Honda ingaggia Moreira, si completa la griglia della MotoGP 2026

Luca Manacorda, il 14/10/25

3 ore fa - Il brasiliano sale dalla Moto2 e correrà con il team LCR Honda

Diogo Moreira si è legato ufficialmente alla Honda e debutterà nella prossima stagione: la griglia di partenza del 2026 è completa

Il pilota brasiliano Diogo Moreira sarà uno dei due esordienti in MotoGP nel 2026. Il ventunenne, attualmente impegnato per il secondo anno consecutivo in Moto2, farà il suo debutto nella classe regina in occasione del Gran Premio di Thailandia che aprirà la stagione, correndo con il team LCR Honda al fianco di Johann Zarco e sostituendo Somkiat Chantra. Con il suo ingaggio, si completa la griglia di partenza della MotoGP 2026.

Accordo diretto con Honda HRC

Moreira, classe 2004, dopo essere stato eletto rookie dell'anno nel 2024 è ora secondo nel campionato di Moto2, a soli 9 punti dal leader Manuel Gonzalez. Corteggiato da diverse squadre per un passaggio in MotoGP, Moreira ha scelto il progetto LCR, preferendolo a un possibile approdo in Pramac Yamaha e a un interesse, mai concretizzato, da parte del team Trackhouse Aprilia. L’accordo, che prevede un contratto pluriennale con Honda, lo lega direttamente alla casa giapponese, rendendolo di fatto un pilota ufficiale HRC con prospettive di crescita futura nel team factory. “È un sogno che si avvera”, ha commentato dopo l’annuncio.

Soddisfatto anche il team principal di LCR Honda, Lucio Cecchinello, che ha dichiarato: “Senza dubbio Diogo possiede tutte le qualità per diventare uno dei grandi della MotoGP. Ha un talento innegabile, una profonda passione per le corse e ha dimostrato velocità in tutte le categorie e discipline. A nome di tutto il team LCR, do un caloroso benvenuto a Diogo e ringrazio Honda HRC per averci affidato questo entusiasmante progetto per il 2026”. Il posto lasciato libero da Chantra, che passerà al Mondiale Superbike come pilota ufficiale Honda, rappresentava la metà “Idemitsu” della struttura LCR, ma non è ancora chiaro se tale sponsorizzazione proseguirà anche nel 2026.

La griglia della MotoGP 2026

Moreira sarà uno dei due rookie al via nella prossima stagione, insieme al campione WorldSBK Toprak Razgatlioglu, che correrà con il team Pramac Yamaha. Di seguito l'elenco completo dei partecipanti alla MotoGP 2026.

CostruttoreTeamPiloti
DucatiDucati Lenovo TeamMarc Márquez • Pecco Bagnaia
  Gresini RacingÁlex Márquez • Fermín Aldeguer
  VR46 Racing TeamFranco Morbidelli • Fabio Di Giannantonio
KTMRed Bull KTM Factory RacingPedro Acosta • Brad Binder
  Tech3 KTMMaverick Viñales • Enea Bastianini
ApriliaAprilia RacingMarco Bezzecchi • Jorge Martín
  Trackhouse RacingRaúl Fernández • Ai Ogura
HondaRepsol Honda TeamLuca Marini • Joan Mir
  LCR HondaJohann Zarco • Diogo Moreira
YamahaMonster Energy YamahaFabio Quartararo • Álex Rins
  Pramac YamahaJack Miller • Toprak Razgatlıoğlu

