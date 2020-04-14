GRAN PREMIO D'ARAGONA È il più recente degli appuntamenti spagnoli in calendario, dopo il GP di Spagna, di Catalunya e della Comunità Valenciana. Inaugurato nel 2010, il Gran Premio di Aragona si è sempre svolto sulla pista del Motorland Aragon vicino ad Alcaniz, e ha ospitato oltre alle tre classi attuali del motomondiale, anche per due volte la 125, prima che venisse sostituita dalla Moto3.

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Alcaniz Casey Stoner (Ducati) AUS 2011 Alcaniz Casey Stoner (Honda) AUS 2012 Alcaniz Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2013 Alcaniz Marc Márquez (Honda) SPA 2014 Alcaniz Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2015 Alcaniz Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2016 Alcaniz Marc Márquez (Honda) SPA 2017 Alcaniz Marc Márquez (Honda) SPA 2018 Alcaniz Marc Márquez (Honda) SPA 2019 Alcaniz Marc Márquez (Honda) SPA 2020 Alcaniz Alex Rins (Suzuki) SPA 2021 Alcaniz Francesco Bagnaia (Ducati) ITA 2022 Alcaniz Enea Bastianini (Ducati) ITA 2024 Alcaniz Marc Márquez (Ducati) SPA 2025 Alcaniz Marc Márquez (Ducati) SPA 2026 Alcaniz Marc Márquez (Ducati) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Alcaniz Franco Morbidelli (Yamaha) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Alcaniz Andrea Iannone (Speed Up) ITA 2011 Alcaniz Marc Márquez (Suter) SPA 2012 Alcaniz Pol Espargaró (Kalex) SPA 2013 Alcaniz Nicolás Terol (Suter) SPA 2014 Alcaniz Maverick Viñales (Kalex) SPA 2015 Alcaniz Esteve Rabat (Kalex) SPA 2016 Alcaniz Sam Lowes (Kalex) GBR 2017 Alcaniz Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Alcaniz Brad Binder (KTM) SAF 2019 Alcaniz Brad Binder (KTM) SAF 2020 Alcaniz Sam Lowes (Kalex) GBR 2021 Alcaniz Raul Fernandez (Kalex) SPA 2022 Alcaniz Pedro Acosta (Kalex) SPA 2024 Alcaniz Jake Dixon (Kalex) GBR 2025 Alcaniz Deniz Oncu (Kalex) TUR 2026 Alcaniz Alonso Lopez (Kalex) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Alcaniz Sam Lowes (Kalex) GBR

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Alcaniz Luis Salom (Kalex KTM) SPA 2013 Alcaniz Álex Rins (KTM) SPA 2014 Alcaniz Romano Fenati (KTM) ITA 2015 Alcaniz Miguel Oliveira (KTM) POR 2016 Alcaniz Jorge Navarro (Honda) SPA 2017 Alcaniz Joan Mir (Honda) SPA 2018 Alcaniz Jorge Martín (Honda) SPA 2019 Alcaniz Arón Canet (KTM) SPA 2020 Alcaniz Jaume Masia (Honda) SPA 2021 Alcaniz Dennis Foggia (Honda) ITA 2022 Alcaniz Izan Guevara (GasGas) SPA 2024 Alcaniz José Antonio Rueda (KTM) SPA 2025 Alcaniz David Munoz (Forward) SPA 2026 Alcaniz Maximo Quiles (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2020 Alcaniz Jaume Masia (Honda) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Alcaniz Pol Espargaró (Derbi) SPA 2011 Alcaniz Nicolás Terol (Aprilia) SPA

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP M2 M3 125 1 Marc Márquez SPA 9 8 1 2 Brad Binder SAF 2 2 3 Casey Stoner AUS 2 2 Jorge Lorenzo SPA 2 2 5 Nicolás Terol SPA 2 1 1 Pol Espargaró SPA 2 1 1 7 Daniel Pedrosa SPA 1 1 Francesco Bagnaia ITA 1 1 Enea Bastianini ITA 1 1 10 Andrea Iannone ITA 1 1 Esteve Rabat SPA 1 1 Franco Morbidelli ITA 1 1 Maverick Viñales SPA 1 1 Sam Lowes GBR 1 1 Raul Fernandez SPA 1 1 Pedro Acosta SPA 1 1 Jake Dixon GBR 1 1 Deniz Oncu TUR 1 1 Alonso Lopez SPA 1 1 20 Álex Rins SPA 1 1 Arón Canet SPA 1 1 Joan Mir SPA 1 1 Jorge Martín SPA 1 1 Jorge Navarro SPA 1 1 Luis Salom SPA 1 1 Miguel Oliveira POR 1 1 Romano Fenati ITA 1 1 Dennis Foggia ITA 1 1 Izan Guevara SPA 1 1 José Antonio Rueda SPA 1 1 David Munoz SPA 1 1 Maximo Quiles SPA 1 1

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