Simón SPA 1 1 Mattia Pasini ITA 1 1 Nicolás Terol SPA 1 1 Peter Öttl GER 1 1 51 Eugenio Lazzarini ITA 1 1 Gerhard Waibel GER 1 1 Jorge Martínez SPA 1 1 Manuel Herreros SPA 1 1 Pier Paolo Bianchi ITA 1 1 56 Jordi Torres SPA 1 1

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP M2 M3 ME 1 Maverick Viñales SPA 1 1 2 Enea Bastianini ITA 1 1 3 Romano Fenati ITA 1 1 4 Matteo Ferrari ITA 1 1 Dominique Aegerter SVI 1 1