MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team

Marc Marquez con la Ducati è stato il campione del mondo della classe regina 2025. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo nono titolo con ampio anticipo, e nonostante un infortunio che lo ha messo fuori gioco per le tappe finali. Alle sue spalle hanno chiuso il fratello Alex Marquez e Marco Bezzecchi su Aprilia, mentre Francesco Bagnaia e Jorge Martin hanno dovuto affrontare una stagione deludente per entrambi, seppur per motivi diversi. Questi cinque saranno i favoriti per il titolo 2026, insieme alla stellina Pedro Acosta e, forse, a qualche outsider. Quale? Scopritelo da solo leggendo qui sotto la classifica aggiornata dopo ogni GP della classe MotoGP nel 2026, ma anche la graduatoria riservata ai costruttori e ai team.
La classifica del campionato del mondo MotoGP 2026 aggiornata alla Sprint del GP della Thailandia
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2026
|Pos
|Pilota
|Moto
|Naz.
|Punti
|1
|Pedro ACOSTA
|KTM
|SPA
|12
|2
|Marc MARQUEZ
|Ducati
|SPA
|9
|3
|Raul FERNANDEZ
|Aprilia
|SPA
|7
|4
|Ai OGURA
|Aprilia
|JPN
|6
|5
|Jorge MARTIN
|Aprilia
|SPA
|5
|6
|Brad BINDER
|KTM
|RSA
|4
|7
|Joan MIR
|Honda
|SPA
|3
|8
|Fabio DI GIANNANTONIO
|Ducati
|ITA
|2
|9
|Francesco BAGNAIA
|Ducati
|ITA
|1
|10
|Luca MARINI
|Honda
|ITA
|0
|11
|Alex MARQUEZ
|Ducati
|SPA
|0
|12
|Johann ZARCO
|Honda
|FRA
|0
|13
|Diogo MOREIRA
|Honda
|BRA
|0
|14
|Franco MORBIDELLI
|Ducati
|ITA
|0
|15
|Jack MILLER
|Yamaha
|AUS
|0
|16
|Fabio QUARTARARO
|Yamaha
|FRA
|0
|17
|Enea BASTIANINI
|KTM
|ITA
|0
|18
|Alex RINS
|Yamaha
|SPA
|0
|19
|Maverick VIÑALES
|KTM
|SPA
|0
|20
|Toprak RAZGATLIOGLU
|Yamaha
|TUR
|0
|21
|Michele PIRRO
|Ducati
|ITA
|0
|22
|Marco BEZZECCHI
|Aprilia
|ITA
|0
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2026
|Pos.
|Costruttore
|Punti
|1
|KTM
|12
|2
|Ducati
|9
|3
|Aprilia
|7
|4
|Honda
|3
|5
|Yamaha
|0
CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2026
|Pos.
|Pilota
|Moto
|Punti
|1
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|16
|2
|Trackhouse Racing
|Aprilia
|13
|3
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|10
|4
|Aprilia Racing
|Aprilia
|5
|5
|Honda Racing Castrol
|Honda
|3
|6
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati
|2
|7
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|Ducati
|0
|8
|Castrol/Idemitsu Honda LCR
|Honda
|0
|9
|Prima Pramac Racing
|Yamaha
|0
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|0
|11
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|0
Clicca qui per leggere le classifiche del campionato mondiale MotoGP 2025