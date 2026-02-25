MotoGP 2026

MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team

Avatar di Simone Valtieri, il 28/02/26

2 ore fa - MotoGP 2026: le classifiche aggiornate dopo ogni tappa del Mondiale

MotoGP 2026: le classifiche piloti, costruttori e team della classe regina del motomondiale aggiornate dopo ogni gara

Marc Marquez con la Ducati è stato il campione del mondo della classe regina 2025. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo nono titolo con ampio anticipo, e nonostante un infortunio che lo ha messo fuori gioco per le tappe finali. Alle sue spalle hanno chiuso il fratello Alex Marquez e Marco Bezzecchi su Aprilia, mentre Francesco Bagnaia e Jorge Martin hanno dovuto affrontare una stagione deludente per entrambi, seppur per motivi diversi. Questi cinque saranno i favoriti per il titolo 2026, insieme alla stellina Pedro Acosta e, forse, a qualche outsider. Quale? Scopritelo da solo leggendo qui sotto la classifica aggiornata dopo ogni GP della classe MotoGP nel 2026, ma anche la graduatoria riservata ai costruttori e ai team.

La classifica del campionato del mondo MotoGP 2026 aggiornata alla Sprint del GP della Thailandia

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2026

PosPilotaMotoNaz.Punti
1Pedro ACOSTAKTMSPA12
2Marc MARQUEZDucatiSPA9
3Raul FERNANDEZApriliaSPA7
4Ai OGURAApriliaJPN6
5Jorge MARTINApriliaSPA5
6Brad BINDERKTMRSA4
7Joan MIRHondaSPA3
8Fabio DI GIANNANTONIODucatiITA2
9Francesco BAGNAIADucatiITA1
10Luca MARINIHondaITA0
11Alex MARQUEZDucatiSPA0
12Johann ZARCOHondaFRA0
13Diogo MOREIRAHondaBRA0
14Franco MORBIDELLIDucatiITA0
15Jack MILLERYamahaAUS0
16Fabio QUARTARAROYamahaFRA0
17Enea BASTIANINIKTMITA0
18Alex RINSYamahaSPA0
19Maverick VIÑALESKTMSPA0
20Toprak RAZGATLIOGLUYamahaTUR0
21Michele PIRRODucatiITA0
22Marco BEZZECCHIApriliaITA0

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2026

Pos.CostruttorePunti
1KTM12
2Ducati9
3Aprilia7
4Honda3
5Yamaha0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2026

Pos.PilotaMotoPunti
1Red Bull KTM Factory RacingKTM16
2Trackhouse RacingAprilia13
3Ducati Lenovo TeamDucati10
4Aprilia RacingAprilia5
5Honda Racing CastrolHonda3
6Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati2
7BK8 Gresini Racing MotoGPDucati0
8Castrol/Idemitsu Honda LCRHonda0
9Prima Pramac RacingYamaha0
10Monster Energy Yamaha MotoGPYamaha0
11Red Bull KTM Tech3KTM0

Clicca qui per leggere le classifiche del campionato mondiale MotoGP 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/02/2026
