GRAN PREMIO DI SPAGNA L'evento più longevo tra quello disputati in Spagna (oltre ai GP di Catalunya, Aragona e della Comuntà Valenciana) è stato organizzato per la prima volta nel lontano 1951, in quella che fu la terza stagione del Motomondiale. Da allora si è quasi sempre disputato (tranne tra il 1956 e il 1960), ospitando tutte le classi iridate, dalla 50 fino agli assi della MotoGP su tre diversi circuiti: il Montjuic di Barcellona, il madrileno Jarama e, dal 1987 in poi (a eccezione del 1988) sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera, intitolato dal 2018 con il nome del pilota che più volte ha trionfato al GP di Spagna: la leggenda Angel Nieto, scomparso l'anno precedente.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Jerez de la Frontera Sete Gibernau (Honda) SPA 2005 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Jerez de la Frontera Loris Capirossi (Ducati) ITA 2007 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2008 Jerez de la Frontera Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2009 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2010 Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2012 Jerez de la Frontera Casey Stoner (Honda) AUS 2013 Jerez de la Frontera Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2014 Jerez de la Frontera Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2016 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2017 Jerez de la Frontera Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2018 Jerez de la Frontera Marc Márquez (Honda) SPA 2019 Jerez de la Frontera Marc Márquez (Honda) SPA 2020 Jerez de la Frontera Fabio Quartararo (Yamaha) FRA 2021 Jerez de la Frontera Jack Miller (Ducati) AUS

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Jerez de la Frontera Toni Elías (Moriwaki) SPA 2011 Jerez de la Frontera Andrea Iannone (Suter) ITA 2012 Jerez de la Frontera Pol Espargaró (Kalex) SPA 2013 Jerez de la Frontera Esteve Rabat (Kalex) SPA 2014 Jerez de la Frontera Mika Kallio (Kalex) FIN 2015 Jerez de la Frontera Jonas Folger (Kalex) GER 2016 Jerez de la Frontera Sam Lowes (Kalex) GBR 2017 Jerez de la Frontera Álex Márquez (Kalex) SPA 2018 Jerez de la Frontera Lorenzo Baldassarri (Kalex) ITA 2019 Jerez de la Frontera Lorenzo Baldassarri (Kalex) ITA 2020 Jerez de la Frontera Luca Marini (Kalex) ITA 2021 Jerez de la Frontera Fabio Di Giannantonio (Kalex) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Jerez de la Frontera Romano Fenati (FTR Honda) ITA 2013 Jerez de la Frontera Maverick Viñales (KTM) SPA 2014 Jerez de la Frontera Romano Fenati (KTM) ITA 2015 Jerez de la Frontera Danny Kent (Honda) GBR 2016 Jerez de la Frontera Brad Binder (KTM) SAF 2017 Jerez de la Frontera Arón Canet (Honda) SPA 2018 Jerez de la Frontera Philipp Öttl (KTM) GER 2019 Jerez de la Frontera Niccolò Antonelli (Honda) ITA 2020 Jerez de la Frontera Albert Arenas (KTM) SPA 2021 Jerez de la Frontera Pedro Acosta (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Jerez de la Frontera Eric Granado (Energica) BRA 2021 Jerez de la Frontera Alessandro Zaccone (Energica) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1951 Montjuïc Umberto Masetti (Gilera) ITA 1952 Montjuïc Leslie Graham (MV Agusta) GBR 1953 Montjuïc Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR 1954 Montjuïc Dickie Dale (MV Agusta) GBR 1955 Montjuïc Reg Armstrong (Gilera) IRL 1957 Montjuïc John Surtees (MV Agusta) GBR 1958 Montjuïc John Surtees (MV Agusta) GBR 1959 Montjuïc Peter Ferbrache (Matchless) GBR 1960 Montjuïc Jim Redman (Norton) RHO 1968 Montjuïc Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1969 Jarama Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Montjuïc Angelo Bergamonti (MV Agusta) ITA 1971 Jarama Dave Simmonds (Kawasaki) GBR 1972 Montjuïc Chas Mortimer (Yamaha) GBR 1973 Jarama Phil Read (MV Agusta) GBR 1978 Jarama Pat Hennen (Suzuki) USA 1979 Jarama Kenny Roberts (Yamaha) USA 1980 Jarama Kenny Roberts (Yamaha) USA 1982 Jarama Kenny Roberts (Yamaha) USA 1983 Jarama Freddie Spencer (Honda) USA 1984 Jarama Eddie Lawson (Honda) USA 1985 Jarama Freddie Spencer (Honda) USA 1986 Jarama Wayne Gardner (Honda) AUS 1987 Jerez de la Frontera Wayne Gardner (Honda) AUS 1988 Jarama Kevin Magee (Yamaha) AUS 1989 Jerez de la Frontera Eddie Lawson (Honda) USA 1990 Jerez de la Frontera Wayne Rainey (Yamaha) USA 1991 Jerez de la Frontera Michael Doohan (Honda) AUS 1992 Jerez de la Frontera Michael Doohan (Honda) AUS 1993 Jerez de la Frontera Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1994 Jerez de la Frontera Michael Doohan (Honda) AUS 1995 Jerez de la Frontera Alberto Puig (Honda) SPA 1996 Jerez de la Frontera Michael Doohan (Honda) AUS 1997 Jerez de la Frontera Àlex Crivillé (Honda) SPA 1998 Jerez de la Frontera Àlex Crivillé (Honda) SPA 1999 Jerez de la Frontera Àlex Crivillé (Honda) SPA 2000 Jerez de la Frontera Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA 2001 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1951 Montjuïc Tommy Wood (Velocette) GBR 1954 Montjuïc Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR 1969 Jarama Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Montjuïc Angelo Bergamonti (MV Agusta) ITA 1971 Jarama Teuvo Länsivuori (Yamaha) FIN 1972 Montjuïc Bruno Kneubühler (Yamaha) SVI 1973 Jarama Adu Celso-Santos (Yamaha) BRA 1974 Montjuïc Víctor Palomo (Yamaha) SPA 1975 Jarama Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1976 Montjuïc Kork Ballington (Yamaha) SAF 1977 Jarama Michel Rougerie (Yamaha) FRA 1979 Jarama Kork Ballington (Kawasaki) SAF

Anno Circuito Pilota Naz. 1953 Montjuïc Enrico Lorenzetti (Moto Guzzi) ITA 1961 Montjuïc Gary Hocking (MV Agusta) RHO 1962 Montjuïc Jim Redman (Honda) RHO 1963 Montjuïc Tarquinio Provini (Moto Morini) ITA 1964 Montjuïc Tarquinio Provini (Benelli) ITA 1965 Montjuïc Phil Read (Yamaha) GBR 1966 Montjuïc Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Montjuïc Phil Read (Yamaha) GBR 1968 Montjuïc Phil Read (Yamaha) GBR 1969 Jarama Santiago Herrero (Ossa) SPA 1970 Montjuïc Kent Andersson (Yamaha) SVE 1971 Jarama Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1972 Montjuïc Renzo Pasolini (Aermacchi) ITA 1973 Jarama John Dodds (Yamaha) AUS 1974 Montjuïc John Dodds (Yamaha) AUS 1975 Jarama Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1976 Montjuïc Gianfranco Bonera (Harley Davidson) ITA 1977 Jarama Takazumi Katayama (Yamaha) JPN 1978 Jarama Gregg Hansford (Kawasaki) AUS 1979 Jarama Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1980 Jarama Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1981 Jarama Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Jarama Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1983 Jarama Hervé Guilleux (Kawasaki) FRA 1984 Jarama Sito Pons (Cobas-Rotax) SPA 1985 Jarama Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1986 Jarama Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1987 Jerez de la Frontera Martin Wimmer (Yamaha) GER 1988 Jarama Sito Pons (Honda) SPA 1989 Jerez de la Frontera Luca Cadalora (Yamaha) ITA 1990 Jerez de la Frontera Luca Cadalora (Yamaha) ITA 1991 Jerez de la Frontera Helmut Bradl (Honda) GER 1992 Jerez de la Frontera Loris Reggiani (Aprilia) ITA 1993 Jerez de la Frontera Tetsuya Harada (Yamaha) JPN 1994 Jerez de la Frontera Jean-Philippe Ruggia (Aprilia) FRA 1995 Jerez de la Frontera Tetsuya Harada (Yamaha) JPN 1996 Jerez de la Frontera Max Biaggi (Aprilia) ITA 1997 Jerez de la Frontera Ralf Waldmann (Honda) GER 1998 Jerez de la Frontera Loris Capirossi (Aprilia) ITA 1999 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Aprilia) ITA 2000 Jerez de la Frontera Ralf Waldmann (Aprilia) GER 2001 Jerez de la Frontera Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Jerez de la Frontera Fonsi Nieto (Aprilia) SPA 2003 Jerez de la Frontera Toni Elías (Aprilia) SPA 2004 Jerez de la Frontera Roberto Rolfo (Honda) ITA 2005 Jerez de la Frontera Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2006 Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2007 Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Jerez de la Frontera Mika Kallio (KTM) FIN 2009 Jerez de la Frontera Hiroshi Aoyama (Honda) JPN

Anno Circuito Pilota Naz. 1951 Montjuïc Guido Leoni (FB-Mondial) ITA 1952 Montjuïc Emilio Mendogni (Moto Morini) ITA 1953 Montjuïc Angelo Copeta (MV Agusta) ITA 1954 Montjuïc Tarquinio Provini (FB-Mondial) ITA 1955 Montjuïc Luigi Taveri (MV Agusta) SVI 1961 Montjuïc Tom Phillis (Honda) AUS 1962 Montjuïc Kunimitsu Takahashi (Honda) JPN 1963 Montjuïc Luigi Taveri (Honda) SVI 1964 Montjuïc Luigi Taveri (Honda) SVI 1965 Montjuïc Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1966 Montjuïc Bill Ivy (Yamaha) GBR 1967 Montjuïc Bill Ivy (Yamaha) GBR 1968 Montjuïc Salvador Cañellas (Bultaco) SPA 1969 Jarama Cees van Dongen (Suzuki) OLA 1970 Montjuïc Ángel Nieto (Derbi) SPA 1971 Jarama Ángel Nieto (Derbi) SPA 1972 Montjuïc Kent Andersson (Yamaha) SVE 1973 Jarama Chas Mortimer (Yamaha) GBR 1974 Montjuïc Benjamín Grau (Derbi) SPA 1975 Jarama Paolo Pileri (Morbidelli) ITA 1976 Montjuïc Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA 1977 Jarama Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA 1978 Jarama Eugenio Lazzarini (MBA) ITA 1979 Jarama Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1980 Jarama Pier Paolo Bianchi (MBA) ITA 1981 Jarama Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1982 Jarama Ángel Nieto (Garelli) SPA 1983 Jarama Ángel Nieto (Garelli) SPA 1984 Jarama Ángel Nieto (Garelli) SPA 1985 Jarama Pier Paolo Bianchi (MBA) ITA 1986 Jarama Fausto Gresini (Garelli) ITA 1987 Jerez de la Frontera Fausto Gresini (Garelli) ITA 1988 Jarama Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Jerez de la Frontera Àlex Crivillé (JJ Cobas-Rotax) SPA 1990 Jerez de la Frontera Hans Spaan (Honda) OLA 1991 Jerez de la Frontera Noboru Ueda (Honda) JPN 1992 Jerez de la Frontera Ralf Waldmann (Honda) GER 1993 Jerez de la Frontera Kazuto Sakata (Honda) JPN 1994 Jerez de la Frontera Kazuto Sakata (Aprilia) JPN 1995 Jerez de la Frontera Haruchika Aoki (Honda) JPN 1996 Jerez de la Frontera Haruchika Aoki (Honda) JPN 1997 Jerez de la Frontera Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1998 Jerez de la Frontera Kazuto Sakata (Aprilia) JPN 1999 Jerez de la Frontera Masao Azuma (Honda) JPN 2000 Jerez de la Frontera Emilio Alzamora (Honda) SPA 2001 Jerez de la Frontera Masao Azuma (Honda) JPN 2002 Jerez de la Frontera Lucio Cecchinello (Aprilia) ITA 2003 Jerez de la Frontera Lucio Cecchinello (Aprilia) ITA 2004 Jerez de la Frontera Marco Simoncelli (Aprilia) ITA 2005 Jerez de la Frontera Marco Simoncelli (Aprilia) ITA 2006 Jerez de la Frontera Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2007 Jerez de la Frontera Gábor Talmácsi (Aprilia) UNG 2008 Jerez de la Frontera Simone Corsi (Aprilia) ITA 2009 Jerez de la Frontera Bradley Smith (Aprilia) GBR 2010 Jerez de la Frontera Pol Espargaró (Derbi) SPA 2011 Jerez de la Frontera Nicolás Terol (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1984 Jarama Pier Paolo Bianchi (Huvo-Casal) ITA 1985 Jarama Jorge Martínez (Derbi) SPA 1986 Jarama Jorge Martínez (Derbi) SPA 1987 Jerez de la Frontera Jorge Martínez (Derbi) SPA 1988 Jarama Stefan Dörflinger (Krauser) SVI 1989 Jerez de la Frontera Herri Torrontegui (Krauser) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1962 Montjuïc Hans-Georg Anscheidt (Kreidler) GER 1963 Montjuïc Hans-Georg Anscheidt (Kreidler) GER 1964 Montjuïc Hans-Georg Anscheidt (Kreidler) GER 1965 Montjuïc Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1966 Montjuïc Luigi Taveri (Honda) SVI 1967 Montjuïc Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER 1968 Montjuïc Hans-Georg Anscheidt (Suzuki) GER 1969 Jarama Aalt Toersen (Kreidler) OLA 1970 Montjuïc Salvador Cañellas (Derbi) SPA 1971 Jarama Jan de Vries (Kreidler) OLA 1972 Montjuïc Ángel Nieto (Derbi) SPA 1973 Jarama Jan de Vries (Kreidler) OLA 1974 Montjuïc Henk van Kessel (Kreidler) OLA 1975 Jarama Ángel Nieto (Kreidler) SPA 1976 Montjuïc Ángel Nieto (Bultaco) SPA 1977 Jarama Ángel Nieto (Bultaco) ITA 1978 Jarama Eugenio Lazzarini (Kreidler) ITA 1979 Jarama Eugenio Lazzarini (Kreidler) ITA 1980 Jarama Eugenio Lazzarini (Iprem) ITA 1981 Jarama Ricardo Tormo (Bultaco) SPA 1982 Jarama Stefan Dörflinger (Kreidler) SVI 1983 Jarama Eugenio Lazzarini (Garelli) ITA