GARA BIS A JEREZ Replay! Per la prima volta nella storia della MotoGP (La Formula 1 lo ha sperimentato un paio di settimane fa) si torna a correre sulla stessa pista a distanza di una settimana, dopo il GP di Spagna di domenica scorsa. Il Covid-19 ha generato questo campionato compresso e con alcune gare bis (ce ne saranno anche a Spielberg, Misano e Valencia), per cui i piloti avranno la possibilità di riscattarsi se il primo weekend è andato male, o confermarsi se è già andato bene. Alla prima schiera appartiene Valentino Rossi, che non è riuscito a trovare il feeling con moto e gomme lo scorso weekend, ma anche Danilo Petrucci e Cal Crutchlow. Della seconda schiera invece fa parte tutto il podio iberico, con il fresco vincitore Fabio Quartararo che proverà la doppietta e Maverick Vinales e Andrea Dovizioso che cercheranno di impedirglielo. Punto interrogativo invece sulla presenza di Alex Rins, mentre Marc Marquez sicuramente non ce la farà a essere della partita (proverà a rientrare per Brno), entrambi sono usciti con un omero rotto dal GP di Spagna.

JEREZ DE LA FRONTERA, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

La pista di Jerez de la Frontera, intitolata negli ultimi anni alla memoria del compianto Angel Nieto, è stata costruita nel 1986 e ha ospitato il suo primo Gran Premio la stagione successiva. Il circuito è un vero e proprio catino bollente dove rimbomba il calore dei tifosi spagnoli, in passato presenti in oltre 250.000, sebbene quest'anno già la prima delle due gare del weekend si sia svolta a porte chiuse a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, e la stessa sorte toccherà al GP-bis per la prima volta chiamato Gran Premio dell'Andalusia. La lunghezza della pista è di 4.423 metri o di 4.428 a seconda della configurazione, ed è stata ripavimentata nel 2005. Ci sono in totale 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra con una carreggiata larga 11 metri e il rettilineo più lungo di appena 607 metri. Si gira in senso orario. Il record in gara appartiene a Marc Marquez, che lo scorso anno lo ha tolto a Jorge Lorenzo, e sulla sua Honda ha stabilito il fast lap del GP 2019 in 1'38''051, ma il giro più veloce di sempre appartiene al giovane Fabio Quartararo, sabato scorso ha ritoccato il primato che già gli apparteneva di quasi due decimi, scendendo dal 1'36''880 del 2019 al 1'36''705 di quest'anno.

JEREZ DE LA FRONTERA, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista Angel Nieto di Jerez de la Frontera, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 34%

Numero di frenate: 11

Curve più impegnative: 1, 6 e 13.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il Circuito de Jerez Angel Nieto rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, eguagliato dalle piste di Aragon e Brno.

Sui 4.423 metri della pista si alternano curve lente, veloci e velocissime: le 13 curve rappresentano il 31 per cento della lunghezza totale ed offrono numerosi punti utili per i sorpassi. I notevoli cambi di pendenza richiedono una moto maneggevole e ben bilanciata, oltre che stabile in frenata.​ Ogni giro i piloti sono chiamati ad usare i freni 11 volte per un totale di 33 secondi. In questo calcolo sono comprese anche 3 frenate, alle curve 4, 7 e 10, in cui la decelerazione è inferiore ai 30 km/h e l’utilizzo dei freni non supera il secondo e mezzo. Sommando tutte le forze esercitate da un pilota sulla leva Brembo del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi il valore supera i 970 kg, valore inferiore solo alla pista di Misano: in pratica ogni giro un pilota è chiamato ad uno sforzo di 39 kg. ​Delle 11 frenate del Circuito de Jerez 2 sono classificate come impegnative per i freni, 6 sono di media difficoltà, mentre le restanti 3 hanno un’incidenza leggera sugli impianti frenanti. La staccata più complessa è quella alla sesta curva: i piloti iniziano a frenare a 292 km/h e concludono l’operazione solo dopo 5,3 secondi in cui percorrono 236 metri, quando la velocità è di 67 km/h. ​

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DI ANDALUSIA 2020

Per la prima volta nella storia si corre un Gran Premio con la denominazione di Gran Premio dell'Andalusia. Dal 1990 la pista di Jerez è sede fissa del Gran Premio di Spagna, nei primi anni della MotoGP fu terreno di caccia assoluto per Valentino Rossi, in grado di vincere cinque delle prime 8 edizioni del GP della classe regina, al quale agginuge il successo del 2016 per un totale di sei, unico non spagnolo degli ultimi sette anni prima dell'affermazion di domenica scorsa del giovane francese Fabio Quartararo. Un altro maestro della pista andalusa è Jorge Lorenzo, con 3 affermazioni, al pari di Marc Marquez, primo nelle edizioni 2018 e 2019. Tra i piloti iscritti al mondiale 2020 vanta vittorie su questa pista anche Pol Espargaro, due nelle categorie inferiori (125 nel 2010 e Moto2 nel 2012).

PREVISIONI METEO DEL GP ANDALUSIA 2020

Bentornati nella fornace! Previsto caldo torrido per tutto il weekend in Andalusia, esattamente come avvenuto lo scorsa settimana, con appena un paio di gradi in meno sul termometro. Team e piloti dovranno affrontare nuovamente le tantissime difficoltà extra della domenica passata, tra cui la disidratazione e trovare una gomma che duri a lungo con queste temperature. I dettagli da weather.com:

Venerdì 24 luglio: temperature: max 34°, min 19°; poco nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 45% vento 18kmh.

Sabato 25 luglio: temperature: max 35°, min 19°; sereno, precipitazioni 0%, umidità 42% vento 14kmh.

Domenica 26 luglio: temperature: max 36°, min 20°; sereno, precipitazioni 0%, umidità 43% vento 14kmh.

GP ANDALUSIA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

RISULTATI MOTOGP ANDALUSIA 2020

