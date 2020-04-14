L'albo d'oro del Gran Premio d'Aragona di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 125
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GRAN PREMIO D'ARAGONA È il più recente degli appuntamenti spagnoli in calendario, dopo il GP di Spagna, di Catalunya e della Comunità Valenciana. Inaugurato nel 2010, il Gran Premio di Aragona si è sempre svolto sulla pista del Motorland Aragon vicino ad Alcaniz, e ha ospitato oltre alle tre classi attuali del motomondiale, anche per due volte la 125, prima che venisse sostituita dalla Moto3.
- Albo d'oro Gran Premio d'Aragona, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio d'Aragona, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio d'Aragona, classe Moto3
- Albo d'oro Gran Premio d'Aragona, classe 125
- Vincitori del Gran Premio d'Aragona - Piloti
ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE MOTOGP
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2010
|Alcaniz
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|2011
|Alcaniz
|Casey Stoner (Honda)
|AUS
|2012
|Alcaniz
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|2013
|Alcaniz
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2014
|Alcaniz
|Jorge Lorenzo (Yamaha)
|SPA
|2015
|Alcaniz
|Jorge Lorenzo (Yamaha)
|SPA
|2016
|Alcaniz
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2017
|Alcaniz
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2018
|Alcaniz
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2019
|Alcaniz
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2020
|Alcaniz
|Alex Rins (Suzuki)
|SPA
|2021
|Alcaniz
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|ITA
|2022
|Alcaniz
|Enea Bastianini (Ducati)
|ITA
|2024
|Alcaniz
|Marc Márquez (Ducati)
|SPA
|2025
|Alcaniz
|Marc Márquez (Ducati)
|SPA
|2026
|Alcaniz
|Marc Márquez (Ducati)
|SPA
ALBO D'ORO GP DI TERUEL, CLASSE MOTOGP
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2020
|Alcaniz
|Franco Morbidelli (Yamaha)
|ITA
ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE MOTO2
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2010
|Alcaniz
|Andrea Iannone (Speed Up)
|ITA
|2011
|Alcaniz
|Marc Márquez (Suter)
|SPA
|2012
|Alcaniz
|Pol Espargaró (Kalex)
|SPA
|2013
|Alcaniz
|Nicolás Terol (Suter)
|SPA
|2014
|Alcaniz
|Maverick Viñales (Kalex)
|SPA
|2015
|Alcaniz
|Esteve Rabat (Kalex)
|SPA
|2016
|Alcaniz
|Sam Lowes (Kalex)
|GBR
|2017
|Alcaniz
|Franco Morbidelli (Kalex)
|ITA
|2018
|Alcaniz
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2019
|Alcaniz
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2020
|Alcaniz
|Sam Lowes (Kalex)
|GBR
|2021
|Alcaniz
|Raul Fernandez (Kalex)
|SPA
|2022
|Alcaniz
|Pedro Acosta (Kalex)
|SPA
|2024
|Alcaniz
|Jake Dixon (Kalex)
|GBR
|2025
|Alcaniz
|Deniz Oncu (Kalex)
|TUR
|2026
|Alcaniz
|Alonso Lopez (Kalex)
|SPA
ALBO D'ORO GP DI TERUEL, CLASSE MOTO2
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2020
|Alcaniz
|Sam Lowes (Kalex)
|GBR
ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE MOTO3
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2012
|Alcaniz
|Luis Salom (Kalex KTM)
|SPA
|2013
|Alcaniz
|Álex Rins (KTM)
|SPA
|2014
|Alcaniz
|Romano Fenati (KTM)
|ITA
|2015
|Alcaniz
|Miguel Oliveira (KTM)
|POR
|2016
|Alcaniz
|Jorge Navarro (Honda)
|SPA
|2017
|Alcaniz
|Joan Mir (Honda)
|SPA
|2018
|Alcaniz
|Jorge Martín (Honda)
|SPA
|2019
|Alcaniz
|Arón Canet (KTM)
|SPA
|2020
|Alcaniz
|Jaume Masia (Honda)
|SPA
|2021
|Alcaniz
|Dennis Foggia (Honda)
|ITA
|2022
|Alcaniz
|Izan Guevara (GasGas)
|SPA
|2024
|Alcaniz
|José Antonio Rueda (KTM)
|SPA
|2025
|Alcaniz
|David Munoz (Forward)
|SPA
|2026
|Alcaniz
|Maximo Quiles (KTM)
|SPA
ALBO D'ORO GP DI TERUEL, CLASSE MOTO3
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2020
|Alcaniz
|Jaume Masia (Honda)
|SPA
ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE 125
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2010
|Alcaniz
|Pol Espargaró (Derbi)
|SPA
|2011
|Alcaniz
|Nicolás Terol (Aprilia)
|SPA
VINCITORI GP D'ARAGONA, PILOTI
|Pos.
|Pilota
|Naz.
|Vittorie
|MGP
|M2
|M3
|125
|1
|Marc Márquez
|SPA
|9
|8
|1
|2
|Brad Binder
|SAF
|2
|2
|3
|Casey Stoner
|AUS
|2
|2
|Jorge Lorenzo
|SPA
|2
|2
|5
|Nicolás Terol
|SPA
|2
|1
|1
|Pol Espargaró
|SPA
|2
|1
|1
|7
|Daniel Pedrosa
|SPA
|1
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|1
|1
|Enea Bastianini
|ITA
|1
|1
|10
|Andrea Iannone
|ITA
|1
|1
|Esteve Rabat
|SPA
|1
|1
|Franco Morbidelli
|ITA
|1
|1
|Maverick Viñales
|SPA
|1
|1
|Sam Lowes
|GBR
|1
|1
|Raul Fernandez
|SPA
|1
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|1
|1
|Jake Dixon
|GBR
|1
|1
|Deniz Oncu
|TUR
|1
|1
|Alonso Lopez
|SPA
|1
|1
|20
|Álex Rins
|SPA
|1
|1
|Arón Canet
|SPA
|1
|1
|Joan Mir
|SPA
|1
|1
|Jorge Martín
|SPA
|1
|1
|Jorge Navarro
|SPA
|1
|1
|Luis Salom
|SPA
|1
|1
|Miguel Oliveira
|POR
|1
|1
|Romano Fenati
|ITA
|1
|1
|Dennis Foggia
|ITA
|1
|1
|Izan Guevara
|SPA
|1
|1
|José Antonio Rueda
|SPA
|1
|1
|David Munoz
|SPA
|1
|1
|Maximo Quiles
|SPA
|1
|1
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Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.