Autore:

La Redazione

"VENTI" DI GLORIA Saranno 20 i Gran Premi del Motomondiale 2020, e questo era noto da tempo visto l'inserimento del GP della Finlandia al Kymiring. Ciò che non si conosce sono le date ufficiali e l'ordine degli appuntamenti, che sono stati svelati in anteprima da Speedweek. Manca ovviamente l'ufficializzazione da parte della Federazione Motociclistica Internazionale ma le indiscrezioni che arrivano dalla testata tedesca ci illustrano il quadro completo dei GP per tutte e tre classi del Motomondiale nel 2019.

NOVITÀ I centauri della MotoGP, Moto2 e Moto3 scenderebbero in pista da marzo (6-8 a Losail) a novembre (13-15 a Valencia) per 20 weekend di gara che toccheranno quattro continenti (America, Asia, Europa e Oceania). Due gli appuntamenti italiani: al Mugello si disputerà il GP d'Italia nel weekend del 29 al 31 maggio, a Misano Adriatico il GP di San Marino e della Riviera di Rimini nel weekend del 11-13 settembre. La gara in Thailandia passerebbe da ottobre a marzo, Austin e Argentina invertirebbero il loro ordine così come Germania e Olanda. I back-to-back sarebbero quattro. Di seguito il calendario completo con tanto di date dei test pre-season 2020, ufficializzato il 24 agosto 2019.

Programma dei test pre-season MotoGP 2020

25-27 novembre 2019 - Jerez de la Frontera (Spagna)

2-4 febbraio 2020 - Sepang (Malesia)

7-9- febbraio 2020 - Sepang (Malesia)

22-24 febbraio 2020 - Losail (Qatar)

Calendario (Non ufficiale) della stagione MotoGP 2020