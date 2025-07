Annunciato il calendario MotoGP 2026. Novità Brasile

Il calendario della MotoGP 2026 è stato ufficialmente annunciato: 22 Gran Premi distribuiti su cinque continenti, in un viaggio che partirà a febbraio e si concluderà a novembre, promettendo un’annata serrata ed emozionante per piloti e appassionati. La grande novità è il ritorno del Brasile, che rientra in calendario come tappa chiave per il mercato sudamericano, consolidando la portata globale del campionato. Alcuni degli appuntamenti storici vedranno cambiamenti di data per ottimizzare il flusso della stagione, mentre la lunga pausa estiva sarà confermata come momento strategico per rifiatare in vista del rush finale. I dettagli sulle sessioni di pre-stagione e sullo spettacolare evento di lancio verranno comunicati nelle prossime ore: dopo l’inizio a Bangkok dello scorso anno, per il 2026 si vocifera di una nuova città pronta a ospitare il debutto del campionato con un evento di livello mondiale.

Solite date per le tappe italiane

Per quanto riguarda l’Italia, il calendario fissa due appuntamenti imperdibili: il Gran Premio d’Italia al Mugello si disputerà nel weekend del 29-31 giugno, mantenendo la tradizione del circuito toscano immerso nelle colline, mentre il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini andrà in scena dall’11 al 13 settembre al ''Misano World Circuit-Marco Simoncelli'' di Misano Adriatico, una delle tappe più amate dai tifosi per atmosfera e spettacolo, e per la vicinanza a casa di molti dei nostri migliori piloti. Entrambi gli eventi rappresentano punti cruciali nella corsa al titolo, in un calendario che si preannuncia equilibrato, senza sovrapposizioni e con tappe strategicamente distribuite per mantenere alta la tensione fino all’ultima curva.

Il calendario MotoGP 2026

Data Evento Circuito 27 Feb - 1 Mar 2026 Gran Premio di Thailandia Buriram 20-22 Mar 2026 Gran Premio del Brasile Goiania 27-29 Mar 2026 Gran Premio degli Stati Uniti Austin 10-12 Apr 2026 Gran Premio del Qatar Lusail 24-26 Apr 2026 Gran Premio di Spagna Jerez 8-10 Mag 2026 Gran Premio di Francia Le Mans 15-17 Mag 2026 Gran Premio di Catalogna Barcellona 29-31 Mag 2026 Gran Premio d’Italia Mugello 5-7 Giu 2026 Gran Premio d’Ungheria Balaton 19-21 Giu 2026 Gran Premio della Repubblica Ceca Brno 26-28 Giu 2026 Gran Premio d’Olanda Assen 10-12 Lug 2026 Gran Premio di Germania Sachsenring 7-9 Ago 2026 Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone 28-30 Ago 2026 Gran Premio di Aragón Motorland Aragón 11-13 Set 2026 Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit 18-20 Set 2026 Gran Premio d’Austria Spielberg 2-4 Ott 2026 Gran Premio del Giappone Motegi 9-11 Ott 2026 Gran Premio d’Indonesia Mandalika 23-25 Ott 2026 Gran Premio d’Australia Phillip Island 30 Ott - 1 Nov 2026 Gran Premio della Malesia Sepang 13-15 Nov 2026 Gran Premio del Portogallo Portimao 20-22 Nov 2026 Gran Premio della Comunità Valenciana Valencia (Cheste)

VEDI ANCHE