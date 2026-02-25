MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team

Marc Marquez con la Ducati è stato il campione del mondo della classe regina 2025. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo nono titolo con ampio anticipo, e nonostante un infortunio che lo ha messo fuori gioco per le tappe finali. Alle sue spalle hanno chiuso il fratello Alex Marquez e Marco Bezzecchi su Aprilia, mentre Francesco Bagnaia e Jorge Martin hanno dovuto affrontare una stagione deludente per entrambi, seppur per motivi diversi. Questi cinque saranno i favoriti per il titolo 2026, insieme alla stellina Pedro Acosta e, forse, a qualche outsider. Quale? Scopritelo da solo leggendo qui sotto la classifica aggiornata dopo ogni GP della classe MotoGP nel 2026, ma anche la graduatoria riservata ai costruttori e ai team.

La classifica del campionato del mondo MotoGP 2026 aggiornata alla Sprint del GP della Thailandia

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2026

Pos Pilota Moto Naz. Punti 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 12 2 Marc MARQUEZ Ducati SPA 9 3 Raul FERNANDEZ Aprilia SPA 7 4 Ai OGURA Aprilia JPN 6 5 Jorge MARTIN Aprilia SPA 5 6 Brad BINDER KTM RSA 4 7 Joan MIR Honda SPA 3 8 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati ITA 2 9 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 1 10 Luca MARINI Honda ITA 0 11 Alex MARQUEZ Ducati SPA 0 12 Johann ZARCO Honda FRA 0 13 Diogo MOREIRA Honda BRA 0 14 Franco MORBIDELLI Ducati ITA 0 15 Jack MILLER Yamaha AUS 0 16 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 0 17 Enea BASTIANINI KTM ITA 0 18 Alex RINS Yamaha SPA 0 19 Maverick VIÑALES KTM SPA 0 20 Toprak RAZGATLIOGLU Yamaha TUR 0 21 Michele PIRRO Ducati ITA 0 22 Marco BEZZECCHI Aprilia ITA 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2026

Pos. Costruttore Punti 1 KTM 12 2 Ducati 9 3 Aprilia 7 4 Honda 3 5 Yamaha 0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2026

Pos. Pilota Moto Punti 1 Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 2 Trackhouse Racing Aprilia 13 3 Ducati Lenovo Team Ducati 10 4 Aprilia Racing Aprilia 5 5 Honda Racing Castrol Honda 3 6 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 2 7 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 0 8 Castrol/Idemitsu Honda LCR Honda 0 9 Prima Pramac Racing Yamaha 0 10 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 0 11 Red Bull KTM Tech3 KTM 0

Clicca qui per leggere le classifiche del campionato mondiale MotoGP 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/02/2026