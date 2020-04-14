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Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Aragona

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2 ore fa - L'albo d'oro del GP d'Aragona, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro del Gran Premio d'Aragona di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 125
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GRAN PREMIO D'ARAGONA È il più recente degli appuntamenti spagnoli in calendario, dopo il GP di Spagna, di Catalunya e della Comunità Valenciana. Inaugurato nel 2010, il Gran Premio di Aragona si è sempre svolto sulla pista del Motorland Aragon vicino ad Alcaniz, e ha ospitato oltre alle tre classi attuali del motomondiale, anche per due volte la 125, prima che venisse sostituita dalla Moto3. 

ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2010AlcanizCasey Stoner (Ducati)AUS
2011AlcanizCasey Stoner (Honda)AUS
2012AlcanizDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2013AlcanizMarc Márquez (Honda)SPA
2014AlcanizJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2015AlcanizJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2016AlcanizMarc Márquez (Honda)SPA
2017AlcanizMarc Márquez (Honda)SPA
2018AlcanizMarc Márquez (Honda)SPA
2019AlcanizMarc Márquez (Honda)SPA
2020AlcanizAlex Rins (Suzuki)SPA
2021AlcanizFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2022AlcanizEnea Bastianini (Ducati)ITA
2024AlcanizMarc Márquez (Ducati)SPA
2025AlcanizMarc Márquez (Ducati)SPA
2026AlcanizMarc Márquez (Ducati)SPA

ALBO D'ORO GP DI TERUEL, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020AlcanizFranco Morbidelli (Yamaha)ITA

ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2010AlcanizAndrea Iannone (Speed Up)ITA
2011AlcanizMarc Márquez (Suter)SPA
2012AlcanizPol Espargaró (Kalex)SPA
2013AlcanizNicolás Terol (Suter)SPA
2014AlcanizMaverick Viñales (Kalex)SPA
2015AlcanizEsteve Rabat (Kalex)SPA
2016AlcanizSam Lowes (Kalex)GBR
2017AlcanizFranco Morbidelli (Kalex)ITA
2018AlcanizBrad Binder (KTM)SAF
2019AlcanizBrad Binder (KTM)SAF
2020AlcanizSam Lowes (Kalex)GBR
2021AlcanizRaul Fernandez (Kalex)SPA
2022AlcanizPedro Acosta (Kalex)SPA
2024AlcanizJake Dixon (Kalex)GBR
2025AlcanizDeniz Oncu (Kalex)TUR
2026AlcanizAlonso Lopez (Kalex)SPA

ALBO D'ORO GP DI TERUEL, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020AlcanizSam Lowes (Kalex)GBR

ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2012AlcanizLuis Salom (Kalex KTM)SPA
2013AlcanizÁlex Rins (KTM)SPA
2014AlcanizRomano Fenati (KTM)ITA
2015AlcanizMiguel Oliveira (KTM)POR
2016AlcanizJorge Navarro (Honda)SPA
2017AlcanizJoan Mir (Honda)SPA
2018AlcanizJorge Martín (Honda)SPA
2019AlcanizArón Canet (KTM)SPA
2020AlcanizJaume Masia (Honda)SPA
2021AlcanizDennis Foggia (Honda)ITA
2022AlcanizIzan Guevara (GasGas)SPA
2024AlcanizJosé Antonio Rueda (KTM)SPA
2025AlcanizDavid Munoz (Forward)SPA
2026AlcanizMaximo Quiles (KTM)SPA

ALBO D'ORO GP DI TERUEL, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020AlcanizJaume Masia (Honda)SPA

ALBO D'ORO GP D'ARAGONA, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2010AlcanizPol Espargaró (Derbi)SPA
2011AlcanizNicolás Terol (Aprilia)SPA

VINCITORI GP D'ARAGONA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGPM2M3125
1Marc MárquezSPA981    
2Brad BinderSAF2   2    
3Casey StonerAUS22      
  Jorge LorenzoSPA22      
5Nicolás TerolSPA2   1   1
  Pol EspargaróSPA2   1   1
7Daniel PedrosaSPA11      
  Francesco BagnaiaITA11      
  Enea BastianiniITA11      
10Andrea IannoneITA1   1    
  Esteve RabatSPA1   1    
  Franco MorbidelliITA1   1    
  Maverick ViñalesSPA1   1    
  Sam LowesGBR1   1    
  Raul FernandezSPA1   1    
  Pedro AcostaSPA1   1    
  Jake DixonGBR1   1    
  Deniz OncuTUR1   1    
  Alonso LopezSPA1   1    
20Álex RinsSPA1     1  
  Arón CanetSPA1     1  
  Joan MirSPA1     1  
  Jorge MartínSPA1     1  
  Jorge NavarroSPA1     1  
  Luis SalomSPA1     1  
  Miguel OliveiraPOR1     1  
  Romano FenatiITA1     1  
  Dennis FoggiaITA1     1  
  Izan GuevaraSPA1     1  
  José Antonio RuedaSPA1     1  
  David MunozSPA1     1  
  Maximo QuilesSPA1     1  
VEDI ANCHE
Albo d'oro MotoGP, Moto3, Moto2, 500, 250, 125
Albo d'oro Motomondiale

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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