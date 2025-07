MotoGP Cechia 2025. Marquez implacabile! Bezzecchi, splendido secondo!

Cambiano i circuiti, non cambia il vincitore. La pista di Brno mancava dal calendario del Motomondiale da un lustro, ma il Gran Premio della Repubblica Ceca va al solito Marc Marquez su Ducati, che dopo aver lottato il giusto con Bagnaia e Bezzecchi nelle prime fasi di gara, saluta la compagnia e se ne va, lasciando gli altri a giocarsi i due gradini del podio. Si tratta della 70° vittoria per lo spagnolo, la 8° dell'anno, la 4° in carriera in MotoGP sulla pista di Brno. A fargli compagnia nella zona festeggiamenti a fine gara sono Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM), protagonisti di una gara consistente, mentre Francesco Bagnaia è solo quarto, ma con una gara più positiva di quanto non dica il risultato, con un calo nelle prime fasi e un buon ritorno nel finale. Quinto posto per un finalmente ottimo Raul Fernandez, complice anche la crescita della sua Aprilia, che colleziona anche il settimo posto del rientrante Jorge Martin, dietro alla Yamaha del solito eccellente Fabio Quartararo. In top ten chiudono anche Fermin Aldeguer (Ducati), Brad Binder (KTM) e la wild card Pol Espargaro (KTM). Caduto nelle prime fasi di gara Alex Marquez, che travolge Joan Mir e scivola in classifica a -120 punti dal fratello in classifica. Un mondiale che è ormai chiuso, quando inizia la pausa estiva.

Bagnaia parte bene, ma Bezzecchi, Marquez e Acosta lo passano!

Allo spegnimento dei semafori partenza fotocopia della gara sprint con Bagnaia che imposta la prima curva davanti a Marc Marquez. Lo spagnolo tenta il sorpasso in curva 3 ma stavolta Bagnaia incrocia le traietorie due volte e difende la prima posizione, ma il più in palla sembra essere Bezzecchi che supera prima Marc poi Pecco e si mette in prima posizione. Al giro 2 Marquez sorprende Bagnaia e si lancia all'ineguimento dell'Aprilia numero 72, mentre per la Ducati del due volte campione del mondo MotoGP il problema ora si chiama Acosta, vicinissimo ai suoi scarichi. Alle loro spalle, intanto, Alex Marquez prova ad attaccare Mir m scivola e travolge la Honda, mettendo fine alla gara di entrambi. Giro 3 e Acosta supera Bagnaia salendo sul podio virtuale, con Quartararo in quinta posizione. Chiudono la top ten dopo tre giri Bastianini, Raul Fernandez, Miller, Martin e Zarco. Nel corso del quarto giro Bastianini e Fernandez passano Quartararo aprendo la caccia al quarto posto di Bagnaia, che perde tempo dai primi tre. Quartararo, invece, deve guardarsi le spalle perché rientra forte Martin, ottavo e sempre più in feeling con la sua Aprilia.

Marquez passa Bez! Bastianini passa Bagnaia, ma cade!

Nel corso del sesto giro Marquez comincia a punzecchiare Bezzecchi, mentre Bastianini torna su Bagnaia e lo passa con facilità. La bestia, però, scivola e finisce violentemente negli air fence. A un terzo di gara, con 7 giri completati, la classifica vede Bezzecchi e Marquez incollati davanti, con Acosta poco dietro. Bagnaia paga un paio di secondi all'iberico ed è ora pressato da Raul Fernandez. Alle loro spalle Quartararo, Martin, Miller, Binder e Zarco. Giro otto e cambia il leader della gara: Marquez attacca il Bez in staccata, poi va largo per non farsi incrociare e si prende la prima posizione. Acosta approfitta della battaglia per tornare sotto all'Aprilia, mentre Bagnaia resta spettatore privilegiato dello show, dalla sua quarta piazza. Proprio Pecco sembra aver messo a posto il suo ritmo e comincia a rosicchiare qualche decimo ad Acosta, riuscendo a non farsi tallonare da Fernandez.

Marquez se ne va a suon di record, Bagnaia ritrova il ritmo!

Nel corso del decimo giro Marquez dà un ''tirone'' e riesce ad aprire il gap su Bezzecchi, che ha il problema di tenere dietro Acosta. Il distacco di Bagnaia dal podio resta nell'ordine dei 2'', mentre sale il suo vantaggio su Fernandez, Quartararo e Martin che non sembrano poter rientrare sul 63. Da qui in avanti la gara diventa un incognita per chiunque visto che la pioggia di venerdì non ha permesso di provare il degrado dei pneumatici su gomma asciutta. Giro 12 e Marquez stampa il giro veloce, Acosta prova ad attaccare Bez e Bagnaia resta sul ritmo di due davanti, avvicinandosi di qualche centesimo curva dopo curva. Al giro 14 le tabelle raccontano di un Marquez con 1''5 di margine su Bezzecchi e di un Bagnaia in rimonta a 1''2 su Acosta. Fernandez è lontano da Pecco, mentre Quartararo e Martin viaggiano da soli ni 6° e 7° posizione. Binder prova invece ad attaccare Miller per l'ottava posizione. Post Scriptum: nei giri 14 e 15 Marquez abbassa due volte il giro veloce, scendendo sotto l'1'54!

Trionfo Marquez! Bagnaia ci prova ma è 4°

Comincia l'ultimo scampolo di gara e le posizioni sembrano essere quasi tutte ben delineate. Dietro a Marquez e Bezzecchi, Acosta ha 7 decimi da difendere negli ultimi 4 giri da Bagnaia, e sentendosi pressato dalla Ducati rossa iniizia anche ad alzare il ritmo riuscendo anche a rosicchiare qualcosina su Bezzecchi. Alle loro spalle restano Fernandez, Quartararo e Martin, mentre Binder riesce finalmente a superare Miller, con Aldeguer che lo imita poche curve dopo e, al giro successivo, si prende anche l'ottava piazza. A 3 giri dal termine, intanto, sono 5 i decimi che separano Pecco da Acosta, che però non molla. A 2 giri dal termine i decimi diventano 4, ma si assottiglia la finestra temporale a disposizione dell'italiano per cogliere un podio che sarebbe positivo. Ma la bandiera a scacchi si avvicina rapidamente. A un giro dal termine Pecco è a 3 decimi scarsi dallo spagnolo. Pecco ci prova ma Acosta mantiene qualche metro di margine e riesce a difendere il suo piazzamento senza concedere spiragli all'italiano. Vince Marc Marquez, con meno di 2'' di magine su Bezzecchi e poco più di 3'' su Acosta e Bagnaia! In top ten Fernandez, Quartararo, Martin, Aldeguer, Binder e Pol Espargaro, che supera Miller all'ultimo giro. Ci sono punti anche per Marini, Zarco, Ogura e Rins.Gara opaca per Di Giannantonio, solo 16° e davanti ai soli Oliveira e Augusto Fernandez.

La griglia di partenza MotoGP Rep.Ceca 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Rep.Ceca 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/07/2025