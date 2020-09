ROULETTE MISANO Dopo due settimane di pausa la MotoGP torna con un doppio appuntamento al circuito di Misano Adriatico. Questo weekend è la volta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e il carrozzone della MotoGP ci arriva con una classifica cortissima, con ben nove piloti in appena 27 punti. Fabio Quartararo è sicuramente il favorito d'obbligo, non solo perché è il leader del mondiale, ma soprattutto perché lo scorso anno qui fu l'unico a mettere i bastoni tra le ruote a Marc Marquez (ancora assente). Dovrà vedersela soprattutto con i suoi compagni di moto Maverick Vinales, Valentino Rossi e Franco Morbidelli, ma anche con il ducatista Andrea Dovizioso, che nella graduatoria riservata ai piloti insegue a soli 3 punti di distanza. Occhio anche ai tanti outsider su Ducati (Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Danilo Petrucci), KTM (Pol Espargaro, Brad Binder e Miguel Oliveira) e Suzuki (Joan Mir e Alex Rins). Noi vi racconteremo in diretta ogni singolo istante in pista di questo avvincente fine settimana, finalmente con pubblico, visto che ogni giorno è stato permesso l'accesso alla pista a 10.000 fan!

Gli orari tv del weekend di Misano Adriatico | Tutte le info e i risultati del GP San Marino e Riviera di Rimini 2020 | Classifica piloti e costruttori | Calendario MotoGP 2020

La sessione LIVE inizierà alle ore 13.45. Segui il Gran Premio di Stiria 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.